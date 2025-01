La lista de la AFIP: Caputo vuelve a avanzar contra Macri y se tensa aún más la cuerda con el PRO

La existencia de una supuesta lista de empresarios kirchneristas protegidos por la AFIP de Mauricio Macri, denunciada este lunes por el gobierno de Javier Milei, volvió a atizar el fuego de la discordia entre Santiago Caputo y el líder del PRO. Al igual que con la SIDE, el asesor presidencial hizo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —como rebautizó La Libertad Avanza al organismo encargado del cobro de impuestos— una de sus principales trincheras, desde donde avanza a paso firme contra todo aquel que se interponga en su camino.

El chisporroteo arrancó con una de esas maniobras que parecen tener la firma de un estratega en modo guerrilla digital: desde la cuenta de X atribuida a Caputo, @MileiEmperador, se publicó un mensaje directo contra María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF, preguntándole si podía explicar el propósito de esa lista. “Hola @eugetale. ¿Nos quieren contar para qué tenían armada esa lista de 'protección' en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta”.

La respuesta de Talerico no se hizo esperar y marcó el primer round del combate. Con un aire de superioridad técnica, replicó: “Qué ignorantes, ¿no? Confunden UIF con AFIP”. Pero Caputo no dejó pasar la oportunidad de devolver el golpe, esta vez arremetiendo con una lista de nombres que dejó más que claro su objetivo: “Talerico. Cuccioli. Abad. Mecikovsky. Jerarcas de la misma banda”.

Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde las acusaciones y desmentidas elevaron el tono de la polémica. La intervención de Jimena de la Torre, ex número dos de la AFIP, avivó aún más el fuego, defendiendo la gestión de Cambiemos y desafiando a Caputo a dejar el anonimato. Incluso exfuncionarios del Frente de Todos, como Carlos Castagneto, entraron en escena, calificando las denuncias del gobierno de Milei como maniobras distractorias, aunque reconocieron que durante el macrismo existieron mecanismos de alineamiento protegidos por el secreto fiscal.

La Libertad Avanza denuncia que esta protección fiscal no solo garantizó impunidad, sino que también funcionó como herramienta de persecución política. Pero las acusaciones contra Macri no se limitaron a su gestión de gobierno, que, según funcionarios de La Libertad Avanza, habría bloqueado información sensible de figuras vinculadas al kirchnerismo, como Lázaro Báez y Alejandro Vandenbroele, entre 2016 y 2019. En Balcarce 50 tildan al líder del PRO de siempre haber priorizado sus vínculos con el empresariado, además de nunca esconder su afán de influir en organismos clave como ANSES, PAMI o la actual ARCA, buscando siempre una relación preferencial con sectores del poder económico.

Uno de los episodios más resonantes de esta dinámica fue su intento de controlar la licitación de la Hidrovía, pieza clave para el comercio exterior. Sin embargo, el oficialismo terminó trasladando esa competencia a la órbita de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, en un movimiento que selló la derrota de Macri en uno de los terrenos que más interés le despiertan.

Desafío 2025

Los caminos de Milei y Macri parecen comenzar a bifurcarse de cara a un 2025 electoral que promete ser electrizante. Lo que comenzó como una alianza estratégica para consolidar la oposición al kirchnerismo, coronada en el ballotage de 2023 que llevó al libertario a la presidencia, derivó en un vínculo atravesado por tensiones, desconfianza mutua y movimientos que, cada vez más, indican un posible divorcio político.

El quiebre quedó en evidencia tras la frustrada votación de la ley de Ficha Limpia en Diputados, un episodio que expuso las profundas diferencias conceptuales entre La Libertad Avanza y el PRO. A esto se sumó el ultimátum público que Milei lanzó a Macri desde una entrevista con Forbes: “En las elecciones o vamos con el PRO juntos en todos lados o iremos separados. Trampas al electorado, no”. Una declaración inusual para un presidente que suele delegar las definiciones partidarias más tajantes en su hermana Karina, o la titular del partido.

Todavía desde su refugio en Villa La Angostura, Macri observa cómo la tormenta política crece. Desde el entorno libertario, con Caputo como estratega principal, activaron un plan para abstorver figuras clave del PRO que consideran dispuestas a cruzar de bando. Entre ellas destacan Cristian Ritondo, jefe de bloque de Diputados, y Diego Santilli. La reciente defensa de Milei a Ritondo, en medio de una investigación que lo vincula a sociedades offshore, fue leída como un gesto de seducción política: “Hoy está siendo víctima de operaciones justamente por ayudarnos y colaborar”, afirmó el Presidente, marcando un contraste con la falta de respaldo de Macri hacia su jefe de bloque.

En paralelo, los estrategas de Milei exploran alianzas con sectores del radicalismo, como quedó en evidencia tras la visita de 13 diputados de la UCR a la Casa Rosada, encabezada por Rodrigo De Loredo. Aunque discreta, la reunión reflejó la voluntad de algunos radicales de acompañar reformas clave del oficialismo, consolidando un cerco político que deja al PRO cada vez más aislado.

El panorama no es alentador para el partido amarillo. Según la última encuesta de Aresco, sin Milei como aliado, el PRO apenas alcanzaría el 6,4%/7% de los votos en 2025. Una cifra que refuerza la tesis de Caputo: el poder de fuego del macrismo tiene fecha de vencimiento. Mientras tanto, Macri intenta preservar el control en su bastión porteño, donde Jorge Macri desdobló las elecciones legislativas al 6 de julio, una decisión que generó tensiones internas y alimentó aún más el distanciamiento con La Libertad Avanza.

La metáfora conyugal que Macri utilizó en agosto para describir su vínculo con Milei –“Antes de casarse, hay que convivir”– parece estar más cerca del divorcio que de la reconciliación. Los últimos movimientos del oficialismo no solo buscan atraer aliados del PRO, sino también consolidar una estructura política verticalista que deje a Macri fuera de juego. Caputo, el ideólogo del plan, lo explica sin rodeos en privado: “La ambición no es solo ganar elecciones, es construir una estructura que no dependa de nombres efímeros”.

Con este telón de fondo, Milei avanza en una agenda cargada para el inicio de 2025. Planea convocar a sesiones extraordinarias para eliminar las PASO y completar la Corte Suprema con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, mientras refuerza sus vínculos con sectores de la oposición dialoguista. El gobierno libertario apuesta a consolidarse como el actor central del tablero político, dejando al macrismo frente a un dilema existencial: adaptarse al nuevo orden o convertirse en un recuerdo de lo que alguna vez fue.

PL/MG