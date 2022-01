La pelea del silencio - 07/01/2021

“Nadie se atrevió a perturbar el sonido del silencio”, decía el temardo de Simon y Garfunkel editado en 1964. Los cantantes folklóricos estadounidenses querían lanzar una crítica a la falta de comunicación de la sociedad “moderna” fascinada por las luces de neón (y también querían hacerse mega famosos, digamos todo). Pero casi 60 años después su canción nos permite musicalizar la nota de Pablo Ibáñez que cuenta la interna del gobierno sobre el decreto que autoriza la exploración petrolera en la costa bonaerense publicado subrepticiamente el último día hábil de 2021. Porque de hecho, la cosa también tiene que ver con problemas graves de comunicación.

Ni el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, ni el secretario de Energía, Darío Martínez, quisieron aparecer como portavoces del proyecto. Sin explicación oficial ni marco interpretativo la noticia generó la reacción de los ambientalistas y atragantó el pan dulce de los funcionarios. Hubo reclamos cruzados y hasta sectores del Frente de Todos que convocaron a movilizaciones en contra de la medida. “Se manejó mal” el anuncio, reconocieron. Con el hecho consumado la reacción oficial fue “lenta y sin dimensionar la gravedad”, agregaron. Y eso que venían del Chubutazo contra la minería…

¿Dijiste minería? No, Manzano. Me la jugué toda con este título cargado de guiños juveniles. Pero en realidad Diego Genoud habla en esta nota de José Luis Manzano, el ex ministro del Interior de Carlos Menem devenido en uno de los empresarios más poderosos del país. En medio de la tormenta de Edenor y del grupo América, dos de las empresas en la que es accionista, decidió invertir en minería en Jujuy, provincia del presidente de la UCR Gerardo Morales. Compró la mina de zinc Aguilar de Jujuy a Glencore, una empresa de capitales suizos asociada hace 15 años con Vicentin. "La minería puede ser la segunda soja del país”, agregó. Spoiler alert: en la nota también se habla de los cortes de luz de Edenor y del éxodo de animadores de América después del Laje-gate.

¿Quién da más? Superamos los 100 mil infectados nuevos diarios. Fueron 109.608 en las últimas 24 horas. Se hicieron más test que ayer y la positividad aumentó (56,20%), lo que indica que el virus circulando es todavía muy superior al que alcanzan a identificar los testeos. Los fallecimientos diarios (40) y las camas de terapia (1572) continuan aumentando pero a un ritmo inferior producto de la vacunación.

Para saber cómo va a pegar la Omicron recomiendan mirar a Córdoba . En las áreas urbanas, donde la variante apareció, la pendiente está a punto de dejar de crecer. Pero ahora sube el interior. Se espera un comportamiento similar en CABA y luego en el AMBA. El pico en Argentina llegaría a fines de enero. En Córdoba, en menos de 40 días generó al menos 113.707 casos de Covid (los que fueron registrados). Eso representa el 21,78% del total del bienio 2020/2021. Lo cuenta Gustavo Molina.

Efectos de la complicada negociación con el FMI: suben la tasa de interés y el riesgo país. El Banco Central endureció la política monetaria al elevar el rendimiento de las Leliq y, por consiguiente, de los plazos fijos. Dos medidas similares a las que se tomaban durante la gestión de Cambiemos. Justificó la medida en la búsqueda de estabilidad cambiaria, aunque también apunta a la inflación. Pero el indicador que depende de la cotización de los bonos subió después de que Guzmán admitiera el desacuerdo con el organismo sobre el ritmo de reducción del déficit fisca, cuenta Alejandro Rebossio.

“Se endeudaron irresponsablemente a espaldas del pueblo”, dijo el ministro del Interior Wado de Pedro. El primer renunciador post la derrota electoral de noviembre se despachó con un hilo de tweets con fuertes críticas al Gobierno de Macri: "Iban a eliminar el impuesto a las ganancias y más trabajadores terminaron pagándolo, prometieron que no iba a haber aumentos y metieron tarifazos, decían que querían un país federal y concentraron las obras en CABA".

Un llamado al orden ante los microemprendimientos cambiemitas. La coalición opositora concretó un zoom para unificar postura y bajar tensiones internas. Gerardo Morales recriminó las críticas de Iglesias y Wollf. Macri pidió concentrarse en los planteos contra el gobierno. Rodríguez Larreta buscó recobrar la moderación. Andrés Fidanza plantea que “sin una voz de mando legitimada por todos, se multiplican los microemprendimientos y las agendas personalísimas en la familia ampliada cambiemita”.

Reapareció Vidal tras #ElVideo pero no se hizo cargo. La exgobernadora bonaerense y actual diputada rompió el silencio: negó que existiera una mesa judicial durante su gobierno a pesar del video difundido por la actual gestión de la AFI con una filmación en 2017 en la que funcionarios suyos buscaban involucrar a empresarios en una denuncia contra sindicalistas. Escapando a la repregunta, Vidal eligió el canal La Nación+ para hablar después de varios días en resonante silencio. Sobre la intención de su ex ministro de Trabajo de crear una “gestapo” explicó: "la expresión es repudiable e injustificable”. Pero agregó que Marcelo Villegas “pidió disculpas no sólo públicamente sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías". Ahora si, ¿no?

El PRO te banca. Mariu. El partido fundado por Mauricio Macri publicó un comunicado en el que respaldó la posición de la actual diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Apuntó contra el gobierno y “las mafias”.

Arranca la cumbre de la Celac y Argentina acaricia la presidencia. El país cuenta con el aval de 31 de los 32 países que participarán de la Cumbre que se desarrollará en el Palacio San Martín. Reemplazaría en ese rol al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (se dice por todos los nombres como Navarro Montoya).

Vos morir, yo morir, todo morir

Una homilía contra los juegos online. Pedro Torres, obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Córdoba dice que es como "tener al casino en casa" en un contexto de pobreza y falta de empleo, profundizado con la pandemia. Por Victoria De Masi.

Al servicio del encubrimiento: “Vi todo”, “Se la pusieron” y “Hay que prepararse”, los nuevos mensajes que incriminan a policías en el crimen de Lucas González. El juez de instrucción que pidió la prisión preventiva de siete policías por encubrimiento justificó la medida con mensajes aparecidos en los teléfonos de los agentes. En el celular del oficial principal Héctor Cuevas (uno de los primeros procesados), se extrajeron, entre otras cosas, mensajes que envió el 18 de noviembre a las 18.32 que decían "lo que hicieron los polis no tiene nombre", "unos dementes", "encima le ponen una pistola de juguete", "déjate de joder" y "yo fui el primero en llegar", "y vi todo lo que hicieron". Ayer trascendió también que el subcomisario Ramón Chocobar, involucrado en este hecho, está a punto de ser juzgado por un Tribunal Oral Federal porteño en el marco de otra causa por el delito de "falsificación de documento público". ¿Queda claro que no son hechos aislados?

¿Dónde están un año después los protagonistas del asalto al Congreso de EEUU? El FBI calcula que unas 2.000 personas participaron en el asalto y más de 650 han sido detenidas desde entonces. Por Carlos Hernández-Echevarría.

Biden acusa a Trump de haber intentado “impedir el traspaso del poder” en EEUU. El presidente norteamericano lo responsabilizó de alentar el ataque contra el Congreso de hace un año por parte de cientos de sus seguidores tras su derrota electoral en 2020.

