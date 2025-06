“Van con alambres”: Bullrich dijo sin pruebas que en la marcha en el Congreso hay “grupos violentos”

“Van a ir con unos alambres para golpear los pies de los policías”. “Hay un nivel de preparación y provocación muy fuerte”. “La marcha central es la que convocan los violentos”. “Todos los grupos políticos ligados al kirchnerismo y la izquierda tratan de montarse”.

Patricia Bullrich desplegó toda su narrativa ultra para intentar desprestigiar la marcha de este miércoles frente al Congreso a la que convocan jubilados, médicos del Garrahan, científicos del Conicet, colectivos feministas, grupos de discapacitados y universitarios, apoyados por las centrales obreras, movimientos sociales y agrupaciones tanto peronistas como de izquierda. La ministra de Seguridad montó un fuerte operativo policial, con un extenso vallado en las inmediaciones del Palacio Legislativo para obligar a las columnas de manifestantes a que solo puedan circular sobre la plaza frente al Congreso.

“Si manifiestan con tranquilidad, va a haber tranquilidad”, dijo Bullrich esta mañana en LN+ cuando ya la protesta era importante. “Es un operativo que prevé manifestaciones continuas”, explicó la ministra sobre el modo en que se activó el protocolo antipiquetes, que igualmente no impidió cortes de calles e interrupción del tránsito en el microcentro porteño.

La funcionaria buscó correr el eje de la discusión por el alcance del ajuste de Milei y afirmó que en la protesta habrá grupos de personas “que van a ir con unos alambres para golpear los pies de los policías”. Afirmó contar con videos y material aportado por inteligencia al respecto, pero no ofreció ninguna prueba pública. De hecho primero dijo que “está todo absolutamente en paz, organizamos todo para que sea tranquilo” y luego arremetió: “Hay un nivel de preparación y provocación muy fuerte; hay grupos anarquistas, kirchneristas, todo mezclado, que generan un nivel de violencia enorme”.

Las mismas acusaciones al aire había tirado cuando la represión del 12 de marzo dejó malherido al fotógrafo Pablo Grillo, a quien vinculó con el kirchnerismo. Recién ayer el joven reportero fue dado de alta tras el impacto en su cabeza de una granada de gas lacrimógeno que disparó la Gendarmería, aunque deberá seguir con cuidados. La ministra no se disculpó públicamente al respecto.

Hoy además Bullrich cuestionó que los médicos residentes del hospital pediátrico no hayan desactivado la convocatoria luego de la oferta de mejora salarial que ofreció el Gobierno de pasar de $800.000 a $1.300.000, que igualmente no fue aceptada por los trabajadores hasta tanto no se les garantice en una mesa de diálogo que el aumento impactará en su recibo de sueldo. “No digo que no ganen pocos los residentes, pero ellos aceptaron la oferta. El Gobierno reconoce que habia una medida que estaba mal”, dijo Bullrich.

MC