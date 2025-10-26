Elecciones legislativas 2025: La participación electoral fue del 66%, la más baja desde la vuelta de la democracia

12:29 h

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el nuevo sistema de Boleta Única de Papel implementado en la elección, defendiendo el voto con boleta partidaria, el cual, aseguró, es “más barato” y “asegura también la transparencia del comicio”.

El mandatario bonaerense se expresó en conferencia de prensa tras emitir su voto, donde también celebró la jornada electoral y se refirió a las discusiones internas de su espacio y a la situación económica.

Kicillof señaló que la jornada de votación se ha iniciado “con total normalidad” en el 99,9% de las escuelas de la Provincia. A su vez, remarcó que él debió hacer “una larga cola porque a cada uno le tienen que explicar el modo de votar”, un hecho que, según dijo, da cuenta del esfuerzo que tuvo que hacer el Gobierno provincial para explicar a los electores “cómo se votaba” a raíz de la modificación en el sistema.

En ese sentido, el gobernador cuestionó la implementación del nuevo mecanismo. “Yo sigo sin entender por qué la necesidad de modificar algo que andaba bien. Esto es más caro y además es nuevo”, manifestó.

Acto seguido, fue categórico en su defensa del sistema previo: “Ni el otro sistema trae fraude, porque no lo trajo, o estamos, repito, con total y absoluta normalidad. Nadie cuestionó ni una centésima el resultado del comicio de septiembre. Así que que no era un problema de fraude y no era un problema de costo”.

El gobernador destacó que en septiembre “se votó con absoluta normalidad”, en un comicio que “se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y que asegura también la transparencia del comicio”.

Kicillof calificó el día como “importantísimo” porque se está “votando qué va a pasar en la Argentina”. Agregó que “es una elección crítica en medio de una situación compleja en toda la provincia de Buenos Aires”.

Al ser consultado sobre si retomará el diálogo con el Presidente, el gobernador aseguró que “todos los días desde que asumí como gobernador estoy dispuesto a dialogar con la autoridad nacional, con la máxima autoridad nacional. Lo he solicitado varias veces”.

Sobre este punto, y destacando la importancia de la Provincia, concluyó: “Se trata de coordinar políticas, que es lo que necesitaríamos hacer en todas las áreas”.

El desafío a Milei: “Tiene mi teléfono”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, exhortó a la ciudadanía a concurrir hoy a las urnas y se manifestó en favor de un diálogo entre el Gobierno nacional y la oposición, al expresar que en la Casa Rosada “tienen mi número (de teléfono), úsenlo”, subrayó.

Kicillof lo expresó tras votar poco antes del mediodía en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera”, en calle 4 N° 962, esquina 51, en La Plata, a la que llegó, como ya es habitual, caminando y de la mano de su esposa, Soledad Quereilhac.

Vestido con pantalón azul y campera negra y portando un mate y un termo con el que cebó para varios votantes que estaban en la misma fila, el mandatario bonaerense, sonriente, se tomó fotografías con varios votantes que se lo solicitaron.

Tras una espera de más de 15 minutos, Kicillof accedió a la mesa de votación 0009, entregó una bandeja de facturas a las autoridades y fiscales y cumplió rápidamente con el trámite de la Boleta Única en Papel (BUP).

Tras ello, se dirigió al teatro Metro, situado a unos 50 metros de la escuela, donde explicó ante el periodismo que, según las informaciones en poder del Ejecutivo bonaerense, la elección se desarrolla “con normalidad en toda la provincia”.

“El ministro (de Gobierno) Carlos Bianco me informó que la elección se ha iniciado con total normalidad, en algunas localidades afectadas por la lluvia de ayer tardaron un poquito más en abrirse algunas mesas pero está todo normal”, indicó.

Kicillof expresó que se trata de “un día importantísimo, porque estamos votando en la Argentina para decidir lo que pasa acá”.

“Mañana veremos, el resultado es expresión de la voluntad popular esperemos que se respete lo que quiere el pueblo en las urnas, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes”, indicó.

Finalmente, y consultado sobre si espera que el Gobierno nacional lo convoque a dialogar, manifestó: “Todos los días estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional. Tienen mi teléfono las autoridades de la Casa Rosada, úsenlo”, concluyó.