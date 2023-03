Aníbal Fernández y un mensaje a CFK: “Es imperioso que el Senado resuelva las vacantes de jueces y fiscales en Rosario”

En medio de la crisis que vive Rosario por la violencia del narcotráfico, el ministro Aníbal Fernández defendió su gestión ante la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados y pidió al Senado, que conduce la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que acelere el proceso de nombramiento de jueces y fiscales que allí están vacantes. El funcionario además habló de la posibilidad de que se declare la “emergencia”, pero dijo que corresponde “a los gobernantes”. Y justo en la semana en que el Gobierno decidió enviar más agentes de la Gendarmería, detallo que en la localidad santafesina hay 4.093 efectivos de las fuerzas federales, la gran mayoría de los 5.834 que hay en toda la provincia.

“Es imperioso que el Senado resuelva las vacantes de jueces y fiscales”, aseguró Fernández al responder una de las consultas de los legisladores, principalmente de la oposición. Como ya publicó elDiarioAR, la Justicia federal de Rosario tiene actualmente 18 cargos creados y sólo 10 están ocupados por jueces y fiscales titulares. Es decir, más del 40% de los cargos están vacantes. La parálisis ya lleva varios años y los pliegos descansan para su aprobación en la Cámara alta, donde hasta hace un mes el oficialismo tenía mayoría.

“No tengo más que hacer que pedirle al Senado que resuelve ese tema. Un juzgado que no tenga su juez, hace que el juez que está tiene que repartirse entre dos”, remarcó el ministro, que en el último tiempo ya ha tenido posiciones políticas contrarias a la vice.

Fernández también buscó despegarse del pedido opositor sobre que se declare la emergencia en Seguridad en Rosario. Cargó con esa responsabilidad a los titulares de los poderes ejecutivos, sin reparar que él integra el de Nación, designado por el presidente Alberto Fernández. “Sobre la declaración de si la emergencia tiene un envergadura importante para que la declaren o no, no es un tema que lo decido yo”, apuntó el ministro. “Es una responsabilidad de los gobernantes, ellos sabrán lo que tienen que hacer”, se desligó. Y chicaneó al diputado socialista Enrique Estévez: “Si quiere le doy mi opinión en mi café, no acá”.

La presencia de Fernández fue acordada el martes pasado, en el marco de una sesión especial que se realizó para debatir la moratoria previsional, entre el bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), luego de un pedido de interpelación presentado por el legislador radical santafesino Juan Martín. Aún no había escalado mediáticamente la situación de Rosario, a partir del mensaje mafioso que recibió Lio Messi el jueves pasado. Tras ese episodio, ayer el Gobierno concretó el refuerzo de fuerzas federales en Rosario, con el envío de 400 efectivos.

“El plan Rosario es un profundo trabajo superficial, pero dos tercios es por abajo, con la inteligencia criminal; pero no voy a contar los pormenores”, se excusó Fernández. Detalló que durante 2022 más de la mitad de los recursos destinados a seguridad se enviaron a la provincia de Santa Fe y destacó que, de un total de 17.000 millones de pesos, “8.875 mil millones fueron a Santa Fe y en su mayoría a la ciudad de Rosario”.

En medio de los cuestionamientos abiertos de los legisladores -la reunión de la comisión no tiene límite de tiempo y Fernández dijo que iba a estar “hasta responder la última pregunta”-, el ministro les pidió que también se acelere el debate parlamentario sobre la ley de Lavado. La iniciativa fue tratado en noviembre pasado en un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas, con cierto acuerdo entre el oficialismo y la oposición, pero aún no hay miras para que llegue al recinto. “Podrían darnos una mano. Cuando se impacta sobre los fondos es más fácil porque una vez que le sacas la plata el producto se termina”, sostuvo.

MC