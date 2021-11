Mucho más que tres - 22/11/2021

“Como muestra basta un botón: no es un policía, es toda la institución”. Leí la frase por primera vez en un afiche del Grupo de Arte Callejero (GAC) en 2002. Lo diseñaron en septiembre de ese año, tres meses después del asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Según cuentan en su Flickr, el cartel estuvo pensado “para acompañar marchas y acciones callejeras en las cuales estuviera presente la policía. La intención era denunciar que la represión y la violencia no son hechos casuales, contingentes o aleatorios, sino un elemento constitutivo del funcionamiento del aparato de las fuerzas de seguridad”. Diecinueve años después, el asesinato de Lucas González pone en evidencia que las cosas no cambiaron tanto.

Los investigadores del crimen del adolescente de 17 años allanaron ayer la comisaría con jurisdicción donde ocurrió el asesinato para analizar qué se hizo constar sobre el procedimiento y voceros con acceso a la causa dijeron que no se descarta que pueda imputarse a otros policías por el delito de encubrimiento. Por el momento los únicos tres detenidos son Gabriel Isassi, Fabián López y José Nievas, a quienes los fiscales pidieron agravar la acusación para que se considere la tentativa de homicidio de los otros tres adolescentes que viajaban en el auto y la privación ilegítima de la libertad que llevaron a cabo al detenerlos.

A propósito del tema, Andrés Fidanza cuenta en esta nota cómo funcionan las “brigadas de prevención” de la policía porteña y se pregunta si puede pensarse en ovejas descarriadas o si hay un sistema que facilita la discrecionalidad, el racismo policial y la recaudación ilegal.

No voy a hacer spoiler, pero el afiche ya daba algunos indicios: la violencia institucional no puede considerarse como una sumatoria de hechos aislados. Este fin de semana, por ejemplo, se ordenó la detención de nueve efectivos de la Policía Bonaerense en San Clemente por la muerte de un preso en una comisaría. El hombre, de 35 años, había sido detenido por provocar destrozos en un hotel. Pero el informe preliminar de autopsia reveló que falleció como consecuencia de una "asfixia por sofocación" y que sufrió numerosos golpes. El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pidió una nueva autopsia porque consideró que los indicios no son suficientes como para acusar a sus subordinados.

En Córdoba, por otra parte, una chica denunció que policías le dieron una paliza en plena calle. La mujer regresaba a su casa con su novio después de una reunión con amigos, cuando fueron interceptados por un retén policial que le pegó a su pareja. Ella comenzó a filmar cuando le pegaban a su novio y un policía le dio un culatazo en la boca provocándole lesiones graves y la pérdida de dientes. En este caso no hay ningún imputado ni detenido, cuenta Gustavo Molina. La querella teme que la Policía intente desviar la investigación.

El problema, como ya dijimos, tampoco empieza y termina en la policía. Sebastián Lacunza plantea en esta columna que "antes de disparar, los lobos policiales escuchan a sus gobernantes y miran televisión".

Entierro y marcha por Lucas. Ayer también inhumaron los restos de Lucas en el cementerio Parque Iraola de Hudson. Hoy habrá “una marcha pacífica, con velas y banderas argentinas" frente al Palacio de Tribunales.En feriado también se rosquea

Diego Genoud dice que "ni el gobierno ni la oposición cuentan con la fuerza política suficiente para ejecutar la cirugía mayor que pide el Fondo en un país que acumula años de derrumbe en los ingresos, tiene al 40% de la población bajo la línea de la pobreza y padece índices alarmantes de desigualdad".

Gabriel Sued plantea que "Cristina Fernández de Kirchner se planta como contrapeso del FMI y fantasea con su segundo renunciamiento".

Pablo Ibáñez cuenta que la remontada electoral del Frente de Todos no apagó la tensión interna y deja un dato que brinda desconcierto: la ausencia de Máximo al festejo de la coalición el miércoles pasado podría haber ocurrido “sin querer queriendo” (ya que el gerundio está de moda en esta elección).

