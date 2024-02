Jesús Huerta de Soto, el multimillonario español, gurú del “anarcocapitalismo” ultraliberal al que admira Milei

“Es más difícil despedir a un trabajador que divorciarse”, el Estado “es la encarnación del demonio”, hay que privatizar hasta las calles, el sistema de pensiones está en quiebra... Son teorías que, con una universidad pública en Madrid como altavoz, defiende desde hace años el multimillonario catedrático Jesús Huerta de Soto Ballester, referente del “anarcocapitalismo” libertario y cuyo discurso extremista ha calado en la nueva derecha madrileña.

Este empresario, dueño de la aseguradora España SA, está de enhorabuena tras llegar al poder su “discípulo”, el ultraderechista Javier Milei. El del “glorioso cambio” en Argentina, según dijo el miércoles allí la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza. La única forma de salir de la pobreza es con más libertad”, dijo en su toma de posesión Milei tras arrasar en las elecciones del pasado noviembre.

Su motosierra debe mucho a las tesis de Huerta de Soto, hombre polifacético. Doctor en Derecho y Económicas y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la misma que quedó envuelta en un escándalo cuando en 2018 una investigación de elDiario.es descubrió que había otorgado un título falsificado a la dirigente del Partido Popular Cristina Cifuentes. Huerta de Soto preside también España SA, aseguradora que fundó en 1928 su abuelo, Jesús Huerta Peña, y que heredó de su padre, Jesús Huerta Ballester.

Con sede en Madrid y dedicada a los seguros de vida, España SA, compañía “netamente española”, presume en su web de un ratio de solvencia “cercano al 300%”. Con 90 empleados en plantilla a cierre de 2022, tiene un 5% de Crédito y Caución, líder de los seguros de crédito en España.

No está en los rankings de grandes del sector, pero en 2022 manejaba activos de 814 millones de euros e inversiones de 773 millones. 288 millones eran casi una treintena de inmuebles, cuyas rentas le aportaron ese año más de 10 millones.

“Se trata, en su mayoría, de edificios singulares y representativos en las mejores zonas de Madrid y Lisboa. Veinticinco de ellos se encuentran alquilados y dedicados al uso de viviendas, oficinas y locales comerciales”, explica en sus últimas cuentas, con un tono anodino que dista mucho del de su presidente.

Huerta de Soto, la fortuna número 344 de España con un patrimonio de 160 millones, según El Mundo, ha vivido a caballo entre la empresa y lo académico. Representante durante muchos años (hasta 2020) del sector privado en el Consorcio de Compensación de Seguros, el tribunal que le nombró funcionario lo presidía el aristócrata José Luis Pérez de Ayala, recientemente fallecido y entonces asesor fiscal de la empresa de su padre.

En la Rey Juan Carlos es catedrático desde 2000 y dirige un Máster en Economía de la Escuela Austríaca, corriente ultraliberal de la que ha sido definido como “sintetizador” y que bebe de las teorías de Ludwig von Mises, Fiedrich von Hayek o Murray Rothbard. “Es la que mejor explica cómo la intervención del Estado y la coacción institucional sobre la función empresarial perturban gravemente el proceso social de creatividad y coordinación”, dice la web de su máster.

“Según los austriacos, el protagonista de todos los fenómenos sociales es el empresario, entendido como el ser humano dotado de una innata capacidad, a la vez creativa y coordinadora, para descubrir los fines que le merecen la pena y actuar para alcanzarlos”.

Y él es “el mejor representante” de esa escuela, según el mediático economista y gestor de fondos Daniel Lacalle. El que fuera candidato del PP en las primeras elecciones generales de 2019 lo considera “el maestro”: “Una de las mentes más brillantes de la economía de España y del mundo”.

El magnate y profesor ha encontrado en los nuevos canales de información un eco creciente a sus teorías. El ascenso de Milei es buena prueba de ello. En su Youtube puede verse cómo hace unas semanas celebraba en su clase la “brillantísima” intervención del nuevo presidente argentino afirmando ante la elite económica mundial en Davos (Suiza) que “Occidente está en peligro por el socialismo” y clamando contra el “feminismo radical”.

Entre sus caballos de batalla están la “imposibilidad” del socialismo y el sistema público de pensiones. En 1983, con 26 años y tras cursar un master en Stanford, el actual rey emérito le entregó el Premio Internacional de Economía Rey Juan Carlos por un trabajo sobre “Planes de Pensiones Privados”. Su editor, el Servicio de Estudios de España SA, que ya en 1960 publicó un informe sobre la “preocupación por la sostenibilidad del sistema público de pensiones”, según la web de esta compañía.

