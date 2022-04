Si no hay paritarias, que haya IFE entonces - 18/04/2022

“El dinero no es todo, pero cómo ayuda”, sinceraron Los auténticos decadentes en uno de sus inoxidables hits musicales. Ocurre que no hay otra manera de salir de la pobreza en esta coyuntura inflacionaria que no sea con una inyección de dinero. Ni siquiera tener un empleo alcanza: según el INDEC hoy hay un 7% de desempleo y un 37,3% de personas pobres. Para los trabajadores formales el gobierno dispuso una reapertura de paritarias que ya comenzaron a tener lugar. Pero hay al menos un 40% de los trabajadores que viven en la informalidad y que el año pasado ya perdieron 10 puntos de poder adquisitivo. Para ellos, cuentan Pablo Ibáñez y Alejandro Rebossio, el gobierno está analizando la posibilidad de implementar un nuevo bono similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Pablo dice que se financiaría con un proyecto para gravar la renta presunta de los sectores que tienen ganancias extraordinarias en la situación actual. Pero para eso, por tratarse de un nuevo impuesto, debería pasar por el Congreso. Alejandro plantea que podría pagarse “con el salto de la recaudación tributaria que provoca la misma suba de precios. Es que el alza del IPC primero impacta en los ingresos y después en los gastos y genera un excedente que permitiría superar la meta de reducción del déficit fiscal del acuerdo con el FMI”. Para poder avanzar en ese camino igual haría falta conseguir la aprobación del Fondo. A eso precisamente se abocarían en la semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del BCRA, Miguel Pesce. ¿Podrán?

¿Qué hicieron otros países de la región para contener la suba de alimentos y energía? La inflación arrecia en todo el mundo, por eso Delfina Torres Cabreros se puso a indagar qué hacen las principales economías latinoamericanas para contrarrestar la situación: eliminación de impuestos internos, aumentos de subsidios y reducción de aranceles a la importación, son algunas de las medidas más frecuentes. ¿Cuáles son las limitaciones argentinas para replicar esas ideas?

El kirchnerismo se queja pero no rompe. Los leales a la vicepresidenta retomarán en los próximos días las críticas a la gestión de Alberto Fernández. En los despachos de Energía, que maneja La Cámpora, no convalidarán un segundo aumento en el año de las tarifas de los servicios públicos que impulsa Economía. De todas maneras, descartan que vaya a haber renuncias. Lo explica Gabriel Sued.

Los gobernadores peronistas piden que la corten. Preocupados por la suba de precios y la crisis en el Gobierno, mandatarios peronistas se reunirán hoy en el Consejo Federal de Inversiones de la Capital. Buscan dar un claro mensaje político: llamar a la unidad para evitar que la crisis escale en un conflicto mayor que los termine arrastrando en sus territorios. Todos tienen la mira puesta en el mismo lugar: 2023. Lo cuenta Mauricio Caminos.

La Corte suma poder y asume la presidencia del Consejo de la Magistratura. Fuentes del máximo tribunal confirmaron que hoy Horacio Rosatti quedará a cargo de la presidencia del organismo que selecciona y remueve a los jueces. Anoche venció el plazo impuesto por un fallo de la Corte que declara inconstitucional la actual composición del Consejo y reclamaba una nueva ley que reponga el “equilibro” político del cuerpo.

Cristina Kirchner respondió apuntando a “la casta de la que nadie habla”. La vicepresidenta se hizo eco de un tuit de un periodista que recordó Rosatti asumirá como titular “gracias a un fallo dictado por él mismo”.

Paro de dos horas en el Premetro. Será de 14 a 16 hs y lo definieron los metrodelegados como “medida de autodefensa”. Según se informó en un comunicado, “Emova se comprometió en un acta del mes de septiembre a realizar la automatización de los cambios de vías del Premetro en el plazo de 180 días” que “venció la semana pasada, sin que cumpla con las innovaciones técnicas comprometidas”. Desde el sindicato llamaron “a la reflexión a la empresa sobre su responsabilidad en el estado del servicio del Premetro”.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llegó a la Argentina en su primera visita oficial. La actividad oficial comenzará este lunes. Está previsto que Lasso se reúna con el presidente argentino, Alberto Fernández. Esta es la tercera visita de un líder latinoamericano a Argentina este mes, después de las estancias del presidente chileno, Gabriel Boric, y del mandatario boliviano, Luis Arce.

