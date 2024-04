Nueve razones para oponerse a las leyes de Milei y un pedido a la oposición que no se opone

1.- Es la ruptura del contrato electoral y un golpe parlamentario contra la Constitución

Es un golpe parlamentario en contra de los argentinos de a pie. Bajan los impuestos a los más ricos, no le tocan un pelo a la “casta” política y judicial, pero suben los impuestos a la gente común y a las PyMEs. Todo lo contrario, a lo que prometieron. Es una revancha contra los del medio y los de abajo diseñada por los Jinetes del Fracaso de los gobiernos de Macri y De la Rúa bajo la fachada de la rebelión de la derecha.

En su delirio mesiánico de retorno a una Argentina idílica que nunca existió, Milei quiere una reforma constitucional de facto. Es un proyecto refundacional autocrático, sin una asamblea constituyente que le dé legalidad. Las “Bases y Fundamentos para la Libertad de los Argentinos” son las que ya están en la Constitución Nacional, ningún fundamentalismo de mercado puede sustituirlas por una ley simple y un decreto de necesidad urgencia.

La Libertad de los argentinos la conquistaron los patriotas de las guerras anticoloniales y la gesta de la independencia, la lucha por la ampliación de derechos civiles y sociales, la resistencia a las dictaduras. Un sujeto que deshonra la investidura haciendo stand up para gerentes y banqueros, festejando sus crímenes financieros como actos heroicos, arrastrándose ante cualquier funcionario norteamericano de bajo rango y atribuyéndose hazañas históricas que sólo existen en su mente, es una afrenta al concepto de libertad.

Frente a un falso profeta, vale recordar viejas profecías de nuestra historia verdadera. El himno nacional decía originalmente: “Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa Nación: coronada su sien de laureles y a su planta rendido un León”. Milei no es ni siquiera un león, es un peón. No lo dejemos pisotear los laureles que supimos conseguir y rendir a su planta nuestra Nación. Volvamos a coronar de gloria la bandera argentina.

2.-Es un golpe fiscal contra los trabajadores y la clase media

Además de la confiscación a la propiedad privada del 80% de la sociedad operada con la devaluación inicial del Gobierno, las presentes leyes son un robo impositivo a los trabajadores del sector público, privado y la economía popular.

Se aumentan impuestos del 0% hasta el 35% a los trabajadores vía la 4ta categoría del impuesto a las ganancias. Debo aclarar que sostengo la necesidad de gravar los ingresos más altos con un mínimo no imponible razonable, con una adecuada gradualidad, eximiendo las horas extras, pero suprimir un gravamen por ingreso es destruir la esencia solidaria del sistema tributario. Lo que no se puede tolerar es que restituyan tal como estaba el impuesto, máxime cuando esta gente votó a favor de eliminarlo antes de las elecciones y pretende ahora sostener el supuesto superávit fiscal a costa de los trabajadores.

Para peor, a los trabajadores más pobres –cuentapropistas de subsistencia, artesanos, cooperativistas, etcétera– les aumenta ¡casi diez veces! (de $3.000 a $26.000) los impuestos. Son los monotributistas sociales: personas que ganan menos del salario mínimo ¿Qué efecto va a producir esto? Muchos monotributistas sociales no van a poder pagar. Quedarán endeudados con la AFIP y arrojados a la informalidad. Perderán su obra social. Así, más de 1,2 millones de personas estarán en riesgo de sumarse al medio millón que -producto de los obscenos tarifazos y despidos- ya se “cayó” al hospital público y empezó a colapsar el sistema de salud.

La contracara es la reducción pornográfica del impuesto a los bienes personales que paga menos del 2% de la población. Esta reducción baja de 2,25% hasta un 0,25%. El impuesto a la riqueza lo pagan quienes tienen más de $100.000.000 declarados… ¿Es justo que un cartonero-reciclador deba pagar $26.000 mensuales de impuesto al trabajo (monotributo) mientras alguien con $100.000.000 pague $20.000 mensuales de impuesto a la ¿riqueza (bienes personales)? ¡¡Cuánta desigualdad estamos dispuestos a tolerar!!

3.- Moratoria para jubilados, no; moratoria para corporaciones, sí.

