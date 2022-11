Causa Memorándum: la querella pide ir a juicio y las defensas que se confirmen los sobreseimientos

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) junto a las querellas, en representación de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, le reclamaron hoy a la Cámara Federal de Casación revocar los sobreseimientos y avanzar a un juicio oral en la causa por la firma del Memorándum con Irán. En tanto, las defensas remarcaron que debe confirmarse el cierre del caso por la inexistencia de delito.

La sala I del máximo tribunal penal federal realizó este martes la primera de dos audiencias previstas, previo a resolver la confirmación de la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 8, la cual en octubre de 2021 sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás imputados en el caso por “inexistencia de delito”.

La audiencia se desarrolló virtualmente a través de la plataforma Zoom, ante los jueces Diego Barroetaveña, Ana Maria Figueroa y Daniel Petrone, quienes estuvieron presentes en la sala de audiencias de los tribunales federales de Retiro. Entre las defensas, se conectó la de la Vicepresidenta, que presentará un memorial escrito en la segunda audiencia fijada por Casación, para el 24 de noviembre próximo.

La audiencia abrió pasadas las 10.30 de esta mañana con el abogado Juan José Avila, representante de dos familiares de víctimas del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, Mario Averbuch y Luis Czyzewsky. El abogado reclamó la “revocación en todas sus partes del sobreseimiento prematuramente dictado” por el TOF 8, que preparaba el juicio oral en la causa que se inició por la denuncia en 2015 del fallecido fiscal Alberto Nisman.

El letrado remarcó que para llegar al sobreseimiento “se violaron derechos humanos, se privó a las víctimas de su derecho fundamental a ser oídas”. Ante la decisión de no realizar el juicio oral, dijo que “se las privó de conocer la verdad que puede ofrecer la cosa juzgada, que resulta de un proceso penal”, y sostuvo que “el debate no fue evitado, fue escamoteado”.

Después, fue el turno de Mario Averbuch por esa misma querella, quien pidió hablar ante los jueces Diego Barroetaveña, Ana Maria Figueroa y Daniel Petrone, como un “padre que perdió a su hija”. El familiar dijo ante los camaristas: “Hablo en calidad de padre, como siempre lo he dicho, soy el papá de Yanina Muriel, lo mismo en el caso de Czyzewsky, el papá de Paola, ambas asesinadas en el atentado a la AMIA. Acá solamente hay dolor y necesidad de respuestas”.

Tanto Averbuch como Czyzewsky se conectaron para participar de la audiencia de manera virtual. El primero sostuvo que este es “otro capítulo de cierre nefasto, teñido de injusticia e ilegalidad” y que “nadie pensó en darle justicia a los muertos”. Agregó: “Creo que hay traición a la sociedad toda, que quiere saber solamente qué pasó. Es una investigación que no se quiere hacer” y los abogados buscan que sus defendidos “puedan escapar del brazo de la Justicia. Nadie pensó en darle justicia a los muertos. Nosotros estamos luchando por saber por qué mataron a nuestros hijos y el Estado y la Justicia no nos contestan”.

Por su parte, Jorge Knoblovits de la DAIA iba a exponer oralmente en la audiencia, pero terminó presentando un escrito donde también reclamó que se revoquen los sobreseimientos “por inobservancia o errónea aplicación de la ley”. Para la ONG, resulta “evidente que el tribunal de juicio se ha apartado del debido proceso y ha violentado el derecho de defensa de las partes acusadoras”, de acuerdo al documento al que tuvo acceso Télam.

Luego de la intervención de las querellas, fue el turno de las tres defensas previstas para la primera audiencia: la del exvicecanciller y actual embajador en Rusia, Eduardo Zuain, y las de los actuales funcionarios nacionales Carlos Zannini y Juan Martín Mena. En este caso, los tres reclamaron a Casación que se rechacen los recursos de las querellas y confirmen los sobreseimientos por inexistencia de delito.

El abogado del embajador, Martín Arias Duval, remarcó que en la causa se incorporó nueva prueba enviada por Interpol, la cual demostró la imposibilidad del cese de las circulares rojas con pedidos de captura de ciudadanos iraníes por el atentado, a raíz de la firma del Memorándum en 2013. Ese cese había sido la base de la denuncia que en enero de 2015 presentó el fiscal Nisman contra la entonces Presidenta, parte de su Gabinete y otros imputados.

