Outsiders, amateurs o extrapartidarios en el cierre de listas

AM: ¿Lista para estudiar bien cómo cerraron las listas?

MEC: Sí, me parece que es un cierre de listas interesante. Bueno, el sábado cierran las listas. O sea, que hay un montón de gente que desde hoy y hasta el sábado está sin dormir.

AM: Pero como lo van a escuchar el domingo, van a estar todavía con los ojos abiertos por haber quedado fuera de las listas o festejando por haber quedado adentro.

MEC: Sí, bueno. Y más de uno va a decir la famosa frase: "nos perjudicaron entre ellos solos".

AM: La típica. Hay que dormir con la lista hasta las 12 de la noche.

MEC: Y en el caso del justicialismo, del peronismo, va a ser un cierre de listas extraño, porque hace poco falleció Jorge Landau, que era el apoderado histórico del peronismo desde finales de la década del 80.

AM: La memoria viva.

MEC: Bueno, y a mí se me había ocurrido que charláramos sobre un fenómeno que estamos viendo en este cierre de lista en particular, que es la incorporación de... no me animaría a decir outsiders, pero de gente que no son políticos de carrera.

AM: Exactamente, no son políticos profesionales y entran por una vía que es muy argentina, que son los partidos políticos. Porque en el mundo está lleno de saltimbanquis o de gente que funda su propio partido, Forza Italia, Berlusconi. O que salta entre nueve, que fue lo que hizo Jair Bolsonaro. Mejor dicho, seamos precisos. No fueron nueve partidos. Fueron ocho, pero por uno pasó dos veces. Así llegó a la presidencia y hoy está fuera de todos. Hoy es un presidente sin partido. Y no es lo mismo que lo que estamos viendo en la Argentina que lo que pasa desde la década del 90 es que celebridades, gente que se distingue en una área determinada que no es política, entra a la política a través de un partido establecido. A esto te referías, ¿no?

MEC: Claro, y también uno lo puede pensar en contraposición a lo que pasó en las elecciones constituyentes de Chile, en donde se permitieron las candidaturas independientes y donde el mayor porcentaje de los votos fue a personas que directamente se presentaron independientemente, sin partido o creando, digamos, su propia boleta, por decirlo de esta manera. Como vos bien decís, en Argentina eso no parece pasar. No es tan común. Son los partidos establecidos, partidos con más de 100 años de historia en el caso de la Unión Cívica Radical, que le abren las puertas a estas personas que vienen de afuera.

AM: Fijate cómo la legislación determina los comportamientos. Hace unas semanas vos escribiste una nota maravillosa, que era una oda de amor a las elecciones argentinas. Y acá tenemos también una de esas características y es que no se permiten las candidaturas independientes. En Argentina existen los extrapartidarios, que son personas no afiliadas que van a la lista de partidos. Pero no podés hacer como en Chile, el caso que mencionaba recién, y presentarte por las tuyas. Los partidos regulan la competencia política y tienen éxito, porque cuando la gente se levanta para 'que se vayan todos', en realidad se van unos poco capitostes, pero los partidos quedan y siguen siendo votados. En las provincias, un ejemplo que me interesa destacar particularmente, el promedio de victoria de los oficialismos es 20 en 24. Yo no estoy dispuesto a decir que la gente está feliz con los partidos, pero está menos infeliz que en otros casos, porque no surgen nuevos y porque tampoco hay una presión social para que se permitan candidaturas independientes. Los independiente parecen satisfechos presentándose por los partidos que les abren las puertas.

MEC: También hay otra cosa interesante, que es la renovación de las caras visibles de los partidos. Si hoy miramos las coaliciones -siempre me acuerdo de Facundo Cruz que dice que hay que hablar de coaliciones en este caso más que de partidos- de las coaliciones del Frente de Todos y de Juntos y si uno mira las caras que aparecen en la discusión hoy no son los nombres ni las caras que hacían la política argentina hace 20 años. Muchas de ellas son nuevas. Otras no, como Cristina Fernández de Kirchner pero, no sé, supongamos que es cierto que la lista del Frente de Todos la encabece Victoria Tolosa Paz. Es una persona que hace diez años no se conocía. Supongamos, digamos, Facundo Manes. Realmente la gente muchas veces no ve esto. Yo cuando publiqué esa nota me llegaron muchas reacciones de gente diciendo: bueno, no hay renovación, son siempre los mismos. Pero la verdad es que si uno compara a quiénes están en las listas hoy y quiénes estaban hace 20 años no son los mismos en una gran medida.

