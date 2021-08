¿Qué foto? - 16/08/21

¿Qué foto? ¿La de la clandes en Olivos o la de Fabiola agarrándose la panza? ¿La que subió el PJ a las redes celebrando el aniversario de la victoria de las PASO (cuestionada por La Cámpora porque no aparece Cristina) o la que publicó después la organización de Máximo Kirchner cerrando filas con el presidente y recordando otra cena en Olivos pero con Macri de anfitrión y Christine Lagarde, la ex titular del FMI, de invitada? Lo cierto es que en esta campaña oficialismo y oposición se están “tirando con de todo” menos propuestas. Los golpes que más duelen en uno y otro bando, sin embargo, son los autoinflingidos. Por eso, como cuenta Pablo Ibañez, el gobierno buscará dar vuelta la página (de papel fotográfico) con un acto este martes en el que volverán a coincidir Alberto y Cristina. La ex presidenta está molesta, detalla Diego Genoud, pero sabe que el destino de ambos hoy está unido. Alejandro Rebossio, de todas maneras, adelanta que además de las elecciones se vendrá una nueva puja entre los principales accionistas del FdT: las tarifas.

A propósito del #CumpleGate vale la pena leer “Querida Fabiola”, el artículo de Victoria De Masi horas después de que Alberto se refiriera al caso públicamente. Martín Rodriguez y Fernando Rosso también opinaron sobre el tema el fin de semana y coincidieron en resaltar un matiz del hecho: el combustible que puede aportar al fuego habitual del discurso antipolítica. Para el primero, con poco eufemismo, “esto se puede ir a la mierda”. Para el segundo, algo más teórico, hay una cuestión de clase que el gobierno no registra y que puede constituir un error político.

Hablando de discurso antipolítica. Les recomiendo el perfil de Javier Milei que hizo Alejandro Marinelli. Lo compartió el propio candidato, lo que generó un quilombo al algoritmo de Twitter que repercutió en algunos mensajes de odio de sus seguidores. No era difícil de imaginar teniendo en cuenta que para Milei en elDiarioAR matamos a 150 millones de personas (sic). Lo cuenta nuestro director, Martín Sivak.

20 años después la UCR se ilusiona con la resurrección. La impotencia y los errores del Gobierno, el repliegue de Macri y la aparición de nuevas figuras alimentan el sueño del renacimiento radical, a 20 años del colapso de 2001. Lo explica Andrés Fidanza.

China y EEUU se pelean por vendernos el 5G. El director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González, mencionó nueve veces a la empresa de tecnología de telecomunicaciones china Huawei en la conferencia de prensa para explicar el reciente viaje de su jefe, Jake Sullivan, a la Argentina y Brasil, cuenta Alejandro Rebossio. Es que en medio de la guerra geopolítica entre Washington y Beijing se mezclan cuestiones de seguridad nacional con el futuro negocio de la telefonía celular, la Internet de las cosas y las ciudades inteligentes. En la Argentina, los operadores Telecom, Telefónica y Claro deben elegir entre diversos proveedores, incluido el sueco Ericsson y el finlandés Nokia, para una inversión inicial de alrededor de US$ 5.000 millones, que después deberán repagar clientes que ganan en pesos.

“Se pintó con el poncho salteño”. Con esas palabras definió Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, el resultado de las elecciones que se desarrollaron ayer en su provincia. Unidos por Salta y Gana Salta, los dos frentes oficialistas, se quedaron con la mayoría de los cargos. Hubo apenas 60% de participación del padrón.

Brasil citó a un ex ejecutivo de Techint por lavado de la corrupción, pero la Justicia argentina frenó la declaración. El contador Héctor Zabaleta fue director de Administración de la multinacional ítaloargentina. El martes fue sobreseído junto a Paolo Rocca y Luis Betnaza en el caso de los cuadernos, pero está acusado en Curitiba de haber participado en el pago de supuestas coimas a un ex gerente de Petrobras. El fiscal Taiano pidió frenar su declaración porque podría perjudicar una causa local y trabó el avance de la investigación brasileña. Por Emilia Delfino

Más del 60% de los argentinos está a favor de la legalización del uso de cannabis en adultos. Al menos así dice esta encuesta de la Cámara Argentina de Cannabis.

Piden juicio político al fiscal de Córdoba que se opone al aborto legal. Un escrito de la legisladora Luciana Echevarría, del MST, ya entró a la Legislatura cordobesa. El otro pedido, del radical alfonsinista Dante Rossi ingresará esta semana. El oficialismo tiene mayoría agravada en el cuerpo y se estima que bloqueará los pedidos contra el fiscal Juan Manuel Delgado. Lo cuenta Gustavo Molina.

¿Qué pasa en Afganistán? Ayer los talibanes entraron a Kabul y el presidente abandonó el país. En esta nota de María Ramirez tenés las claves para entender un poco más. Y en este informe de The Guardian se cuenta la carrera de las mujeres por huir de los talibanes crea una nueva ola de refugiadas.

Otra tragedia en Haití. El nuevo terremoto ya dejó al menos 1.297 muertos. Según los datos de Protección Civil, hay además más de 5.700 heridos. El país caribeño sufrió este devastador sismo en medio de una crisis política, agravada por el asesinato del presidente Jovenel Moise el pasado 7 de julio.