¿En el conurbano quién ganó? El escrutinio definitivo mostró que en la sumatoria de los 24 partidos del conurbano el FdT ganó ajustado y Juntos avanzó en municipios oficialistas. El análisis lo hace Emanuel López Méndez del Observatorio del conurbano-UNGS.

"Mi desafío personal es demostrar que un trabajador también puede estar a la altura de muchos dirigentes políticos", le dice Alejandro Vilca, diputado electo del FIT por Jujuy, a Julieta Roffo. Vilca asumirá en diciembre una banca en la Cámara de Diputados tras lograr 25,08% de los votos en Jujuy por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Trabajó años como recolector de residuos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy -sigue integrando la planta permanente- y vive en el barrio Alto Comedero, en el acceso sur a la ciudad, territorio que hasta hace pocos años era dominio de la organización Túpac Amaru.

PV (Pyme Vuelve). La industria pyme creció 14,2% anual en octubre y alcanzó el 71,3% de capacidad instalada. En comparación con octubre de 2019, el nivel de producción creció 9,8% y en el acumulado de los primeros diez meses del año la industria pyme acumuló un alza de 23,3% frente a iguales meses de 2020 y de 1,4% frente a los mismos meses de 2019.

Río Negro: denuncian muerte de un integrante de la comunidad mapuche tras un episodio confuso. Los hechos se produjeron la tarde de este domingo en el paraje Cuesta del Ternero. Algunas versiones hablan de civiles con armas que ingresaron al territorio. Otras, de una intervención policial. Por el momento, no hay información oficial.

Una familia de Entre Ríos encontró a su hija, apropiada en 1978 en Buenos Aires: "Muchas madres no saben que estamos vivos". Lourdes tiene 43 años, vive en Córdoba y acaba de encontrar a su mamá, a su papá y a su hermana, a través del Banco Nacional de Datos Genéticos. Una búsqueda de identidad de origen resuelta a tiempo. Y una herramienta esperanzadora para madres que están buscando hijos nacidos entre 1974 y 1983

El camino de Qatar: desde un desierto deportivo hacia una Copa futurista e impredecible. Sin tradición futbolística, pero dueño de clubes-Estado como el PSG de Messi, Qatar 2022 empieza en un año y ya tiene a la Argentina entre sus clasificados. Por Andrés Burgo

Acá está Peng Shuai. La tenista china le dijo al Comité Olímpico Internacional que está bien y pide que se respete su privacidad. Desde el 2 de noviembre se desconocía el paradero de la ex número uno del mundo en dobles, quien denunció abusos sexuales por parte del ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli.

ELECCIONES EN CHILE: El ultraderechista Kast quedó primero con el 28% de los votos y el progresista Boric, segundo con el 25,5%. Se enfrentarán el 19 de diciembre en la segunda vuelta. Es la primera vez desde al retorno a la democracia en 1990 que los partidos tradicionales de centroizquierda y centroderecha no pasan a la segunda vuelta.

Kast y Boric ya están en campaña para ganar la presidencia en el balotaje. Inesperado fue el tercer lugar, ganado por el Partido de la Gente, una colectividad nacida del estallido social de 2019, pero de centro derecha. Análisis de las elecciones por Alfredo Grieco y Bavio.

Inesperado fue el tercer lugar, ganado por el Partido de la Gente, una colectividad nacida del estallido social de 2019, pero de centro derecha. Análisis de las elecciones por Alfredo Grieco y Bavio. Con Chile en crisis, la Argentina y el resto de Latinoamérica se quedaron sin modelos económicos, plantea Alejandro Rebossio. La escasez de mejoras productivas y sociales afectaron a experimentos como el chileno. Los giros políticos en México y Perú y el flojo desempeño del Brasil de Bolsonaro ratifican que la receta neoliberal no da más de sí, pero aún faltan opciones exitosas.

