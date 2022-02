Frente de Mayoritariamente Todos - 08/02/2022

Emilio Del Guercio: "No puedo creer que Luis no esté vivo porque me encuentro preguntándome qué pensaría sobre el mundo".

El músico recuerda los años en los que se forjó su amistad con Spinetta, el show de las Bandas Eternas, y la forma de componer del gran poeta del rock. Bella entrevista de

Julieta Roffo

.