Los provocadores de Milei: cómo actúan los libertarios que fueron a Télam a festejar su cierre

“Juan” –así pidió reservar su verdadero nombre– se paseó solo frente a la sede de Télam de la avenida Belgrano el lunes pasado cerca de las 18. Ya había causado un fuerte impacto la decisión de Javier Milei de cerrar la agencia estatal de noticias y a esa hora de la tarde, tras una asamblea, los trabajadores comenzaban a organizarse para resistir con acampes la avanzada del Gobierno. La concentración principal estaba en la redacción central de la calle Bolívar, a tres cuadras de distancia. “Fui más temprano para ver cómo estaba la situación”, relató “Juan”, 19 años, tercerizado de una multinacional argentina muy alineada a Milei y estudiante secundario con –curiosamente– orientación en comunicación social. “Quería evitar la confrontación”, se justificó. Pero lo que iba a ocurrir minutos después fue una simbólica provocación libertaria a los más de 700 periodistas, fotorreporteros y demás empleados de Télam cuya fuente de ingresos aún hoy pende de un hilo.

Media hora después de su “trabajo de inteligencia”, “Juan” dio el OK a sus compañeros para avanzar sobre Belgrano. El grupo era minúsculo: menos de diez personas, todos hombres y de no más de 30 años; algunos estudiantes de abogacía, uno de ellos ya graduado en una carrera terciaria. No buscaron pasar desapercibidos: llevaron la bandera amarilla de Gadsden –la serpiente de cascabel con la amenaza Don't Tread on Me–, un megáfono desde donde corearon “Viva la libertad, carajo” y un cartel en afiches blancos con la frase literal en mayúsculas “CHAU GASTO INUTIL GRACIAS MILEI”. La manifestación duró no más de 2 minutos, porque desde los edificios del frente comenzaron a gritarles cosas como “¡Vayan a laburar!”. Uno de los libertarios desafió a un vecino a “bajar” y pelear en la calle. Una mujer les retrucó: “¡Chúpenme las tetas!”. Trabajadores de Télam que llegaban desde Bolívar miraban atónitos la escena. Incluso llegaron a reírse.

Todo quedó registrado en un video que se hizo rápidamente viral, pero la acción continuó. El grupo caminó hacia la redacción central de la agencia de noticias hasta que la Policía Federal les cortó el paso unos metros antes de la puerta, donde ya estaban instalados los trabajadores. “Varela”, otro de los libertarios, puso a sonar por el megáfono la canción “Me voy” de Julieta Venegas, mientras hacía al acampe señas de despedida. Llevaba tapones para los oídos y había puesto en el suelo una caja llena de espirales –uno prendido– con la consigna “CHAU TÉLAM FÁBRICA DE HUMO”. Los libertarios estuvieron allí unos 20 minutos. Según “Juan”, al retirarse fueron agredidos: “Los peronistas nos persiguieron en bici y caminando. Yo les pedí que se alejen. Uno intentó arrojarnos un pedazo de baldosa pero no pudo. Lo logramos calmar”.

En la calle y en la virtualidad

Viven en Capital Federal –hay un grupo consolidado en la Comuna 1– y el conurbano, y se reconocen entre sí como “amigos”. Varios tienen un pasado en común en el Partido Libertario porteño, del que se fueron “insatisfechos”, y trabaron relación personal durante la campaña electoral de La Libertad Avanza. Aseguran no responder orgánicamente al Gobierno ni que la Casa Rosada sabe de antemano sus actividades.

Este grupo de escrachadores oficialistas ya habían hecho una acción similar en el Inadi cuando se anunció su cierre semanas atrás. El modus operandi fue el mismo: megáfono y cartel de “CHAU GASTO INUTIL GRACIAS MILEI”. Aquella manifestación la registraron en un video subido a la cuenta de YouTube @un4decopas. También festejaron el cierre de Télam en otro canal de YouTube conocido como RadioTV Libertad (@radiotvlibertad7741). Son espacios marginales, pero que les sirve de plataforma de comunicación. El primero tiene 9 suscriptores y su video del Inadi no supera las 200 vistas. El segundo, 215 suscriptores y su streaming del lunes pasado alcanzó 33 visualizaciones. Lejos están del alcance que tienen canales libertarios como BREAK POINT (541 mil suscriptores) o El Peluca Milei (1,6 millones), de relación directa con Milei, incluso con cargos en el Gobierno.