Les están sacando a nuestros abuelos la posibilidad de jubilarse porque eliminan la moratoria previsional prevista en la Ley N° 27.705 que es el principal mecanismo para obtener la jubilación mínima. La moratoria es la posibilidad de un ciudadano de completar los aportes que no le hicieron porque el empleador no pudo o no quiso, porque no se reconocen las tareas de cuidado, porque se trabajó en la informalidad. Si quitan la moratoria, nueve de cada diez mujeres cercanas a jubilarse no se va a poder jubilar. Esta moratoria es para personas que no tienen responsabilidad alguna en su situación, todo lo contrario, a lo que pasa con los evasores de las grandes empresas.

Coherente con la naturaleza inequitativa del proyecto libertino, las grandes empresas y los más ricos tienen lo que no tienen los jubilados. A ellos ¡les dan una moratoria fiscal! Aunque parezca un chiste, a vos no te dejan pagar la deuda previsional que dejaron tus empleadores, pero a los empleadores les condonan las deudas que tienen con sus empleados. Las deudas impositivas las pagan en cuotas y con descuento. A los que no pagaron el impuesto a las grandes fortunas los premian.

4.- La AFIP se convierte en un Robin Hood al revés:

El Estado argentino, a partir de estas leyes, facilita el lavado de narcos, corruptos y evasores con el famoso “blanqueo” que el propio presidente promueve diciendo ¡no me importa de donde viene la plata! ¿Saben de dónde viene? De nuestra Rosario ensangrentada. Nadie puede investigar.

En cambio, casi como si fuera una burla, a las familias laburadoras que transfieren más de $200.000 de padre a hijo, de esposa a esposo, van a tener que ir a declararlos ante la AFIP.

5.- Promoción del saqueo y el anarco-colonialismo

Se crea el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones a pedido de las multinacionales que vienen a saquear materia prima de la Argentina. A ellos les bajan los impuestos, mientras que la bota del Estado sigue sobre las pymes y los empresarios nacionales.

El RIGI es un régimen que garantiza ridículos beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones por 30 años. Los fondos internacionales que hagan una inversión mayor a USD200.000.000 pagarán menos impuestos que una PyME. Les aseguran a estas grandes empresas libre disponibilidad de divisas, facilidad para importar lo que quieran, no tienen que ingresar la plata que generan por lo que exportan y para peor se cede la soberanía nacional a la hora de seleccionar tribunales en caso de litigio. No establecen obligación de contratación de mano de obra local o un porcentaje de proveedores locales, generando una competencia desleal y provocando la ruina de la industria argentina. Es tan grotesca la formulación del RIGI que hasta el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alerta que este régimen facilitaría el blanqueo o lavado de capitales, tales como los provenientes del narcotráfico, el tráfico de armas y de personas. Y, por si fuera poco, la propia ley establece en su artículo 162 que cualquier norma o acción que “limite o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable”.

Además, las empresas del sector energético podrán vender petróleo y derivados tanto al sin contemplar (como hace la ley vigente) las necesidades de control de precios (Art. 103 y 104). También libera la importación de hidrocarburos a criterio de las empresas y sin tener en cuenta la disponibilidad de divisas en el país para pagarlos (i.e. dólares baratos para los petrocas). Las regalías que las empresas deben pagar las fijan… las empresas en los pliegos de licitación de los campos petroleros (Art. 122).

6- Privatizaciones y vaciamientos

Las privatizaciones de empresas siguen siendo una prioridad para el gobierno de Milei. Si bien la propuesta de privatización de empresas es menor que la propuesta original del PEN, muchas de ellas de carácter estratégico para la economía, serán víctimas de un proceso general de desguace de las capacidades del estado y de la destrucción de un real federalismo.

Se declaran sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina e Intercargo. También se declara a privatización o concesión AYSA, Correo Argentino, el Belgrano Cargas, SOFSE y Corredores Viales, y finalmente dispone un “programa de propiedad participada” o incorporando participación del capital privado para Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Algunos ejemplos:

● Nucleoeléctrica Argentina S.A. produce entre el 5% y el 8% de la generación eléctrica del país a través de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse;

● Correo Oficial de la República Argentina S.A. cumple un rol logístico esencial al prestar el Servicio Postal Básico Universal a través de sus 1.400 sucursales en el país;

● Corredores Viales S.A. cuenta con 5.885 km concesionados, siendo responsable de 10 tramos de la red vial nacional;

● AyA sirve de agua potable a 11.678.455 habitantes y brinda el servicio de desagües cloacales a 10.980.200 habitantes. Los aportes y transferencias del sector público son sólo 0,028% del PBI;

● Aerolíneas Argentinas no recibió aportes del Estado Nacional en 2023 y, entre 2019 y 2023, registró un crecimiento del 34% en los ingresos por ventas de pasajes y cargas medidos en dólares. Adicionalmente, alcanzó un récord de pasajeros transportados en 2023 y es la única aerolínea que llega a 21 destinos de cabotaje, sin otras líneas aéreas privadas que decidan ofrecer esta conectividad de nuestro país federal.

