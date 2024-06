El blindaje a Pettovello amaga con jaquear el idilio de Milei con la opinión pública

Los infortunios de Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano parecen estar lejos de llegar a su fin. La ministra favorita de Javier Milei, que acumula seis denuncias penales en su contra y una citación pendiente de la Cámara de Diputados, hace más de una semana que intenta hacer equilibrio en una cartera cruzada por la sangría cotidiana de funcionarios. Pero ni el escándalo por el acopio de más de 5.000 toneladas de alimentos, muchos a punto de vencer, ni la denuncia por supuestos desmanejos de contratos al interior del área social, parecen mover al Gobierno de una decisión tomada: blindar la figura de Pettovello hasta las últimas consecuencias.

“Pettovello es lo más grande que hay, es una ministra sensacional, es buena, es decente y lo está dando absolutamente todo”, la defendió, sin medias tintas, el vocero presidencial Manuel Adorni durante su habitual conferencia matutina. Se trata de un gesto tan contundente como arriesgado, cuyos posibles costos políticos todavía son subestimados por un oficialismo que este lunes festejó a través de un comunicado que “los sueldos están creciendo el doble de la inflación”.

Según una encuesta dada a conocer parcialmente por Zuban Córdoba & Asociados, casi un 60% de los consultados cree que Pettovello debería renunciar tras la polémica por el reparto de alimentos, al aducir que “manejó mal el tema”. Del estudio, realizado durante el mes de junio y que se dará a conocer en los próximos días, también se desprende que el 65,1% dijo estar en desacuerdo con que la titular de Capital Humano sea “la mejor ministra” como sostiene el Presidente.

Sin embargo, el dato que debería encender las alarmas en la Casa Rosada es otro: de acuerdo a lo apuntado por Zuban Córdoba, el caso Pettovello arrastró levemente a la gestión de Milei, que ahora tiene una desaprobación del 54,4%. Es una cifra 1,2% superior al obtenido en mayo por la misma consultora. En tanto, a nivel personal, la imagen negativa de Milei subió 3%, pasando en ese mismo periodo del 52,7% al 55,8%.

¿Será el affaire de los alimentos lo que termine de romper el idilio que mantiene el dirigente libertario con la opinión pública? Quizás sea muy pronto para aventurar una respuesta afirmativa. Por estas horas, en el oficialismo no solo se muestran optimistas de que la eventual aprobación de la ley Bases generará las condiciones para volver sustentable un ajuste hoy atado con alambres. También sueñan con que ese primer triunfo legislativo le permitirá a La Libertad Avanza relanzar de una vez por todas su gestión, en línea con el clima que vive el gabinete a partir del ascenso de Guillermo Francos como ministro coordinador.

Alejada del entusiasmo que emana de las oficinas de Balcarce 50, para Pettovello todo sigue cuesta arriba. En un nuevo golpe, este fin de semana se conoció que su jefe de asesores y manager de rock, Fernando Szereszevsky, dejaba el cargo por “temas familiares” y problemas de agenda que le impedían “cumplir con obligaciones en el ámbito privado”. No fue una baja más para la cuestionada ministra. Íntimo amigo suyo, Szereszevsky funcionaba como el nexo de la funcionaria con las distintas secretarías, un rol clave para el funcionamiento del mega-ministerio que lleva más de 40 “caídos” en los seis meses de gestión.

Mientras tanto, un dato se vuelve cada vez más evidente: el único sostén de Pettovello puertas adentro de Capital Humano es Leila Gianni, una exfuncionaria kirchnerista que hoy está al frente del área de legales de la cartera y que levantó curiosamente el perfil a partir del escándalo que eyectó a Pablo De la Torre de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Gianni se mueve con el aval de Karina Milei y el ímpetu que le otorga la fe del converso. Esa actitud la volvió viral la semana pasada, cuando protagonizó una áspera discusión con el dirigente social Juan Grabois, minutos antes de una audiencia ante la Cámara Federal por la distribución de los alimentos.

“Sandra tiene el apoyo incondicional del Presidente y eso no va a cambiar de ninguna manera”, repiten como un mantra desde las filas oficialistas, al tiempo que confirman la reunió de más de cuatro horas que mantuvieron ambos el sábado en Olivos. Esa férrea defensa es expresada a la perfección por el vocero Adorni. Luego de confirmar que Pettovello no asistirá al Congreso esta semana, a pesar del pedido expreso realizado por la oposición, el portavoz subrayó este lunes que el Gobierno no es el que debe demostrar la inocencia de la ministra. Serán los tiempos de la Justicia los que, a fin de cuentas, acabarán por determinar su suerte.

