Escenario “revolucionario” y un plan antipiquete en el aeropuerto: Córdoba ya espera la visita de Milei

–Hola agente, ¿quién viene?

–Milei. Mañana.

–¿Y va a cantar?

El breve diálogo entre una mujer y un oficial de policía de la provincia de Córdoba terminó con carcajadas. Paradas a metros del Cabildo de la ciudad, frente a la plaza San Martín, a su alrededor este viernes a la mañana se aceleraba el montaje del escenario para el acto que encabezará el presidente Javier Milei por el 25 de Mayo.

Una tarima central sobre la peatonal Independencia, tres pantallas gigantes, sillas para un millar de invitados y dos gradas para el público en general tiene la puesta en escena que la Casa Rosada y el gobierno provincial del peronista Martín Llaryora prepararon para la efeméride de este sábado. Los empleados de una productora privada a cargo del armado se movían rápido para soportar el frío gélido que llegó a 5 grados a media mañana. Lo propio hacían agentes de la policía local, la Federal y miembros de Casa Militar que se desplegaron desde el miércoles pasado en la zona del centro capitalino.

Un fuerte operativo de seguridad enmarca la primera visita de Milei como Presidente a la provincia dónde sacó en el balotaje 70 por ciento de los votos. Un cerco de vallas ya está distribuido por los alrededores y las calles aledañas de la plaza principal de Córdoba, donde también está ubicada la Catedral. Desde esta noche se dispondrá un primer anillo de seguridad para transitar por las manzanas circundantes y desde mañana a las 10 se levantará un segundo anillo policial.

El protocolo oficial está alerta a la posibilidad de que haya manifestaciones contra Milei en el microcentro cordobés por parte de la CGT. Además está anunciado un bloqueo de ATE en la ruta que conecta el aeropuerto Taravella con el acceso a la ciudad. En ese caso Milei se trasladará en helicóptero hasta la sede del gobierno provincial, El Panal, para desde allí trasladarse por tierra al acto, supo elDiarioAR de fuentes libertarias en Córdoba involucradas en el evento y de trato directo con Karina Milei, el cerebro detrás del viaje presidencial.

Está previsto que el Jefe de Estado aterrice a las 13, luego de encabezar el tradicional Tedeum en la Catedral porteña. Lo acompañará gran parte del gabinete. “Incluso Posse”, aseveró la voz oficialista consultada a partir de los rumores de la salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Ya en suelo cordobés, la agenda que se maneja es que Milei dé su discurso a las 14 frente a una Plaza San Martín “reventada”, según las expectativas oficialistas. Sería el único orador ya que Llaryora anticipó que no hablará. Tras el fracaso del Pacto de Mayo, Milei buscará dar vuelta la página con un discurso de fuerte tono “revolucionario”: “Queremos invitar a todos los argentinos a la conmemoración de la Revolución de Mayo en el Cabildo de Córdoba. Las grandes revoluciones tienen éxito gracias al impulso de la gente”, anticipó el vocero presidencial Manuel Adorni. “Hoy estamos frente a otro cambio de paradigma, frente a otra revolución. Están invitados a ser partícipes”, dijo el funcionario este viernes en la Casa Rosada.

“Es importante para el federalismo que el acto del 25 de mayo se haga en Córdoba, estamos muy contentos”, consideró a elDiarioAR y otros medios el diputado nacional Gabriel Borboroni, jefe del bloque en la Cámara baja, que este viernes recorrió el montaje del escenario. “El Pacto de Mayo que se iba a firmar aca era si la ley Bases salía, pero como aún no salió se va a firmar en su momento”, desdramatizó el legislador sobre la imposibilidad de que el acto no haya tenido la pomposidad que deseaba la Casa Rosada originalmente.

En la plaza cordobesa los organizadores estiman una concurrencia de unas 10 mil personas. Pero un día antes no había calor libertario: el clima estaba dominado por el frío polar que se siente en las calles cordobesas y que se profundizará el sábado; de hecho en las sierras anoche nevó. Ese hielo intentará romper Milei frente a sus seguidores y el sinfín de funcionarios nacionales y provinciales que serán parte de su acto. Pero la expectativa de las marchas en contra también podrían aumentar la tensión política.

“Viene a un acto partidario con guita nuestra”, se quejó a elDiarioAR el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani. El gremio de los empleados públicos se puso en pie de guerra contra el Presidente por el despido aquí de 164 estatales nacionales. Por eso buscarán bloquear el paso de la comitiva oficial a la salida del aeropuerto y declararon a Milei “persona no grata”. Algunos quisieron acordar para desactivar el cachengue pero no es tema nuestro“, dijo el sindicalista al respecto de las otras protestas en la Plaza San Martín que a la tarde del viernes aún no estaban del todo confirmadas. Y cerró: ”La expectativa nuestra es hacerle la vida imposible e incomodarlo lo más que podamos“.

MC/MG