El timbero Caputo va a poder privatizar empresas públicas y abrir al capital trasnacional el manejo de las centrales nucleares (NASA).

A YPF no le dejan fijar un precio testigo para que las privadas no aumenten la nafta como les pinta.

Al Banco Nación le sacan los depósitos estatales para dárselos a MercadoLibre y afines se hagan de un negocio extraordinario especulando con jubilaciones y prestaciones sociales durante las tres semanas que pasan entre que la ANSES deposita los haberes y Galperin te los liquida.

7.- Flexibilización laboral no-tan-light

El aumento del “período de prueba” es un clásico de los precarizadores. Además de eliminar todas las penalidades por el trabajo no-registrado, permite una de las prácticas más espantosas de los empleadores: la rotación permanente. En muchos rubros, sobre todo de empleos jóvenes en servicios, la ley permite que los laburantes estén hasta un año “a prueba”. Cuando se cansaron de probarte, te descarten sin darte ni las gracias y por supuesto sin indemnización.

También crear una figura de “colaborador” para facilitar la tercerización permanente: sos casi un socio de la empresa en los papeles, pero no en las ganancias. Así, te pueden hacer facturar como monotributista eternamente, aunque tu laburo sea “colaborar” ocho horas por día en un box haciendo las mismas tareas que los demás empleados pero sin los derechos laborales correspondientes.

8.- Monarquía (in)constitucional

Olvidate de la República, la división de poderes y toda la cháchara con la que se llenaron la boca durante años. Milei se concede poderes propios de un monarca absoluto: además de dictar los decretos de necesidad y urgencia que le pintan, la ley le concede ahora facultades extraordinarias que van más allá de las atribuciones de un presidente.

La Ley Bases (Art. 1) le permite declarar “emergencia pública y facultades delegadas en materia administrativa, económica, financiera y energética por 1 año” y el DNU 70/23 Vigente (Art. 1): “Emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”.

Por lo que vamos viendo, su política en todos estos campos ha sido antipueblo. Imaginate Milei fijando como le digan los heroicos empresarios de servicios públicos las tarifas.

9.- Patrulla libre

La ley legaliza las detenciones arbitrarias como fundamentalmente con el objeto de reprimir protestas. Saben que la miseria planificada sólo cierra con represión y te quieren domar a palos. En el Art. 33 le formalizan a Bullrich su protocolo.

Ahora, el pedido a la oposición que no se opone.

Una negociación es que ambas partes ceden algo para obtener otra cosa. Me pregunto ¿qué obtienen ustedes para el país? Porque es cierto que la ley es menos peor que la anterior, pero sigue siendo dañina y no hay un sólo artículo a favor de la gente.

¡Sin sus votos, esta ley no sale! ¡Simplemente digan no y que se caiga! No se dejen humillar por un tipo que los basurea permanentemente. No tengan miedo.

Francamente no los entiendo, no veo dónde está la inteligencia en pasar de una ley pésima a una muy mala cuando simplemente votando en contra ninguno de estos perjuicios al pueblo se produciría. En fin, puede ser que yo no la veo. Entonces, si van a votarla: ¡por lo menos consigan algo para los más vulnerables! Les pido de corazón que hagan un esfuerzo para protegerlos, porque más desigualdad es menos libertad. Exíjanle a Milei al menos:

La protección del derecho a la alimentación de los niños que pasan hombre El presupuesto educativo y de salud pública El mejoramiento de los barrios precarios y los terrenos para nuevas viviendas La posibilidad de jubilación via moratoria El monotributo social y el trabajo cooperativo para los trabajadores excluidos

Sumen todas las auditorías que quieran, pero que no dejen sin comida, educación, salud, cloacas, terrenos, jubilación, obra social y trabajo la mitad de nuestro pueblo que está sufriendo tanto.

