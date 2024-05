En un escenario adverso, la Casa Rosada buscará votos en el NOA para lograr la aprobación de la ley Bases en el Senado

La aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la ley Bases puso en el foco de la Casa Rosada a gobernadores del NOA, en donde más pegó el recorte de fondos del Gobierno nacional desde que Javier Milei tomó las riendas del Poder Ejecutivo Nacional, en diciembre del año pasado. La apertura del grifo de fondos constantes y sonantes destinados a la reactivación de la obra pública serviría para convencer a los jefes provinciales para que colaboren en replicar en el Senado el resultado de la votación en la Cámara Baja. El poroteo será clave para las pretensiones del oficialismo y ya empezaron a verse señales desde el norte, como las declaraciones de los gobernares Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca, y Gustavo Sáenz, de Salta, que coincidieron en destacar la aprobación de la ley y la convocatoria al diálogo.

El primero fue Jalil, que en una entrevista sostuvo: “Es muy importante que la ley Bases se apruebe en el Senado”. “Es hora de ayudar en este momento tan delicado que está atravesando el país”, agregó. El mismo día, la senadora nacional catamarqueña Lucía Corpacci, en otro medio, reconoció que sabe de la necesidad que tiene su gobernador de llegar a un entendimiento con la Casa Rosada pero advirtió que “es muy probable que no acompañe (la ley Bases), pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos”. La media sanción ingresaría en breve al Senado y se prevé que se trate desde el martes en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. La premura obedece a que se buscará su aprobación entre el 22 y 23 de este mes, antes de la Firma del Pacto de Mayo, en Córdoba, que se impulsó desde Balcarce 50, previsto para el 25, en la fecha patria. Catamarca cuenta con otros dos senadores que son Guillermo Andrada, exfuncionario de Jalil en su primer mandato, y el radical Flavio Fama. Por su estrecha vinculación con el parlamentario, Jalil podría sumarle a la iniciativa oficial el voto de Andrada. Se verá.

Desde Tucumán, Jaldo podría garantizarle dos de los tres representantes que tiene esta provincia en el Senado. Para lograrlo, en los próximos días mantendría reuniones, por separado, con el senador nacional y exgobernador Juan Manzur y su par Sandra Mendoza. Hasta el momento, ambos se movieron juntos en la Cámara Alta. El objetivo de Jaldo va por lograr que Mendoza se incline a favor del oficialismo, descontando que contará también con el voto de la senadora Beatriz Ávila, que tiene un bloque unipersonal y es esposa del exintendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. A poco se asumir, el jefe provincial tucumano recibió en la Casa de Gobierno a Alfaro y le puso fin a viejas rencillas que los enfrentaron en las urnas. Poco y nada espera el jaldismo de Manzur desde el Senado, excepto que no interfiera en la gestión provincial, ya que el exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación pretende tener voz en la reconstrucción del Partido Justicialista a nivel nacional y para eso será clave no sacar los pies del plato del bloque de Unión por la Patria (UP) en el Senado.

Francos, el facilitador

El ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, es la pieza con la que la Casa Rosada tiende puentes con los mandatarios provinciales. La semana pasada fue recibido por Jaldo y esta semana el funcionario nacional lo recibió en Balcarce 50. Lo recibió con una buena noticia: la Nación firmó con el gobierno tucumano el refinanciamiento de una deuda de $77.916 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, contraída durante el segundo mandato de Manzur. Esto le liberó las manos al tucumano para poder destinar fondos propios a obras, en vez de tener que pagar deuda. Antes de pisar el despacho del ministro, Jaldo había colgado en la red social X: “Acompañamos la posición política institucional del gobernador Raúl Jalil, en momentos donde tenemos que ser responsables en nuestro rol como gobernadores y trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional”.

Sobre 72 miembros del Senado, UP cuenta a 33 como propio, por lo que necesita 4 para lograr el rechazo a la ley Bases. La Libertad Avanza (LLA) solo cuenta con 7 parlamentarios pero –de acuerdo al resultado alcanzado en Diputados– se le sumarían los apoyos de los pertenecientes al PRO y la mayoría de los radicales. Un dato que tampoco debe dejarse de lado es que la modificación de una línea de lo aprobado en la Cámara Baja obligaría a que el proyecto de ley retorne a Diputados para un nuevo tratamiento.

