¿Qué hacemos con lxs antivacunas? 11/08/2021

La Unión Industrial Argentina (UIA) planteó que las empresas podrían eliminar la dispensa con goce de sueldo para aquellas personas que no quieran vacunarse contra el coronavirus. “A nadie se le puede ocurrir que alguien pueda ganar un sueldo sin trabajar”, explicó su presidente Daniel Funes de Rioja. La CGT respondió a través de un comunicado que ese “no es el camino adecuado”. El rechazo sindical llevó la firma del secretario de prensa y comunicación, Jorge Sola. Según el texto “a través del ejercicio abusivo de la relación del empleador con el trabajador no se logrará convencerlo, sino mediante el sentido común, el razonamiento y la opinión científica".

Lo cierto es que desde abril de 2020 está vigente una resolución del Ministerio de Trabajo por la que quedan liberadas de asistir al lugar de labor aquellas personas que no realicen actividades esenciales para evitar la propagación del coronavirus. En abril de 2021 el gobierno nacional levantó esa excepción para quienes ya tuvieran al menos una dosis de la vacuna aplicada, pero quedó en un limbo la situación de las que no quieren vacunarse. Algunas jurisdicciones, como la municipalidad de Córdoba, retiraron el goce de haberes de los empleados públicos que no quieran inmunizarse, pero donde no hay norma la situación todavía es opaca y susceptible de judicialización.

La discusión es interesante en tanto pone de relieve las limitaciones del discurso de las libertades individuales y obliga a pensar cómo resolver un problema de salud pública que se multiplica en cada espacio de la práctica social: ¿qué hacemos con lxs antivacunas?

Planteado el interrogante igual es importante dimensionar la sobrerrepresentación del grupo antivacuna. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación difundidos ayer, el 80,7% de la población mayor de 18 años ya inició su esquema de vacunación. Los que no, en su mayoría, corresponden a la franja 18-29 años, adonde el proceso de vacunación se inició más tarde. En el gráfico del bioquímico Santi Olszevicki se describe el estado de la inmunización en cada provincia. Y debajo puede verse la distribución etaria de los que faltan vacunar.

Próximo objetivo: vacunar a lxs chicxs de entre 3 y 17 años. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se reunió con investigadores de Emiratos Árabes, quienes realizaron ensayos clínicos con la vacuna Sinopharm en menores de edad. Se informó que los resultados compartidos fueron positivos. Ahora la ANMAT analizará los datos para evaluar la aplicación pediátrica en Argentina. Lo cuenta Ana Breccia.

Argentina participará de los ensayos de nuevas drogas contra la COVID. La OMS anunció las pruebas de tres fármacos: artesunato, imatinib e infliximab. "Fueron seleccionados por un panel de expertos independientes por su potencial para reducir el riesgo de muerte en pacientes hospitalizados con Covid-19". Como diría Riverito: “a cruzar los deeeeedos”. Ayer se reportaron 223 muertes y 11.397 contagios en 24 horas.

La plaza más cerca a una hora de caminata. El 25% de los habitantes con menos ingresos de la Ciudad de Buenos AIres carece de acceso a espacios verdes, mientras en el conurbano un sector importante de la población vive en áreas sin plazas o parques cercanos. Asfixiante radiografía de Federico Poore.

Una para el lado del monotributista: créditos de hasta 150.000 pesos a tasa cero. A un mes de la PASO, el Gobierno lanzó una medida que impactará en un millón de personas. Los préstamos contarán con 6 meses de gracia y la devolución se realizará en 12 cuotas sin intereses. Se tramitarán a través de la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Todos los detalles.

UBA: la mejor en Iberoamérica, a pesar de todo. Con sus secundarios en crisis y el presupuesto estancado: la UBA cumple 200 años y lo celebrará con un acto oficial en el que se distinguirá a 200 docentes y graduados. El presidente Fernández será uno de los reconocidos y hablará en el acto. La Universidad de Buenos Aires fue la primera casa de altos estudios creada tras la Declaración de la Independencia. Lo cuenta Julieta Roffo.

