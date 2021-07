Esas listas no se van a cerrar solas - 23/07/2021

“El que suena, suena”, dicen que decía Néstor Kirchner cada vez que se hablaba de candidaturas anticipadamente. Por eso en el Frente de Todos nadie se anima a confirmar todavía qué nombres estarán en las boletas que competirán por el oficialismo en las próximas elecciones legislativas. Según Diego Genoud, a la alianza gobernante no le sobran candidatos para encabezar. Pocos integrantes parecen interesados en dejar su espacio en el ejecutivo para disputar una banca en el Congreso y ningún cuadro alternativo parece medir más que el sello del Frente de Todos. La campaña por lo tanto quedará en manos de los principales referentes del espacio y su disputa actual por las candidaturas parece apuntar a cómo quedaría distribuido el poder tras los comicios. Diego remarca dos datos clave. “El peronismo de Cristina no gana una elección de medio término desde 2005”. Pero ahora cuenta con Sergio Massa dentro de su espacio. El actual presidente de la Cámara de Diputados fue una pieza clave de los magros desempeños del kirchnerismo en 2013, 2015 y 2017.

Pablo Ibáñez agrega que Alberto parece confiado en que podrá colocar a Victoria Tolosa Paz como cabeza de lista en Provincia de Buenos Aires, pero está más contento aún por retener a Santiago Cafiero y defender al gabinete. Solo Daniel Arroyo dejaría su lugar en el Ministerio de Desarrollo Social. En Santa Fe, la pelea es de tres. A la disputa entre les Fernández se suma el gobernador Omar Perotti, que también sostiene que en su provincia el sello es más fuerte que cualquier candidato. Pero en sus encuestas, agrega, la referencia más importante del Frente de Todos sería él. Por lo tanto pide pista para postular a su delfín, Roberto Mirabella, quien lo reemplazo en el Senado cuando le tocó asumir como gobernador.

Larreta lanzó a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.

El jefe de gobierno porteño, que logró imponer sus candidatos para encabezar las listas del PRO en las próximas primarias legislativas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, estrenó ayer su rol de conducción. En un acto en La Plata impulsó a su ex vicejefe de gobierno (ya presentó la renuncia al cargo) y se jactó de haber mantenido “la unidad de la oposición”. A su lado mordían algo de polvo Patricia Bullrich y Jorge Macri (que cedieron en sus aspiraciones). A Elisa Carrió se la veía más exultante. Al punto que improvisó una versión de Despacito que no daría vuelta ni una silla de La Voz. La histriónica referente de la Coalición Cívica se calificó como “una vieja outlet” y elaboró una metáfora que nos remitió a los grandes momentos del meme tuitero: “vengo a explicarles a los jóvenes de nuestro país que es verdad que nos pasó un camión por encima. Y cuando uno está debajo de un camión uno tiene dos alternativas. Quedarse abajo del camión o levantarlo y salir a la vida”. ¿Cómo escuchar eso y no recordar este tweet con sus maravillosas derivaciones?

Si no es PRO, Espert.

Está bieeeeen, le dirían a Beto Tony, el personaje de Fabio Alberti en Todo x 2 pesos. Pero más allá del alto nivel de comicidad del título, el dato es que tras ser marginada por el PRO, Carolina Píparo hizo público que será precandidata a diputada por el espacio de José Luis Espert. Piparo no está de buenas, el anuncio fue un día después de que la fiscal María Eugenia Di Lorenzo solicitara el juicio oral contra su marido por tentativa de homicidio contra tres jóvenes que atropelló en la madrugada del 1 de enero mientras manejaba acompañado por Píparo.

"La rosca está muy cerrada y son los varones los que se sientan y arman y desarman".

Lo dice Mercedes D’Alessandro, quien está a cargo de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. En esta muy recomendable entrevista de Delfina Torres Cabreros, la autora de “Economía Feminista: Cómo construir una sociedad igualitaria (sin perder el glamour)” habla de la pandemia como clase magistral sobre los cuidados y de llevar la agenda de género también al programa con el FMI.

La inflación donde más duele.

En junio una familia tipo (de dos adultxs y dos niñxs) necesitó $28.414 para no ser indigente y $66.488 para no ser pobre. Las cifras ponen en perspectiva el retraso del salario mínimo vital y móvil, que en junio se ubica en $25.572. Esto implica que un sueldo avalado por el Estado no alcanza para pagar los alimentos que necesita su familia. Y aún si el otro adulto trabajara por el mismo sueldo sus ingresos no alcanzarían para salir de la pobreza. El dato más preocupante que arrojaron las mediciones del INDEC es que en el último año el costo de la canasta alimentaria, integrada por los productos mínimos que necesita una familia para comer, subió un 57,6%. Eso es casi 6 puntos porcentuales más que la canasta básica total (51,8% interanual), lo que significa que donde más le cuesta al gobierno controlar la inflación es en el punto más sensible: los alimentos.

Ojo con la Delta.

Ayer confirmaron otros siete casos de personas contagiadas con la variante Delta de Coronavirus. Totalizan 29 identificados hasta el momento, de los cuales 28 tenían antecedentes de viaje. El restante fue contacto estrecho de un viajero. Mientras tanto avanza la campaña de vacunación y Argentina alcanzó ayer las 41 millones de dosis recibidas. También se filtró un correo en el que la asesora presidencial a cargo de la negociación de las vacunas, Cecilia Nicolini, exigía al Fondo Ruso de Inversión Directa que cumpliera con el envío de segundas dosis de Sputnik V.

Con El Diego no, Botito.

Tanta risa nos causaban las respuestas automáticas con las que fue programado el robot del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debimos intuir que algo malo se venía. Racionalmente es reprochable que haga proselitismo por Diego Santilli, ex vicegobernador de la Ciudad y actual candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires. Pero mucho más importante emocionalmente que eso, el robotito no identifica que Diego hay uno solo. Amigo programador, si andás medio perdido en sentir popular, te recomiendo este lindo fragmento de la entrevista de Jay Mammon a Piñón Fijo en el que recuerda el impacto del 10 (fuaaaa, el Diego). Y sino podés leer esta nota sobre la protesta contra el G20 realizada en Nápoles con máscaras de Maradona pidiendo que las naciones ricas paguen su deuda ecológica.

Hasta siempre, Palo.

El fundador de Don Cornelio y la Zona, Palo Pandolfo, falleció ayer a los 56 años. El músico se desvaneció en la calle según el reporte policial. Aún conmocionado y sin datos sobre las causas de muerte, Pablo Plotkin lo despide en este sentido artículo.

El mejor porno está en el museo.

El sitio de contenido pornográfico PornHub lanzó una original campaña publicitaria en la que plantea que una parte del mejor porno no está en su web, sino en los museos. La promoción es protagonizada por la Cicciolina y generó la reacción del museo del Louvre (Francia) y la Galería Uffizi (Italia). La excusa del anuncio es el lanzamiento de Classic Nudes: una especie de “guía interactiva” para recorrer desnudos artísticos alojados en algunos de los museos más importantes del mundo. “El porno puede no ser considerado arte. Pero cierto arte puede claramente ser considerado porno”. Vale la pena introducirse en la polémica.