En el Youtube del multimillonario, un vídeo de factura cuidada presenta a los ciudadanos como “súbditos” del Estado del Bienestar, a la Seguridad Social como “una trampa semántica” y a la hucha de las pensiones “vacía”, al basarse en una “estafa piramidal” y “un paternalismo trasnochado”, “incompatible con una democracia sana y madura”: un esquema Ponzi sin “ninguna garantía” de que el ciudadano vaya a cobrar en el futuro.

Para evitar su quiebra, la solución es “muy sencilla”: una financiación basada “en el ahorro y en la acumulación de fondos” y no en el reparto. “Las personas recuperarían su libertad, no viéndose obligadas a permanecer forzosamente dentro del sistema”, y “cada generación sería responsable de sí misma, no viéndose afectada por el envejecimiento paulatino de la población; habría seguridad jurídica y la garantía cierta de recibir las pensiones correspondientes cuando llegara la jubilación”.

El pato lo pagaría una generación entera de pensionistas, que tendrían que soportar la transición a ese sistema, “hasta que se extingan los ya jubilados y empiecen a acumular fondos los ya activos”. “¿Estaríamos dispuestos a ese sacrificio?”, se pregunta el multimillonario en ese vídeo, en el que pide una clase política que “diga la verdad” y permita actuar con “libertad”. Su receta, destinar parte de las cotizaciones a fondos privados de pensiones que “mantendrían en su bolsillo los ciudadanos”.

Huerta ha declinado atender a elDiario.es: “Muchas gracias por su email e invitación, pero lamentablemente es mi política no conceder entrevistas”, indica en un correo en el que anima al periodista a facilitarle su dirección. “Estaré encantado de enviarle un ejemplar de cada uno de mis libros y artículos científicos que más han influido en mi discípulo, Javier Milei, por si le pudiera ser de utilidad en su labor profesional. Le deseo lo mejor. Un saludo”.

Es algo habitual en él. El vídeo de Huerta de Soto contra las pensiones lo produjo Amagifilms, empresa creada en 2015 en Leganés (Madrid) cuyo propietario, Juan José Mercado, contaba en una entrada publicada en 2012 en el think tank ultraliberal Juan de Mariana, altavoz clave de sus ideas, cómo “siendo un joven afiliado al Partido Popular”, le solicitó una entrevista tras una conferencia suya organizada en 2005 por FAES, la fundación de José María Aznar.

El profesor declinó, pero le pidió a Mercado su dirección. “Al día siguiente llegó un motorista a casa con un enorme paquete. Eran todos sus libros y una invitación personal –”Con el apellido que usted tiene, no faltaba más“, me dijo– para asistir a su seminario de los jueves”.

“Por la libertad”

El Instituto Juan de Mariana se presenta como un “think tank por la libertad” y asociación “sin ánimo de lucro” que presume de no recibir subvenciones. Fundado en marzo de 2005, lo han dirigido varios pupilos de Huerta de Soto. El primero, Gabriel Calzada, economista ultraliberal cuya tesis dirigió el multimillonario en 2004. Calzada luego fue rector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.

Este centro privado, que en 2009 nombró doctor Honoris Causa a Huerta de Soto, es cercano al ala dura del PP madrileño: en 2015, con Calzada como rector, fichó como vicerrector a Javier Fernández-Lasquetty, ex gurú ideológico ultraliberal de Ayuso.

La Marroquín se ha asociado para montar otra universidad privada en México con la tercera fortuna de ese país, el empresario ultraliberal Ricardo Salinas, que está usando España para eludir impuestos. Y tiene un campus en Madrid en el que el Instituto Juan de Mariana celebra cada año un “Congreso de Economía Austríaca”. En él es profesor otro exalumno de Huerta, Juan Rallo, o José María Rotellar, asesor económico del Gobierno de Ayuso.

La tesis de Rallo, sucesor de Calzada en el Juan de Mariana, también la dirigió el presidente de España SA. “Es uno de mis maestros”, dice el economista ultraliberal en una reciente entrevista con el empresario en la que este le cuenta que su padre escribía los editoriales económicos del ABC y le espeta: “A ver cuándo te puedes jubilar y te vas a Andorra”.

El actual director del Instituto Juan de Mariana es Manuel Llamas, experiodista de medios como Libertad Digital que cursó el máster del dueño de España SA y fue viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid hasta el año pasado. Su jefe, Lasquetty, también fichó en 2021 como asesora a la hasta entonces número dos del Juan de Mariana, Irune Ariño.