El abogado defensor remarcó que la nueva prueba se presentó en el Juzgado Federal 11, por entonces a cargo del luego fallecido juez Claudio Bonadio, y que tenía parte del caso en trámite luego del envío a juicio oral: “Este informe de Interpol de julio de 2020 fue el valorado por el Tribunal Oral para dictar la resolución que dictó” y que se trató de “información nueva”. Fue el “primero que sintetiza de manera ordenada y cronológica la actitud en relación a las circulares rojas y órdenes de captura”, destacó.

“Uno puede concluir sin temor a equivocarse”, sentenció el letrado, que la decisión “siempre fue mantener las órdenes de captura vigentes” y que esto sólo podía cambiar por orden del juez que llevaba la causa por el atentado. Además, recordó que el Memorandum fue declarado inconstitucional por la Justicia argentina.

También recordó que en 2013 el fallecido excanciller Héctor Timerman “hace saber a Interpol que de ninguna manera el Memorándum de Entendimiento afectaba la vigencia de las circulares rojas”, y explicó que esto ocurrió “un día después de que se notificó a Interpol del Memorándum”. Esta, según conclyó Arias Duval, es “prueba novedosa que echa por tierra de modo absoluto y contundente la posibilidad de pensar que quienes firmaron pensaban tener algún tipo de incidencia en la modificación de las circulares rojas de Interpol”.

Acto seguido, fue el turno del abogado Mariano Fragueiro Frías, por la defensa del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini. “Me parece casi increíble estar en una audiencia de una causa que jamás debió haber llegado a esta instancia. La verdad que es una suerte de 'deja vu' extraño”, comentó. Fragueiro Frías hizo hincapié en lo “profundísimo” del sufrimiento de los familiares de las víctimas, pero destacó que en esta causa no se investiga el “atroz atentado que cobró las víctimas que todavía hoy lloramos”.

“Estamos en otro proceso y si algún distraído cree que se puede confundir este con el otro, esto es imposible”, advirtió el letrado. “La causa fue desistida, señores jueces, por el impulso de un fiscal valiente que entendió que no podía avanzarse sobre un proceso que nunca fue delito”, dijo en relación al fiscal ante Casación Javier De Luca, quien no mantuvo la apelación fiscal contra el cierre.

Sostuvo también que “el panorama es concluyente para terminar con este proceso”. “Le ruego, le imploro al Tribunal que no case y rechace los recursos de Casación porque este proceso pasó a cosa juzgada”, dijo. Fragueiro también detalló los informes de Interpol incorporados a la causa, que fueron tomados como nueva prueba luego de envío a juicio oral y remarcó que demostraron la inexistencia de delito.

En último lugar, expuso el abogado Marcos Aldazabal, defensor de Mena, el viceministro de Justicia, quien pidió también confirmar los sobreseimientos. “Escuché decir que parecía haber una urgencia por cerrar esta causa. Me gustaría recordar que esta causa lleva siete años en los que creo nadie pensó nunca que podía haber delito”, enfatizó. Dijo además que “se gastaron muchísimos recursos del Estado” en una causa “que siempre se supo que no respondía a ningún delito y que seguramente fue sólo producto de intencionalidades políticas”.

“Es evidente que no hay absolutamente nada que debatir aquí y sería un despendio inútil”, agregó en relación al mencionado informe de Interpol. Para Aldazabal, la firma del Memorándum “fue un acto en el que intervinieron el poder político, también el Legislativo y también el Judicial cuando lo declaró inconstitucional”. Concluyó: “Los pensamientos no se pueden penar y las resoluciones políticas no judiciales tampoco”, reclamando que se confirmen los sobreseimientos sin juicio oral.

Recuento de la causa por el Memorándum con Irán

El 7 de octubre de 2021, antes de celebrar el debate, el Tribunal Oral sobreseyó en un fallo unánime por inexistencia de delito a todos los imputados, pero esa decisión fue apelada por las querellas y está bajo estudio del máximo tribunal penal federal del país. Los jueces del TOF 8 Daniel Obligado, José Michilini y María Gabriela López Iñiguez descartaron el delito de “encubrimiento agravado”, dando por concluidos los preparativos para juzgar el caso, enviado a juicio por el Bonadio en marzo de 2018.

Los sobreseimientos alcanzaron a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner; a Carlos Zannini; al senador Oscar Parrilli; a Juan Martín Mena y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros.

En su denuncia en 2015, el fiscal Nisman sostuvo que la firma del memorándum con Irán buscaba “hacer caer” las circulares rojas de captura internacional pedidas por la Justicia argentina contra ciudadanos iraníes, las cuales siguen vigentes en la actualidad.

LC con información de agencias