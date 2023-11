Monotemáticos y alegres

Faltan 14 días para que se defina quién será el próximo presidente de la Argentina y la provincia de Córdoba se vislumbra como la madre de todas las batallas. El “voto fernet” (fuimos acusados de porteñocéntricos por usar esa expresión y está bien: mis fuentes aseguran que en los bailes de cuarteto se toma más vino) puede definir el resultado y a su caza se lanzará este lunes Sergio Massa, de campaña en ese territorio. Pablo Ibañez lo dice así: “Como un deja vu del 2015, la franja amarilla donde Mauricio Macri logró, hace ocho años, el plus para ganarle el balotaje presidencial a Daniel Scioli, se volvió una obsesión para el candidato-ministro a poco más de 300 horas del día D”.

Para cuidar los votos en el terruño de Juan Schiaretti, La Libertad Avanza y el PRO articulan (en un documento con membrete y logo de ambos partidos: el (“no”) acuerdo documentado en papel) la estrategia de fiscalización, como cuentan Mauricio Caminos y Victoria De Masi. El operativo colectivo, de todos modos, busca cubrir el país in extenso. En Santiago del Estero, por ejemplo, el PRO está dispuesto a aportar las casi 3.000 personas que se necesitan (aseguran que la tropa libertaria “desapareció” en la provincia o fue “comprada” por el gobernador Gerardo Zamora) y desde un call center en las oficinas de la financiera Bull Market, de Ramiro Marra, se contacta y “contiene” a quienes fueron voluntarios en la ronda previa.

Camino al balotaje, Massa tiene varios problemas y, tal vez, un defecto devenido virtud: su cuestionada versatilidad (sus detractores dirían “panquequismo”, resignificado por él como “capacidad para hablar con todos”) podría serle útil para constituirse en la opción difusa pero convocante que el tablero le exige. Una opción lo suficientemente neutra como para esterilizar diversos rechazos. “Massa se abocó a recitar libretos en puntas de pie, de modo de no transformarse en invotable para críticos agudos del kirchnerismo que en la década pasada optaron por Juntos por el Cambio; cristinistas que, cuando emprendió su rumbo en el Frente Renovador en 2013, creyeron ver en él un mascarón de proa de todos los males que combatían; peronistas clásicos que desconfían de su lealtad e izquierdistas que lo consideran un representante más de ”la derecha“”, enumera Sebastián Lacunza en su panorama.

Para seguir dándole vueltas a las elecciones este domingo también está disponible el podcast de Andrés Malamud y María Esperanza Casullo, Ágora, (y la desgrabación en texto, para quienes prefieran leer). Me interesó esta pregunta que plantean, sobre la participación que tendrán en este último tramo de campaña intendentes y gobernadores:. “¿Qué le conviene más? ¿Un presidente fuerte que lo pueda presionar o un presidente débil al que pueda extorsionar?”. En esta elección los gobernadores ya no se juegan los legisladores y los intendentes no se juegan los concejales: la estabilidad de abajo está asegurada y la cuestión es qué se puede ganar de arriba.

Casi que no podemos hablar de otra cosa, y tiene sentido cuando muchos de nosotros creemos que están en juego derechos conquistados y la democracia en sí misma. La carrera electoral permeó la Marcha del Orgullo que se realizó ayer en Buenos Aires. La crónica de Facundo Lo Duca resume el clima con las leyendas de los carteles: “Milei nos odia”, “Las pelucas son nuestras”, “Swifties, sí. Milei, no”. Hay lugar para la alegría característica de este evento, y eso no es algo menor.

Laura Haimovichi, que escribe desde los comienzos del diario su columna titulada Soy gorda (Esegé) y que a partir de este mes pasará de publicar cada 15 días a hacerlo semanalmente, dice que en tiempos sombríos como estos, “cuando nos quieren privar de la alegría, porque la pretenden la mascarada de los apropiadores fachos, vestidos con saco, corbata o tailleur”, no hay que entregarla. “La diversión, entretenerse y entretejerse con otres es, como la música y la danza, de lo más antiguo que vibra en el corazón de los pueblos”, dice.

Vibra también en el corazón el relato de Juan José Becerra, que viajó con su hijo a Río de Janeiro para ver la final de la Copa Libertadores y, sobre todo, para vivir la experiencia de la fiesta popular de la hinchada. Lo contó para elDiarioAR en esta serie de notas.

Es difícil cambiar de tema, ya lo dije, pero de todos modos intentamos no perder de vista otras agendas distintas a la política ni abandonar coberturas que nos divierten hacer.

