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Parte médico

El Papa tuvo una “evolución posoperatoria normal” y caminó por la habitación

  • El Vaticano comunicó que el pontífice ya camina por su habitación, retomó la alimentación habitual y recibió fisioterapia respiratoria tras someterse a análisis de sangre y radiografía de tórax.

El papa León XIV
El papa León XIV

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Los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora informaron este miércoles que el papa León XIV “se realizó los análisis de sangre y radiografía previstos, después de la intervención quirúrgica” y señalaron que “los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales”.

“Esta mañana el Santo Padre se realizó los análisis de sangre y radiografía previsto, después de la intervención quirúrgica. Los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales por el tipo de operación realizada”, expresaron.

Asimismo, añadieron: “Esta mañana el Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo”.

“La evolución sigue según lo previsto”, afirmaron los médicos.

NB con información de NA.

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