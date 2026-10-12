Día del Respeto a la Diversidad Cultural: ¿por qué se celebra cada 12 de octubre?

Cada 12 de octubre, la Argentina recuerda la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón a América en 1492, un acontecimiento que dio comienzo a un proceso de conquista y colonización europea que transformó las sociedades que habitaban el continente. Este año, la conmemoración llega atravesada por una discusión sobre cómo el Estado nombra e interpreta ese episodio histórico.

El calendario oficial de feriados de 2026 volvió a identificar la fecha como “Día de la Raza”, la denominación que se utilizó durante buena parte del siglo XX y que había sido reemplazada en 2010 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La decisión retoma un uso que el Gobierno de Javier Milei ya había recuperado en comunicaciones oficiales durante años anteriores.

El cambio reabre una discusión que excede el nombre de un feriado: qué lugar ocupa la conquista en el relato histórico nacional, cómo se reconoce a los pueblos originarios y qué perspectivas se privilegian al contar el pasado.

Del Día de la Raza al respeto por la diversidad cultural

La denominación “Día de la Raza” estuvo asociada a una interpretación de la llegada de los europeos que durante décadas ocupó un lugar central en los relatos oficiales. Esa mirada tendía a destacar el encuentro con Europa y a presentar la colonización como un hito civilizatorio, con escasa atención a las consecuencias que tuvo para las poblaciones indígenas.

En 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el decreto 1584 modificó el nombre de la jornada y estableció el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El objetivo fue promover una reflexión histórica que reconociera la pluralidad de las culturas y los derechos de los pueblos originarios.

La nueva denominación buscó dejar atrás una concepción que ponía el foco en la idea de raza y avanzar hacia una perspectiva vinculada con la diversidad étnica y cultural, el diálogo intercultural y los derechos humanos.

El uso de “Día de la Raza” en el calendario oficial de 2026 no estuvo acompañado, según la información publicada sobre el tema, por una nueva norma que derogara expresamente el decreto de 2010. Por eso, corresponde distinguir entre la denominación que el Gobierno utiliza en sus comunicaciones y una modificación formal de la normativa vigente.

Qué se conmemora el 12 de octubre

La fecha remite al 12 de octubre de 1492, cuando la expedición de Colón llegó a una isla del Caribe. El acontecimiento abrió una etapa de expansión europea sobre el continente, marcada por la conquista de territorios, la imposición de estructuras coloniales, la explotación de poblaciones y recursos y la propagación de enfermedades que afectaron a las sociedades indígenas.

La historia de América también está atravesada por las distintas formas de resistencia de los pueblos originarios, la persistencia de sus culturas y lenguas y su participación en la construcción de las sociedades actuales.

En la Argentina, las comunidades indígenas forman parte de una historia anterior a la conformación del Estado nacional y mantienen identidades, tradiciones y reclamos propios. Su reconocimiento no se limita a recuperar sus aportes culturales: también comprende sus derechos colectivos y sus demandas territoriales.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural había propuesto revisar la historia desde esa pluralidad de experiencias y cuestionar los relatos que presentan la conquista exclusivamente como un proceso de progreso y civilización.

La discusión sobre el 12 de octubre, por lo tanto, no se reduce a una cuestión terminológica. También expresa distintas maneras de interpretar la conquista, reconocer sus consecuencias y definir qué lugar ocupan los pueblos originarios en la memoria colectiva.