Francos también visitó al santiagueño Gerardo Zamora en su provincia y mantuvieron una reunión a solas. Al término del encuentro, el ministro del Interior solo tuvo elogios para el radical kirchnerista. “El gobernador maneja su provincia con los mismos argumentos que Milei plantea para la Nación: la tiene ordenada, tiene déficit cero y es cuidadoso con los números”. No le alcanzó: los siete diputados nacionales santiagueños votaron en contra de la ley Bases. Se espera que actúen del mismo modo los tres senadores: Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Gerardo Montenegro y José Emilio Neder. En la misma sintonía lo harían dos de los representantes en la Cámara Alta por La Rioja, los peronistas María Florencia López y Jesús Rejal, cuyo gobernador, Ricardo Quintela, es crítico de la gestión de Milei desde el kilómetro cero. Sí votará a favor de la ley el libertario Juan Carlos Pagotto. Aunque no trascendió el contenido de la reunión, el martes de esta semana Zamora estuvo en la Capital Federal, en donde mantuvo un encuentro a solas con el excandidato a presidente, Sergio Massa, en oficinas de un edificio sobre avenida Libertador.

En Jujuy, fue tan magro el resultado obtenido por el radicalismo en las elecciones legislativas del año pasado que LLA le arrebató sus dos representantes en el Senado. Esos lugares son ocupados por los libertarios Vilma Facunda Bedia y Ezequiel Atauche, de quienes se descuenta el apoyo. Por la minoría, la representante es la peronista Carolina Moisés, quien se opondrá a la media sanción en Diputados por moverse en la misma sintonía que el gobernador riojano Quintela, a quien recibió en su provincia el pasado 26 de abril para un encuentro de la militancia.

Salta, un trago amargo

Desde Salta soplan vientos poco favorables a las pretensiones del Poder Ejecutivo Nacional, pese a las declaraciones del gobernador Sáenz, que al día siguiente de la media sanción de la ley Bases sostuvo que “la aprobación fue una muestra de que los consensos no son una mala palabra; sirven para beneficiar al país, dejando de lado mezquindades, intereses e ideologías”. A las pocas horas, por la red social X, el senador peronista Sergio Leavy le anticipó su voto: “Esto (la ley Bases) significa un enorme retroceso para nuestro pueblo. Beneficia a los grupos económicos concentrados de siempre, en detrimento del conjunto de los argentinos. En el Senado debemos redoblar los esfuerzos para evitarlo”.

Lo mismo hizo su par peronista Nora del Valle Giménez, que no dudó en colgar en su cuenta una postura que no admite dobles lecturas. “Es lamentable que 138 diputados/as hayan votado a favor de habilitar el desguace de compañías del Estado. Es muy triste que el Gobierno Nacional quiera regalar el patrimonio nacional a capitales inescrupulosos”. “Adelanto mi voto negativo y mi rechazo a privatizaciones en el Senado Nacional”, resaltó. A LLA y a Sáenz solo les resta conocer qué hará el senador y exgobernador Juan Carlos Romero, que se mueve en tándem con el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. Aunque el también principal accionista del diario salteño El Tribuno se mantiene en silencio, se especula que terminará votando con LLA y la UCR.

Un nuevo intento

La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y Salta se encuentran entre las provincias de mayor pérdida de transferencias nacionales en el primer trimestre de este año, de acuerdo al último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación. Es decir, a Quintela le llegaron un 36,4% menos de recursos, mientras que Sáenz tuvo una pérdida del 20,1%, y en medio estan los otros distritos. Esto se tradujo en el parate en seco de la obra pública, el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que solo algunas de estas cinco provincias cubren, y también motosierra para partidas destinadas a comedores comunitarios, entre otros. Con estos datos, se espera que en los próximos días Francos visite algunas de las provincias del NOA, en un nuevo intento por sumar voluntades o garantizar ausencias de opositores a la sesión clave.

DC/MG