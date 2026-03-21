La sociedad durante la última dictadura

Entre otros temas, la conversación aborda preguntas como: ¿Qué clase de apoyos tuvo el golpe y cuáles fueron las respuestas de la “gente corriente”? ¿El régimen militar buscó construir un consenso como base de su legitimidad? ¿Cuáles fueron los momentos decisivos para la emergencia de voces críticas? ¿Cómo elaboró la sociedad en democracia la memoria de su pasado reciente?

Entrevistado: Daniel Lvovich

Conducción: Juan Manuel Romero

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.