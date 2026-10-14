Marcha al Congreso por la educación pública y la soberanía: universidades, sindicatos y organizaciones sociales se movilizan este jueves

La defensa de la educación pública y de la soberanía nacional reunirá este jueves a estudiantes, docentes, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos en una movilización que tendrá su epicentro frente al Congreso. La quinta Marcha Federal Universitaria coincidirá con una jornada de protesta contra el DNU 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei derogó, entre otras normas, la Ley de Tierras, que establecía límites a la propiedad extranjera de territorios rurales.

La convocatoria, que se replicará en distintas ciudades del país, tendrá como uno de sus principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial. También se exigirá la protección de los recursos naturales, la continuidad de las políticas destinadas a las personas con discapacidad y medidas frente al creciente endeudamiento de las familias.

En la Ciudad de Buenos Aires, las primeras actividades están previstas desde las 10.30, mientras que distintas organizaciones comenzarán a concentrarse entre las 12.30 y las 13.30 en las inmediaciones del Congreso. Las dos CTA convocaron a reunirse a las 13 en Avenida de Mayo y Salta, y el acto central universitario está anunciado para las 16 en la Plaza del Congreso.

La movilización contará con la participación de las centrales sindicales, gremios universitarios, agrupaciones estudiantiles, organizaciones de jubilados, movimientos sociales, colectivos ambientalistas, sectores vinculados a la discapacidad y agrupaciones políticas de la oposición.

La universidad pública vuelve a las calles

La quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

La legislación establece mecanismos para recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y sostener las actividades académicas y científicas. Sin embargo, el Gobierno condicionó su puesta en marcha a la identificación de fuentes presupuestarias, una decisión que dio lugar a distintas presentaciones judiciales.

El conflicto sumó este miércoles un nuevo capítulo cuando el juez federal Martín Cormick impuso una multa de 100.000 pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba avanzar con las recomposiciones salariales y las becas.

La sanción se produjo después de que el Consejo Interuniversitario Nacional denunciara que el Ejecutivo había dejado vencer los plazos fijados por la Justicia sin concretar las actualizaciones reclamadas. El magistrado advirtió que tanto el monto de la multa como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si continúa el incumplimiento.

Además de exigir la aplicación de la ley, las universidades cuestionan las partidas previstas en el proyecto de Presupuesto 2027, que consideran insuficientes para atender las necesidades del sistema educativo y científico.

En su convocatoria, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) reclamó el cumplimiento de las decisiones judiciales y sostuvo que la movilización busca defender tanto la educación superior como la investigación científica. La Universidad Nacional de las Artes (UNA), por su parte, convocó a sumarse a los reclamos por la soberanía, la democracia y los derechos de las personas con discapacidad.

La soberanía y la Ley de Tierras, otro eje de la protesta

La marcha también estará atravesada por el rechazo al DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre de 2023, que introdujo modificaciones y derogaciones en numerosas leyes. Entre ellas se encuentra la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Esa legislación fijaba un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales y establecía topes adicionales por nacionalidad y por propietario. Su derogación provocó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, sectores políticos, movimientos sociales y agrupaciones de excombatientes de Malvinas.

La discusión volvió a ocupar el centro de la escena después de una serie de decisiones judiciales. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la ley, al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no estaba legitimado para promover esa acción.

Sin embargo, el 9 de octubre, el máximo tribunal dispuso restablecer provisoriamente los efectos de una medida cautelar que protege la vigencia de la Ley de Tierras, en el marco de otra presentación judicial impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie.

La decisión no resolvió definitivamente la constitucionalidad de la derogación, por lo que las organizaciones convocantes mantienen el reclamo de una solución legislativa.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices también anunció su participación en la jornada y vinculó la defensa de la soberanía con la protección de los recursos nacionales y el derecho a una educación y una cultura propias.

Una sesión en Diputados contra el DNU de Milei

La movilización coincidirá con una sesión especial convocada por distintos bloques opositores en la Cámara de Diputados para las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/2023, una iniciativa destinada a atender el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.

La oposición buscará reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y abrir el debate. El decreto ya fue rechazado por el Senado en 2024, pero todavía necesita el rechazo de la Cámara baja para quedar sin efecto.

Entre los espacios que impulsan la sesión se encuentran Unión por la Patria, sectores del radicalismo, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otras bancadas opositoras. No obstante, persisten las dudas sobre la posibilidad de reunir los votos necesarios para avanzar con el rechazo del decreto.

Las organizaciones que convocan a la protesta consideran que la presencia de manifestantes frente al Congreso puede contribuir a respaldar el tratamiento parlamentario de las iniciativas.

Paro de ATE y adhesión de las centrales sindicales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves, acompañado de movilizaciones y otras medidas de protesta. El sindicato reclama la derogación del DNU 70/2023 y la defensa de la soberanía nacional frente a la extranjerización de las tierras.

Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó la utilización de decretos para modificar leyes y convocó a los trabajadores estatales a participar de la jornada.

Por su parte, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma llamaron a movilizarse con cese de actividades y abandono de tareas. Ambas centrales plantearon que la protesta debe reunir los reclamos de las universidades, los trabajadores, los jubilados y las personas con discapacidad.

También se sumarán organizaciones vinculadas a la economía popular, agrupaciones de inquilinos y colectivos que reclaman medidas frente al endeudamiento de los hogares.

Movilizaciones en todo el país

La protesta tendrá expresiones en distintas provincias, con concentraciones organizadas por universidades, federaciones estudiantiles y sindicatos locales.

En Córdoba, la marcha comenzará a las 15.30 y recorrerá el centro de la capital provincial hasta la plaza Doctor Dalmacio Vélez Sársfield, donde está previsto un acto a las 18. La Universidad Nacional de Córdoba recomendó suspender las actividades académicas obligatorias durante parte de la tarde para facilitar la participación.

En Neuquén, las organizaciones universitarias convocaron a concentrarse a las 17 en el playón de la Universidad Nacional del Comahue, con una movilización prevista para las 18. En General Roca, la concentración será a las 17 en la Plaza San Martín, mientras que en Bariloche los manifestantes se reunirán a las 17.30 en Onelli y Moreno.

La Universidad Nacional del Nordeste también convocó a marchar en Corrientes y Resistencia. En ambas ciudades, las concentraciones comenzarán a las 17.30 y las columnas partirán a las 18 hacia las respectivas plazas 25 de Mayo.

Con reclamos que abarcan desde el presupuesto universitario hasta la propiedad de las tierras rurales, la jornada buscará reunir distintas expresiones de oposición a las políticas del Gobierno. El resultado de la sesión en Diputados y la respuesta del Ejecutivo a las demandas de las universidades serán dos de los puntos centrales de una protesta que volverá a poner en discusión el financiamiento de la educación pública y la soberanía nacional.

CRM