AM: Es así. Cambian bastante los políticos y cambia, me parece, esto lo pongo a discusión, el perfil de los extrapartidarios. Ejemplos, los más conocidos. En la década del 90 entraban cantantes y deportistas o, si queremos ser más específicos, corredores: Scioli, Reutemann, Palito Ortega. Una década después lo que veíamos es personas del entretenimiento: Del Sel, Nito Artaza. Y ahora lo que estamos viendo son científicos o académicos. Facundo Manes, vos lo mencionabas, Martín Tetaz, un médico, un economista. Sabrina Ajmechet, una historiadora, que fue muy nombrada en estos días en Twitter por su candidatura porteña. Va cambiando el perfil y fíjate que va cambiando, algunos dirían, hacia más sustancia. No son celebridades que están tan alejadas de la política. Son celebridades que están vinculadas con la política. Es decir que es una especie de reivindicación de la política a través de un cambio de los elencos.

MEC: Ahora, en esta elección parece medio asimétrica la incorporación de estos no profesionales. O sea, realmente todos los nombres que vos mencionaste se dan en Juntos por el Cambio. Yo ya no sé cómo decirle...

AM: Depende del distrito.

MEC: Cambiemos, Juntos, Juntos por el Cambio. El macrismo, podríamos decir. Mientras que el Frente de Todos, por lo menos en los distritos más grandes, parecería que va a elegir o premiar personas que están mucho más directamente relacionadas con la gestión del gobierno. Obviamente esto es más fácil cuando vos sos este oficialismo. ¿Qué pasa en Juntos? ¿Por qué este este ir a buscar gente que no está...? Digo, no se escucha que vayan a poner gente que viene del gabinete de Larreta. Pensé que iba a ser candidato probablemente Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un muy buen perfil. ¿Qué pasa con el radicalismo? Porque es cierto que Tetaz y Manes aparecen como personas con una identidad radical, pero hasta ahora no hay nombres identificados con el partido.

AM: Bueno, a ver. Dividamos entre por qué en el peronismo no hay, llamémosles extrapartidarios, amateurs, outsiders, que es estirar un poco el concepto, porque el outsider técnicamente es alguien nuevo con partido nuevo y acá lo que estamos viendo es gente nueva con partidos viejos. ¿Y por qué se presentan por lo que yo no llamaría macrismo? Fijate que casi todos los candidatos en Juntos son del PRO no macrista o del radicalismo algo alérgico al macrismo. Así que se está desmacrizando Juntos. Que él esté varado en Europa es una alegoría. Ahora, ¿por qué los van a buscar afuera? En muchos casos fíjate que se acercan ellos a los partidos políticos. Facundo Manes tiene esta foto famosa cuando tenía, creo, 14 años en el "alfonsinazo" de Rosario, el 28 de octubre de 1983, y su hermano es un militante de hace tiempo, convencional nacional del partido. Martín Tetaz fue militante la Franja Morada en Económicas de la Universidad de La Plata de chiquito. En el caso de Sabrina también anduvo cerca de los partidos de Juntos por el Cambio. Ella es la que se identifica con la sigla Juntos y no con uno de los partidos integrantes. En el caso el oficialismo, el candidato es el proyecto, suelen decir. Y fijate qué pasó lo mismo en la situación opuesta, cuando Esteban Bullrich y Graciela Ocaña ganan la elección en 2017, ahí no hacía falta tener candidatos que fueran celebrities, porque era un gobierno con un buen desempeño hasta ese entonces el que gana la elección. Parece que ahora pretendan hacer lo mismo. No son tan importantes los candidatos en el oficialismo como en la oposición. Y la oposición sale a buscar porque necesita renovarse. Y sale a buscar con el acuerdo de los políticos tradicionales. Es la dirigencia tradicional la que va a buscar. No están ofendidos los políticos tradicionales diciendo: nos quieren dejar afuera. Son ellos los que entienden que con ellos no alcanza. Lo que hay, y no voy a decir... no es samaritanismo, es quizás egoísmo bien entendido. Hay más lugar para todos si hay mejor arrastre por parte de lo que están en la cabeza la lista y entonces salen a buscar a los que arrastran.

MEC: Bueno, qué interesante. La verdad es que los partidos, no sólo los partidos políticos, el comportamiento de la dirigencia política argentina en momentos de crisis pareciera ser como bolas que giran en el aire, no sé, como un montón de chambonadas, pero de alguna manera después se termina haciendo una bisectriz que más o menos encamina la situación.

AM: Exacto. Aprendizaje y adaptación. Hay mucho que cambia, aunque lo fundamental se mantenga, que son los partidos políticos. Se van adaptando a las nuevas demandas .

MEC: Bueno, tal vez la semana que viene entonces vamos a poder discutir quién fue el que dijo "nos perjudicaron entre ellos solos" y quién ganó y quién perdió en el cierre de listas.

AM: Va a estar bueno. Tendremos una semana de telenovela para comentar.

MEC/AM/CRM