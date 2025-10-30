La Policía detiene a cinco nuevos sospechosos por el robo en el Louvre, entre ellos uno de los posibles ladrones

Cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en la investigación por el robo en el Museo Louvre, según informó este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista con la radio RTL. Entre ellos se encontraría uno de los posibles cuatro ladrones del comando que llevó a cabo el golpe en el marco de sus investigaciones sobre el robo de ocho joyas de “valor incalculable” producido el pasado 19 de octubre. Estas detenciones se suman a las dos producidas el pasado fin de semana.

Los cinco fueron arrestados simultáneamente en París y sus alrededores, concretamente en el departamento 93 (Seine-Saint-Denis) alrededor de las 21 horas del miércoles, según precisó la fiscal. Sin embargo, los registros policiales realizados no han permitido recuperar el botín de este robo.

Uno de estos detenidos “era objetivo de los investigadores” y tienen “pruebas de ADN que lo vinculan con el robo. Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira”, añadió. Los otros cuatro detenidos este miércoles “pueden aportar información sobre cómo se desarrolló el robo”.

Los arrestos se produjeron la misma noche que los dos arrestados del pasado sábado, que han reconocido “parcialmente” su participación en el golpe, fuesen imputados formalmente por el juez instructor del caso por “robo organizado y conspiración para delinquir” e ingresaron en prisión preventiva, anunció la Fiscalía de París. Se sospecha que fueron ellos quienes “entraron en la Galería de Apolo para robar las joyas”.

Según la fiscal, los dos arrestados en la primera redada tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de tráfico y el otro por robo agravado, en concreto, precisó, por tratar de robar un cajero automático estrellando contra él un coche. Los dos hombres, de unos treinta años, “admitieron parcialmente los hechos”, explicó Beccuau, en una rueda de prensa celebrada el miércoles por la tarde.

El primero, de 34 años y de nacionalidad argelina e instalado en Francia desde 2010, trataba de volver a su país cuando fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle sobre las 20 horas del domingo. Según la fiscal, su ADN fue encontrado en una de las motocicletas que el comando utilizó en la fuga.

El segundo, de 39 años, fue detenido 40 minutos más tarde cerca de su domicilio de Aubervilliers, en las afueras de París, donde había nacido. Su ADN se halló en una de las dos vitrinas que rompieron para robar las joyas en la Galería de Apolo del museo parisiense, así como en algunos de los objetos abandonados por los ladrones en su huida, señaló Beccuau.

La fiscal añadió que “nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo”. Sin embargo, los investigadores no descartan la posibilidad de que se trate de un grupo mucho mayor que los cuatro autores identificados por las cámaras de vigilancia, afirmó.

Alrededor de cien investigadores de la Brigada de represión del bandas organizadas (BRB, en sus siglas en francés) y de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC) trabajan para tratar de dar con el cuarto ladrón y con cualquier otro posible cómplice del robo.

Las joyas aún no han sido recuperadas

Con respecto a las joyas, aún no han sido recuperadas, pero Beccuau declaró que mantienen la esperanza de que sean encontradas y devueltas al Museo del Louvre. Durante el robo, sustrajeron en total nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo, aunque en el camino perdieron la valiosísima corona de Eugenia de Montijo.

El valor material de las joyas fue estimado por el Louvre en unos 88 millones de euros, mientras que el patrimonial e histórico es inestimable, según los expertos. La fiscal comparó la investigación como “el hilo de Ariadna” y su papel en este proceso no es preocuparse por dónde están las joyas sino mantenerse “firme” para tratar de encontrarlas.

El robo ha supuesto duras críticas en cuanto a la seguridad del museo, aunque precisamente este domingo el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, rechazaba la idea de poner una comisaría en el edificio, como había pedido la presidenta del Louvre: “Yo soy contrario. Si empezamos por el Louvre, acabaremos poniéndolas por todas partes”, manifestó Nuñez, en declaraciones al semanario La Tribune Dimanche, además de recordar que hay una comisaría justo al lado. “En cuanto se dio la alerta, en tres minutos, los policías estaban allí”, recalcó el ministro.

Tras la polémica desatada, parte de las joyas que tenía el museo se han trasladado al Banco de Francia, que tiene una cámara de seguridad subterránea.

NB