¿Hoy no hay rosca? Claro que sí. Arrancamos con un panorama de la elección en la Provincia de Agustina Said en el que marca una discreta ventaja del oficialismo y dudas sobre el nivel de participación. La mayoría de las mediciones de intención de voto otorgan a los candidatos del Frente de Todos una diferencia de hasta 6 puntos sobre las listas de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires.

¿Cómo ve Juntos la campaña del FdT? Hay elogios a la unidad y críticas al tono festivo y peleador, revela Andrés Fidanza. El larretismo percibe que el Frente de Todos se apuró en abrazar un tono de abierta confrontación. Según las encuestas del equipo de Santilli y Vidal, el humor social está alejadísimo de la campaña. Hay temor frente a la fuga de votos por derecha en la Capital. Por si te la perdiste, ayer Pablo Ibáñez nos contó cómo ve el FdT la campaña de Juntos.

“No alcanzan con las política de inclusión para generar empleo; la Argentina tiene que crecer”. Lo plantea Carolina Castro, candidata a diputada nacional por Vamos con Vos, la lista de Florencio Randazzo. Después de un paso por la gestión de Cambiemos, la empresaria industrial, miembro del Comité Ejecutivo de la UIA, cuenta en esta entrevista de Delfina Torres Cabreros la agenda que quiere llevar al Congreso y su mirada sobre el lugar de las mujeres.

Soñar (y tuitear) no cuesta nada

📅 2001: Ronaldinho firma en el PSG ✍️

📅 2002: Ronaldinho sale campeón del mundo 🏆🇧🇷



📅 2017: Mbappé firma en el PSG ✍️

📅 2018: Mbappé sale campeón del mundo 🏆🇫🇷



📅 2021: Messi firma en el PSG ✍️

📅 2022: 🙏🇦🇷



Hay que soñar. pic.twitter.com/JEvAhsSeHa — Bolavip Argentina (@BolavipAr) 11 de agosto de 2021

Alguien alguna vez dijo que ninguna persona debería perder la capacidad de asombrarse. En Infusión agregamos que tampoco debería perder la de ilusionarse (y nos entregamos a ella cada vez que se puede). Con este tuit damos inicio al ciclo de indicios que avalan el sueño de que en 2022 Messi nos traiga la Co. Del día de ayer, en que el mundo informativo pareció girar en torno del nuevo 30 del PSG, nos quedamos con este meme que nos muestra que el pibe (tiene apenas 34 pirulos, che) volvió a sonreir. Y también con este crossover (decime si no meto términos actuales) de Stephen Curry, considerado el mejor tirador de la historia del basquet de la NBA, que festejó que el capitán de nuestra selección haya elegido jugar con el mismo número que él tiene en su camiseta.

Reclamos ambientales y sindicales paralizan Vaca Muerta. Comunidades mapuches cortaron los accesos a los principales yacimientos en reclamo de cuidados ambientales y contra el fracking. Los trabajadores petroleros, en tanto, definieron un paro por 24 horas pidiendo incorporación de personal. Por Santiago Rey.

¡Travestis, unidas, jamás serán vencidas! Eso gritaban frente a la Casa Rosada un grupo de 70 travestis y trans mayores de 60 años que entregaron un petitorio pidiendo una reparación histórica. Reclaman que se les reconozca la persecución sufrida en la dictadura y también en la democracia. Crónica de Matías Máximo.

Un acusado por el atentado a la AMIA de 1994 es miembro del gabinete del nuevo gobierno de Irán. Ahmad Vahidi es el flamante ministro del Interior, designado por el presidente Ebrahim Raisi. Desde 2010 está en la "lista negra" de los Estados Unidos y la Interpol lo busca por su supuesta participación en el ataque con bomba que destruyó la mutual judía de Argentina en julio de 1994. Cancillería y AMIA repudiaron su designación.

¿Qué comemos cuando comemos? Anoche nuestra compañera Delfina Torres Cabreros tuvo una gran charla en la Redacción con Soledad Barruti sobre la guerra por la alimentación más allá de la ley de etiquetado frontal. Pueden revivirla en nuestro Instagram. En este link también pueden leer la cobertura que desde hace meses le damos al tema en elDiarioAR.

