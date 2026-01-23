Los republicanos bloquean con lo justo en el Congreso una resolución contra nuevos ataques de Trump a Venezuela y su apropiación del petróleo

La Cámara de Representantes rechazó este jueves una resolución respaldada por los demócratas que habría impedido al presidente Donald Trump enviar fuerzas militares estadounidenses a Venezuela, después de que la votación sobre la legislación terminara en empate y no se alcanzara la mayoría necesaria para su aprobación.

El empate en la votación fue la última señal del frágil control del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sobre la mayoría, así como de la creciente oposición en el Congreso, controlado por el Partido Republicano, a las agresiones de Trump en América Latina.

La votación del Senado sobre una resolución similar también terminó en empate la semana pasada, salvado por el vicepresidente de EEUU, JD Vance, quien rompió el empate.

Para derrotar la resolución, los líderes republicanos mantuvieron la votación abierta este jueves durante más de 20 minutos, haciendo tiempo para que el congresista republicano Wesley Hunt, que había estado fuera de Washington toda la semana haciendo campaña para un escaño en el Senado en Texas, regresara al Capitolio para emitir el voto decisivo, informa The Associated Press.

En la Cámara de Representantes, los demócratas respondieron con gritos de que los líderes republicanos estaban violando las normas de procedimiento de la cámara.

Dos republicanos, los congresistas Don Bacon, de Nebraska, y Thomas Massie, de Kentucky, votaron con todos los demócratas a favor de la legislación.

La resolución sobre los poderes de guerra habría obligado a Trump a retirar las tropas estadounidenses de Venezuela. La administración Trump comunicó a los senadores la semana pasada que no hay tropas estadounidenses sobre el terreno y se comprometió a obtener la aprobación del Congreso antes de lanzar operaciones militares importantes allí.

Pero los demócratas argumentaron que la resolución es necesaria tras la incursión estadounidense para derrocar y secuestras al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y también porque Trump ha declarado sus planes de controlar la industria petrolera del país durante los próximos años.

La votación del jueves fue la última prueba en el Congreso sobre cuánto margen de maniobra darán los republicanos a un presidente que hizo campaña con la promesa de sacar a Estados Unidos de los conflictos internacionales, pero que cada vez más ha recurrido a opciones militares para imponer su voluntad.

Hasta ahora, casi todos los republicanos se han negado a controlar a Trump mediante las votaciones sobre los poderes de guerra.

Las recientes acciones militares de Trump, y sus amenazas de ir más allá, han reavivado un debate que lleva décadas en el Congreso sobre la Ley de Poderes de Guerra, una ley aprobada a principios de la década de 1970 por los legisladores que buscaban recuperar su autoridad sobre las acciones militares.