Un hombre común - 17/08/2021

“El único responsable soy yo, me hago cargo”, enfatizó ayer el presidente. Estaba en un acto por la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI) en la Matanza, pero se refería a la reunión de cumpleaños celebrada en Olivos el 14 de julio del año pasado en plena prohibición de encuentros sociales por el coronavirus. “Me siento un hombre común y a veces no tengo en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo”, agregó en un nuevo intento por explicar lo sucedido. Volvió a pedir perdón, pero aprovechó esta vez para diferenciarse de la oposición que busca sacar partido del golpe autoinflingido. “Nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo. Nunca me van a escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al Fondo Monetario Internacional y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron".

Marcha de las Piedras. La oposición, mientras tanto, buscó capitalizar un acto de homenaje a los muertos por COVID que se realizó en Plaza de Mayo y Olivos. La consigna fue colocar piedras con los nombres de los 109.105 fallecidos con esta enfermedad. López Murphy fue uno de los que se acercó a dejar una piedra. El gobierno dijo que construirá un espacio de memoria con esos objetos.

Decime algo sexy: Jornada laboral de cuatro días. Hay dos proyectos presentados en el Congreso y algunas experiencias piloto exitosas en el mundo. En el Gobierno creen que es irrealizable en el contexto local, donde sería difícil compensar con productividad, aunque admiten que podría servir para aumentar la ocupación y que necesita discutirse. Lo cuenta Delfina Torres Cabreros y nos ilusiona a todxs los niusleterxs por igual #SL4D.

"No tenemos un estudio que nos indique que el ingreso universal sea una solución", le respondió la vicejefa de gabinete de la Nación, Cecilia Todesca, a Pablo Ibáñez y Delfina Torres Cabreros en esta entrevista. Se refiere a las medidas del gobierno para recuperar el empleo y paliar la pérdida del poder adquisitivo. También habla de la inflación, los controles de precios y las internas en el oficialismo.

Hay 20 mil vacunados que no figuran en el listado oficial. Son los voluntarios en los ensayos de vacunas contra la COVID. No tienen el certificado que puede servirles tanto para viajar al exterior, como para hacer algunas actividades en el país. Desde el Ministerio de Salud afirman que sacarán una resolución ministerial para que puedan “solicitar la inscripción en el Nomivac y la certificación de esa vacunación". Todo el detalle en esta nota de Julieta Roffo. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, ayer viajó a Rusia con el objeto de acelerar los envíos de Sputnik V y para conversar sobre los estudios de intercambiabilidad de vacunas, asi como de los avances de la vacunación en adolescentes.

Malvinas: buscan identificar a soldados argentinos enterrados en una tumba colectiva. Un equipo internacional de seis expertos, coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), comenzó ayer los trabajos forenses en una tumba colectiva del cementerio de Darwin. En 2017 ya se había hecho un trabajo similar por medio del cual se identificaron 115 soldados argentinos. A propósito de Malvinas, el historiador Federico Lorenz reflexiona sobre la construcción de la memoria de la guerra y se pregunta cómo el gobierno recordará los 40 años en 2022.

Un "panazo" contra el trigo transgénico. Grupos ecologistas plantean que el trigo HB4, que podría comenzar a sembrarse en Argentina, pone en peligro los territorios ya que permite el uso de un herbicida que supera en toxicidad al glifosato. Ayer empezó un ciclo de actividades de cinco días en rechazo a su implementación.

¿Cómo sigue todo en Afganistán? Luego de que los talibanes tomaran el poder en Kabul, el aeropuerto de la capital se colmó de personas tratando de salir del país. Se informó un caos y hasta siete muertos. Eso llevó a un cierre de la única salida aérea que horas después se reabrió. "EEUU no debe combatir y morir en una guerra que los afganos no están dispuestos a librar", se defendió el presidente de EEUU, Joe Biden, luego de que se lo responsabilizará por lo sucedido al ordenar el retiro de las tropas que intervenían el país por más de 20 años. En rigor, fueron “cuatro presidentes para un fracaso: Bush, Obama, Trump y Biden”, explica Carlos Hernández-Echevarría. Pero la canciller alemana, Ángela Merkel, llamó a asumir las culpas de manera colectiva: “todos evaluamos erróneamente la situación". ¿Y ahora qué?, se pregunta Jesús Nuñez, al analizar el impacto de la caída de Kabul en la región y en el resto del mundo. El fenómeno que más preocupa en lo inmediato es el de las mujeres solas o divorciadas: “ya no tenemos dónde ir" le dijeron a Lida Ahmadi de Rukhshana Media. Ah, por supuesto, hay cuatro argentinos en Kabul y están esperando salir del país.

Falleció David “Coco” Blaustein. Tenía 68 años. Había sufrido un ACV hace unos días. Dirgió documentales emblemáticos como Cazadores de Utopías; Botín de guerra, Hacer Patria; Porotos de soja, codirigido con Osvaldo Daicich, y Fragmentos Rebelados.

