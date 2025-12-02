Santilli recibirá al embajador de EE.UU. en medio de las negociaciones por el acuerdo comercial

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantendrá este martes a las 10.30 una reunión en la Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. Fuentes oficiales confirmaron el encuentro pero evitaron adelantar el temario, aunque se descuenta que el acuerdo comercial entre ambos países será uno de los ejes centrales.

El mes pasado, Lamelas calificó como “histórico” el entendimiento firmado por los presidentes Donald Trump y Javier Milei, y destacó la “proximidad y acompañamiento” entre Washington y Buenos Aires. “El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, sostuvo entonces.

En paralelo, Santilli visitó hoy Corrientes, donde obtuvo el respaldo del gobernador saliente, Gustavo Valdés, para la aprobación del Presupuesto 2026 y de las reformas laboral e impositiva, dos piezas clave de la agenda que el Ejecutivo busca tratar en las sesiones extraordinarias.

Durante la reunión, realizada en la Casa de Gobierno provincial, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar “condiciones de crecimiento y prosperidad” en la provincia y en todo el país. También remarcaron la importancia de que el Congreso avance con las reformas estructurales promovidas por Milei.

El viaje a Corrientes se inscribe en la ronda de conversaciones que Santilli mantiene con mandatarios que firmaron el Consejo de Mayo el año pasado. En esa línea, esta semana tiene previsto recibir al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, en encuentros que podrían concretarse entre el jueves y el viernes.

Con información de NA

LN