Entrevistas

Federico Pinedo: “Patricia tiene convicción; Horacio está más inclinado a hacer acuerdos con el sistema”. El ex senador por el macrismo se incorporó al equipo de Patricia Bullrich. “Está trabajando para ser presidenta y cambiar la Argentina”, afirma sobre la exministra de Seguridad. Entrevistado por Andrés Fidanza , evita la palabra “shock” pero dice que la Argentina necesita un plan “integral” para atacar de una vez todos los problemas económicos. Y le abre la puerta a un acuerdo con Javier Milei.

Natalia de la Sota, diputada schiarettista: “Tenemos claro que Alberto Fernández tiene que llegar al final de su gobierno como corresponde”. La hija del histórico ex gobernador de Córdoba y hoy diputada nacional dice que apuesta a que la política trascienda “los extremos”, y defiende institucionalmente al Presidente. Espada legislativa de Schiaretti, asegura que el gobernador “podría sumar mucho” en un posible frente electoral opositor. En diálogo con Mauricio Caminos , también aventura acuerdos legislativos con parte de la oposición.

Jorge Asís: "Me hice los implantes dentales porque quiero seguir mordiendo". El escritor y periodista dejó los bares y se instaló en una oficina del microcentro. A los 76 años, habla con Victoria De Masi de la viejo-fobia, del escepticismo de los argentinos, de su costado esotérico y de la cultura de la contratapa. “Sé en qué año me voy a morir”, avisa.

Ayer no se reportaron muertes por COVID. Por primera vez desde el inicio de la pandemia no se registraron nuevos decesos en las últimas 24 horas. Si bien ocurrió un día domingo, que es cuando menor carga de información hay por parte de las distintas provincias, el dato muestra una tendencia favorable en términos sanitarios. Según afirmó el Ministerio de Salud de la Nación, el parte de contagios y muertes será ahora semanal en lugar de diario. Hay 412 personas que permanecen internadas en terapia intensiva.

No tan rápido Arcor: el Gobierno objetó la compra de Ingrear para evitar la concentración de mercado. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende de la Secretaría de Comercio Interior, emitió un informe de objeción en el cual señaló que “la operación genera un efecto directo que es la desaparición de un competidor independiente y un aumento significativo de la concentración en los mercados de molienda húmeda de maíz y en la comercialización de sus derivados”.

Sabiondo el bondi

“No quiero volver a la oficina”. No se trata de un capricho post-pascuas. Esta nota de Delfina Torres Cabreros indaga en la resistencia de quienes se niegan a retomar sus vidas de prepandemia y prefieren dejar su puesto antes que volver a marcar tarjeta todos los días. La situación no es uniforme, advierte, mientras que la pandemia mejoró la calidad de vida de personas empleadas en ciertos sectores, dejó efectos muy adversos en otros.

Ganó RiVAR y empató Boca. Los dirigidos por Gallardo dieron vuelta el partido en el Florencio Sola con un penal cobrado a instancias del sistema de video que generó mucha polémica. Terminó imponiéndose por 2 a 1 ante Banfield. Boca no pudo abandonar su mala racha como local y empató con Lanús.

Anya Taylor-Joy: “Me muero de ganas de trabajar con Pedro Almodóvar”. La actriz estrena el jueves 21 su nueva película, 'El hombre del norte', una aventura épica de vikingos dirigida por Robert Eggers, y muestra su deseo de volver a trabajar en español. Por Javier Zurro

Otro escándalo de sobornos en Brasil desafía al proyecto de reelección de Bolsonaro. Un caso de corrupción que le costó el puesto al ministro de Educación salpica al ministro de la Casa Civil, el funcionario más próximo al presidente brasileño. La lucha contra la corrupción fue una de las principales banderas de la campaña de Bolsonaro en 2018. Por Eleonora Gosman.

GUERRA EN UCRANIA

“Estamos intentando abrir vías de acogida en Sudamérica porque en breve se van a mover otros dos millones de refugiados ucranianos”, le dijo Oscar Camps, fundador de la ONG Open Arms, a Emilia Delfino. Junto con el piloto Enrique Piñeyro, organiza los vuelos humanitarios para que mujeres y niños que escapan de la guerra puedan encontrar refugio en España.

Enrique Piñeyro, sobre las negociaciones para traer refugiados a la Argentina: “Esperaba no tener que volver con el avión vacío”. Mientras pilotea el Boeing 787 de su ONG Solidaire para trasladar refugiados ucranianos desde Polonia hacia España, el empresario y cineasta trata con el Gobierno la llegada de familias ucranianas a la Argentina. Lo entrevistó también Emilia Delfino . En este otro link podés leer toda su cobertura .

