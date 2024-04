Al Gobierno se le demora el tratamiento de la nueva ley Bases, y acumula discusiones con sus aliados

“Hay varios elementos que le ponen ruido al debate”. La frase de un diputado nacional opositor al comienzo de esta semana pareciera sintetizar el clima en la Cámara baja al que se enfrenta el oficialismo en la previa al inicio en comisiones del tratamiento de la ley Bases, ahora en una versión light, con unos 400 artículos menos al original. Sin fecha oficial de discusión en comisiones ni votación en el recinto, el proyecto insignia del mileísmo podría demorarse aún más de lo previsto por el Gobierno. “La semana que viene”, anticipó este lunes un importante operador parlamentario a elDiarioAR que está en la negociación finita con la Casa Rosada.

Patear siete días más el tratamiento puede hacer peligrar el plan de Javier Milei: que la ley Bases se vote –y eventualmente sea aprobada– el 24 de abril, y así tener una ventana de un mes para la sanción del Senado, para que funcione como plataforma del pomposo Pacto de Mayo.

“Faltan pulir cosas”, admitió una importante fuente del radicalismo, en permanente contacto con las espadas oficialistas: Martín Menem en Diputados; Nicolás Posse, Guillermo Francos y Santiago Caputo en Balcarce 50. Aunque no lo van a decir públicamente, el plan original de los libertarios era que la ley Bases se discutiera en comisión entre hoy y mañana, y así darle los siete días correspondientes para que recale en el hemiciclo. Pero al proyecto lo envuelven tantos intereses y frentes de discusión, que la instancia de dictamen y votación podría apretarse la semana próxima.

La excusa formal del oficialismo para patear el plenario de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales sobre la ley ómnibus bis es que esta semana se van a terminar de conformar el resto de las comisiones que operan en Diputados. Luego de que la semana pasada quedaran conformadas una treintena de comisiones permanentes, quedan en el tintero una docena.

En ese marco hoy ocurrirá un hecho importante: se estima que Previsión y Seguridad firme dictame una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, distinta a la que ya decretó el Gobierno. Mañana será relevante la integración de Minería, un sector estratégico clave para los negocios, por ejemplo, del litio: si finalmente queda un libertario a la cabeza será una señal de la importante del tema para la Rosada.

Y otro hecho a seguir será el jueves, día en que está agendada una nueva reunión de Juicio Político, luego del escándalo que despertó la designación de la libertaria Marcela Pagano al frente, pese a que Menem había suspendido la reunión apenas un minuto antes de que comience. El titular de Diputados ordenó después un férreo control comunicacional que cimente su accionar: canceló la transmisión televisiva de la comisión y censuró a dos periodistas que osaron referirse al tema en el canal Diputados TV.

Los puntos en discusión

Para evitar el fracaso de la versión anterior es que los representantes del Ejecutivo buscaron en las últimas semanas negociar con los gobernadores y las bancadas del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal sus votos. Pero elDiarioAR supo de situaciones en esas cumbres en las que no hubo avances significativos sino que fueron meras reuniones para la foto mediática. Recién la negociación se aceleró días atrás con dos nuevos borradores que se aún se están reescribiendo: la ley Bases por un lado, un paquete fiscal por otro.

A esos desacuerdos se les suma el nivel de internismo que atraviesa a los distintos sectores que aprobarían las iniciativas. Para empezar La Libertad Avanza se fracturó por la salida de Oscar Zago y dos diputados más tras el escándalo en Juicio Político. Luego está la división en el radicalismo, entre el sector de Rodrigo de Loredo y el de Facundo Manes. Y también el espacio que conduce Miguel Pichetto es un bloque tan heterogéneo que se estima que vote dividido.

Además son jugadores del tablero los gobernadores, tanto peronistas, como Juntos por el Cambio y de fuerzas locales, que tienen una ascendencia relativa sobre los legisladores. Es un dato que este martes Francos estará en Santa Fe en una reunión compartida con el mandatario local Maximiliano Pullaro, el cordobés Martín Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio. “Ya está el tema a nivel gobernadores. Y sino se seguirán reuniendo”, recogió este medio en Santa Fe, dando a entender que la suerte de Milei con las provincias ya está echada.

Con ese panorama de trama, los puntos en discordia de la ley ómnibus son varios, recogió elDiarioAR de distintas fuentes parlamentarias. En la oposición aliada están exigiendo cambios en la redacción de la ley sobre la eliminación de los fondos fiduciarios, así como defensa de la competencia. Ponen reparos en el artículo 70, que habilita la desregulación económica. También el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) está en discusión, a partir de que solo admite un piso de US$200 millones. Incluso sigue sin haber acuerdo sobre Ganancias, que volvería bajo la forma de un mínimo no imponible de 1.800.000 pesos.

Un apartado que traerá discusión será el de la reforma laboral, que De Loredo personalmente presentó en la Rosada. Ahí hay un choque interno en puerta, además de que desde la bancada de HCF tienen escrito un proyecto propio. “Se va a dar el debate en comisión”, dijo un operador radical. Solo ese punto podría conllevar bastante tiempo de discusión. “Una cosa es incorporar dos o tres artículos de reforma laboral en los que había bastante consenso y otra intentar meter toda una reforma laboral”, puso reparos una voz opositora.

El quite del articulado sobre el tabaco para que todas las empresas tengan las mismas obligaciones ya generó ruido que podría expandirse. Posse y Francos llegaron a admitir ante diputados del PRO como Cristian Ritondo que lo habían retirado para no empantanar la discusión de toda la ley Bases. “Con semejante agresividad no cree que en el capítulo fiscal iban a hacer un circo. Hay que facilitar la discusión”, dijo a elDiarioAR el libertario Carlos Zapata, oriundo de Salta, donde nació el conflicto por la disputa de lobbies entre las tabacaleras Sarandí y Massalin. Según el diputado, la promesa del oficialismo es que esa reforma en el sector se trate “en unos meses”. Las referencias temporales de Gobierno, como se ve con el debate por la ley Bases, parecen ser muy relativas.

MC/JJD