El administrador de @un4decopas, que estuvo en Télam, subió ayer su video. En un grupo de WhatsApp de unos 130 miembros lo felicitaban el jueves a la medianoche por esa filmación: “CAPOOO!!!”; “Que capo lpm… como te quiero argentina!!!!”; “Nahhhhh. Crack ! Ni Tanos se animaria a tanto”.

Horas antes, en ese mismo chat, uno de los organizadores del escrache a la agencia de noticias había alentado a manifestarse frente a la Casa Rosada durante la convocatoria de ayer a los gobernadores por el Pacto de Mayo. “Para estar presentes y darles un mensaje a través de un megáfono. Principal pedido: Basta de Feudos y Más seguridad en el interior”, invitó por el WhatsApp. Pero la idea fue rápidamente abortada. “Mañana van las famibolches. Cuidado. Seran muches”, lo alertó un interlocutor. “Hay convocatoria de la izquierda?”, preguntó el organizador. “El 8m. Si”, le respondieron. “La conch. Olvídense. Entonces no”.

“Somos pacíficos”

La provocación de los libertarios contra los trabajadores de la agencia surgió el mismo lunes en que se enteraron de la noticia. Se autoconvocaron en el chat. “Evaluamos siempre lo que sucede en la calle. Hacemos nuestro análisis y activamos. Nos acomodamos a los horarios de todos, porque algunos trabajan”, contó “Juan”. Y detalló que tienen un funcionamiento asambleario: “No hay un referente. Todos somos uno”.

–¿Por qué fueron a Télam? –preguntó este medio en la conversación que fue telefónica y en off the record.

–La idea era simplemente hacer una presencia en la fecha de cierre. Queremos mostrar que los libertarios apoyamos las medidas del Gobierno. Que no desaparecimos.

–¿No crees que este gobierno sea “libertario”?

–El Gobierno es el Gobierno. Otra cosa es la militancia. No podés tener militantes pagos. No tiene que haber ñoquis en el Estado. Aún hay ñoquis del kirchnerismo. El presidente Javier está haciendo lo que tiene que hacer.

–¿Tienen contacto con funcionarios?

–Constantemente estamos hablando con todos.

–¿Quiénes?

–Somos independientes. Hablamos con todos en general. Saben que hacemos estas actividades. Si quieren levantan un teléfono y listo, así como hiciste vos que sos periodista.

–¿Cómo justificar el cierre de Télam?

–Como contribuyente no queremos bancar esos curros.

–¿Pero entendés que Télam ofrece noticias a medios de comunicación de todo el país, desde los más chicos a los más grandes? Seguramente has leído noticias cuya información o fotografía la proveyó Télam.

–¿Por qué esos medios no se arman una cuestión privada? Lamentablemente se utiliza para mucho curro.

–¿Qué curros?

–Es un nido de ñoquis.

–¿Eso pensás de los más de 700 trabajadores que se pueden quedar en la calle?

–Hubieran conseguido otro trabajo. Deberían estar mandando CVs a todos lados ya.

–¿Qué necesidad de ir a provocarlos?

–Nos parece una provocación que estén usando los fondos públicos para hacer su negocio. Tienen que entender: eso no va más. Estas cosas se van a ir recortando.

–¿Negás que fueron a provocarlos?

–Somos pacíficos. En Télam nos quedamos al margen. No atacamos, nos definimos por la bandera de Gadsden. Lamento que a los peronistas les moleste, pero todos queremos hacer uso del derecho a protestar, siguiendo el protocolo antipiquete de la ministra Bullrich.

–¿Van a hacer más acciones así? ¿Van a ir a Córdoba para el Pacto de Mayo?

–Esa convocatoria es más general de la alianza de gobierno. A nosotros no nos pagan por militar. Si tenemos plata y tiempo para ir, vamos a ir.

MC/MG