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HistoriAR
Podcast

Historia de los organismos de derechos humanos

  • El movimiento de derechos humanos ha sido un actor muy visible en la vida cívica argentina desde los años de la dictadura militar de 1976-83. Surgidos a la luz pública en respuesta a la violencia estatal o paraestatal de la década de 1970, los organismos de DDHH dieron a la Argentina un Premio Nobel de la Paz y varias figuras de gran relieve.

  • — Episodios anteriores

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel Télam / Eliana Obregón

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En la contenciosa vida pública argentina, han sido celebrados e impugnados por igual. ¿Cómo entender la singular gravitación de estas organizaciones en la vida cívica? ¿Qué factores moldearon su agenda? ¿De qué manera se vincularon con el Estado y los partidos políticos? ¿Qué idea de derechos humanos contribuyeron a forjar? Roy Hora conversa con Hugo Vezzetti sobre la historia del movimiento de derechos humanos, las ideas que lo animaron y su lugar en la vida pública del país.

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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