Historia de los organismos de derechos humanos

En la contenciosa vida pública argentina, han sido celebrados e impugnados por igual. ¿Cómo entender la singular gravitación de estas organizaciones en la vida cívica? ¿Qué factores moldearon su agenda? ¿De qué manera se vincularon con el Estado y los partidos políticos? ¿Qué idea de derechos humanos contribuyeron a forjar? Roy Hora conversa con Hugo Vezzetti sobre la historia del movimiento de derechos humanos, las ideas que lo animaron y su lugar en la vida pública del país.

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.