Del instituto fue vicepresidenta diez años Raquel Merino, excolaboradora de Huerta de Soto y hoy directiva de la Universidad de las Hespérides, centro privado online de reciente creación en el que Rallo es profesor. Su rector y presidente es Gabriel Calzada.

Llamas ni confirma ni desmiente si el multimillonario aporta fondos al Juan de Mariana, que hace poco le dedicaba un vídeo con “momentos épicos de Jesús Huerta de Soto” en homenaje a su 67 cumpleaños. “El Instituto, como entidad sin ánimo de lucro, recibe donaciones privadas de sus socios y benefactores, pero, tal y como estipula la normativa sobre protección de datos, no estamos autorizados a facilitar ese tipo de información”.

En su entrada en Wikipedia, se dice que el instituto “patrocina” el máster del magnate. ¿Qué significa eso? “En su labor de divulgación de las ideas de la libertad, ha dado a conocer este curso cuando ha tenido ocasión, al igual que otros, pero sin ejercer ningún patrocinio especial”, asegura Llamas, que señala que el empresario “participa en algunos eventos y actividades que organiza el Instituto. Y, como uno de los más destacados miembros del liberalismo hispano, recibió en 2016 el X Premio Juan de Mariana por una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad”.

También dirigió ese think tank ultraliberal el periodista José Carlos Rodríguez, que años antes, en abril de 2005, cuando Youtube y el Juan de Mariana acababan de nacer, entrevistó para Libertad Digital a Huerta de Soto. Fue justo antes de que participara en ese acto de FAES en otra universidad privada, la CEU San Pablo.

En esa entrevista, el multimillonario ya defendía que “corresponde al siglo XXI desmontar al Estado” y que “la mejor manera de defender el medio ambiente” es “privatizar los recursos que ahora son de titularidad pública”: “Los elefantes, los rinocerontes, la caza, los bancos de pesca, las ballenas, las plataformas continentales, el mar y el aire”.

En otra entrevista en 2010, con España hundida tras el reventón inmobiliario, afirmaba que la Seguridad Social “está en una situación sin salida”, que “el Pacto de Toledo es un pacto de silencio, que oculta la verdad a los ciudadanos”; y que “es más difícil despedir a un trabajador que divorciarse”. Y abogaba por privatizar las calles, “como si fueran urbanizaciones privadas”. “Serían así más seguras y menos ruidosas”.

Años después, disertaba sobre “Dios y el Anarco Capitalismo” en una de sus conferencias en la fundación Rafael del Pino, preparada “a la sombra de un pino, a las orillas del mar Mediterráneo, en mi casa de Mallorca, el pasado sábado 13 de mayo de 2017: exactamente 100 años después de la aparición de la Virgen de Fátima a los tres pastorcillos portugueses”.

El texto puede leerse en la revista Fe y Libertad, en cuyo “consejo editorial” está el magnate junto a Lasquetty. En ella planteaba que “Dios es libertario y está con nosotros”. Reclamaba “dedicar todo nuestro esfuerzo y energía, intelectual y física, todo nuestro ser, a desmantelar los Estados e impulsar el orden espontáneo de Dios”.

Y definía al libertario como “aquel que ama la libertad, una e indivisible, del ser humano; sobre todo que defiende la libertad de empresa, la capacidad creativa del ser humano, el orden espontáneo del mercado y aquel que aborrece la coacción institucional, sistemática y organizada de esas agencias monopolísticas de la violencia que conocemos con el nombre de Estados”.

Católico devoto y padre de seis hijos (varios trabajan o han trabajado en sus empresas), otra de sus cajas de resonancia es la revista semestral Procesos de Mercado, que fundó hace ya dos décadas y se publica con la “colaboración” de la Facultad de la Economía y de la Empresa de la Rey Juan Carlos.

En ella es redactora jefa su hija Sonsoles Huerta de Soto y en su consejo editorial están entre otros el decano de esa facultad, Miguel Cuerdo, y autoproclamados liberales como el catedrático Carlos Rodríguez Braun, Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank de la CEOE y presidente del INE con el PP, o Juan Iranzo, condenado por las tarjetas Black de Caja Madrid y exdirector del IEE.

A la CEOE y el IEE estuvieron muy vinculados José Luis Feito o José Folgado, con los que el magnate elaboró un “Libro Blanco sobre el papel del Estado en la economía española” que se presentó en la sede de la CEOE en 1996. Con una subvención pública de 4,2 millones de pesetas de la época, el estudio lo dirigió el banquero del Opus Dei Rafael Termes, ex consejero delegado del Popular, y abogaba entre otras cosas por privatizar la sanidad o la Seguridad Social y abaratar el despido. Han pasado casi 30 años, pero parece que fue ayer.