Inscripción escolar en CABA: lanzan una plataforma para que las familias puedan conseguir vacantes, hacer trámites y reclamos

No hay vacante en la escuela del barrio. El plazo para reclamar no está claro. La norma que regula el caso es imposible de encontrar. Cada vez que se abre la inscripción escolar, miles de familias porteñas atraviesan el mismo recorrido de dudas y trámites. Para ordenar ese camino, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzó el Navegador de Derechos (navegador.defensoria.org.ar/), una nueva herramienta web, pública y gratuita, pensada para acompañar a las familias en cada etapa de la vida escolar de sus hijos e hijas.

El lanzamiento coincide con el inicio de la preinscripción para el ciclo lectivo 2027, que comenzó este 5 de octubre y se extenderá hasta el 6 de noviembre.

La plataforma reúne 264 preguntas frecuentes organizadas en cuatro ejes: Inscripción y vacantes, Educación inclusiva, Reclamos e intervención, y Vida escolar.

A lo largo de más de 2.000 respuestas, explica paso a paso qué hacer, qué plazos respetar y a quién acudir en situaciones como la falta de vacante, el pedido de apoyos para estudiantes con discapacidad, los conflictos de convivencia o los reclamos que no obtienen respuesta.

Hecha a partir de las preguntas reales de las familias

El Navegador no partió de un escritorio, sino de las consultas que llegan a la Defensoría. Sus equipos analizaron 5.217 consultas y reclamos recibidos entre 2022 y 2025, y con ese diagnóstico definieron qué preguntas responder, con qué nivel de detalle y en qué orden.

Qué se puede hacer en el Navegador

Buscar y comparar escuelas: un buscador interactivo permite filtrar 1.983 establecimientos de la Ciudad por zona, nivel, tipo de gestión y jornada, y comparar sus fichas institucionales. Seguir el calendario: el cronograma oficial de inscripción, en un solo lugar. Entender las normas: 98 normas educativas explicadas en lenguaje claro y un glosario con más de 200 términos. Consultar sin exponerse: no requiere registro ni recolecta datos personales, y su diseño sigue estándares internacionales de accesibilidad y privacidad.

La preinscripción escolar 2027 está abierta hasta el 6 de noviembre de 2026. El Navegador de Derechos ya está disponible en navegador.defensoria.org.ar.