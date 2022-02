Demasiado tufo - 09/02/2022

En la política argentina hace rato que se siente mucho tufo. Y este verano, seamos honestos, se hizo asfixiante. Vimos decenas de políticos rasgándose las vestiduras tratando de no quedar pegados, pero lo cierto es que en las coaliciones mayoritarias nadie puede sacarse de encima el estigma. ¿Creías que hablábamos de sudor? Pues no, mi ciela.

La deuda la contrajo el gobierno de Mauricio Macri y la renegociación desde hace dos años la lleva adelante el de Alberto Fernández. Sin embargo, aún con un principio de entendimiento firmado, unos y otros se siguen tirando encima la responsabilidad. Ya no es “tugo” (tu gobierno) la palabra que causa furor en las redes, como dicen algunos medios que se alimentan de los virales y la grieta en partes iguales. Ahora es “tufo”, contracción de “tu Fondo” lo que se tiran encima oficialistas y opositores, halcones y palomas, camporistas y “kirchneristas no duros”. Los únicos que se sienten limpios de esas acusaciones son los partidos y las organizaciones de izquierda, que ayer volvieron a marchar contra el FMI. Claro que nunca tuvieron que afrontar realmente la responsabilidad de gobernar, digamos todo.

Mientras el oficialismo todavía trata de hacer contención de daños tras el portazo de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados, la oposición se enrosca en la interna para definir una posición de cara a una eventual votación del acuerdo. Gerardo Morales y la Coalición Cívica ya adelantaron su intención de aprobar las negociaciones, pero en el PRO todavía especulan, cuenta Andrés Fidanza en esta nota. No quieren el default, pero tampoco “facilitarle” las cosas a Alberto Fernández. Para tratar de dirimir esa situación este jueves se reunirán de manera presencial sus principales referentes. Sabiendo que la ley se podría aprobar con mayoría simple, que el gobierno nacional asegura ya tener garantizada, una posición posible es la abstención. Pero en ese caso tendrían que bancarse la corrida por derecha de los libertarios, que cada día les duele más.

¿No había sesiones extraordinarias del Congreso en febrero? Había, pero vienen demoradas. La renuncia de Máximo dio vuelta la agenda del oficialismo en el Parlamento, explica Mauricio Caminos. Su reemplazante en la presidencia del bloque de la Cámara Baja, Germán Martinez, aún trata de ordenar la bancada y lo cierto es que no se conformó ninguna de las nueve comisiones que debían tratar los proyectos impulsados por el Presidente.

¿Quiénes pagarán más por el recorte de subsidios? En una semana se realizará audiencia pública necesaria para definir el nuevo esquema tarifario. La órbita cristinista impulsa una diferenciación por zona y un aumento general no superior al 20%, explica Delfina Torres Cabreros. Eso implica que un 10% de los usuarios del AMBA deberían pagar la tarifa plana. Son 372 mil hogares ubicados en Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de elevado valor en Caballito. También estarían en esa situación quienes viven en “el bajo” de Vicente López y San Isidro, más los habitantes de barrios cerrados. El problema es que ese recorte apenas generaría un ahorro de alrededor del 3% de los subsidios eléctricos totales.

La actividad industrial cerró 2021 con alza de 15,8% y la construcción 30,8%. La industria creció 10,1% interanual en diciembre de 2021 y acumuló un alza de 15,8% en el año, según informó ayer el INDEC. La construcción subió en diciembre un 4,6% interanual y en el acumulado del último año creció un 30,8% respecto de 2020. Este rubro lleva 14 meses consecutivos en alza, destacó el Ministerio de Economía, y logró ubicarse en un nivel de actividad que resulta un 26,5% superior a la prepandemia.

¿Quién se hace responsable por la obra pública? Aníbal Fernández declaró en el juicio contra Cristina Fernández por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Dijo que en su rol como Jefe de Gabinete no podía saber si se hacían o no las rutas adjudicadas a Lázaro Báez. “A mi no me consta que las rutas que están en las planillas se hayan hecho. Es un pre-supuesto, es como se supone que se va a ejecutar”, explicó al ser consultado sobre las reasignaciones que se produjeron durante su gestión. El funcionario afirmó que todas las partidas que se reasignaron para destinarlas a financiar obras de Báez en Santa Cruz tuvieron control de legalidad interna dentro de la administración pública “porque tienen que haber pasado por los (departamentos) legales de todos los ministerios que intervienen y por la secretaría de Legal y Técnica antes de llegar a la Jefatura de Gabinete”. Traduce todo Emilia Delfino.

Explotó el tablero eléctrico de una escuela y hay un obrero herido. El gremio Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) asegura que el tablero de una escuela de Boedo explotó mientras se llevaban a cabo obras de mantenimiento. Desde la Ciudad confirmaron que el obrero afectado tuvo “heridas leves” por el desperfecto ocurrido mientras instalaba “paneles solares en el marco del plan de escuelas verdes”. Lo resume Julieta Roffo.

En las escuelas bonaerenses habrá protocolos sanitarios. En la Provincia mostraron una mirada más estricta que en la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a las medidas sanitarias previo al inicio del ciclo lectivo 2022. Anunciaron que habrá distanciamiento social y barbijo en las escuelas.

Pfizer duplicó sus ingresos en 2021 gracias a las ventas de la vacuna contra el Covid-19. La compañía informó ventas por valor de 81.200 millones de dólares, de los que casi la mitad llegaron gracias a su vacuna contra el Covid-19.

La Oficina Anticorrupción denunció que Patricia Bullrich compró para el G20 equipos de seguridad que fueron recibidos después de la cumbre. La OA presentó una denuncia por irregularidades en la compra de materiales para utilizar en la cumbre internacional del G-20 realizada en noviembre de 2018, que llegaron al país hasta cinco meses después y, en algunos casos, con supuestos sobreprecios de más del 300 por ciento. Entre los equipos comprados había ambulancias, furgones, scanner, chalecos antibalas y equipos antiexplosivos.

Estos chistes me pueden

Si no te saca una pequeña sonrisa ese chiste, quizás lo haga este otro. Si no te conmovieron un músculo probablemente seas docente de inglés o hayas estudiado filosofía.

Denuncian hostigamiento contra una manifestación “por la soberanía” de Lago Escondido. Unas veinte personas que el viernes pasado iniciaron una caminata por un sendero de montaña fueron detenidas por un grupo de allegados al empresario inglés Joe Lewis, propietario de tierras en Lago Escondido, en la zona cordillerana de Río Negro. Según los organizadores de la movilización, estas personas “bloquearon el acceso” que el empresario tuvo que construir por orden judicial para garantizar el acceso al espejo de agua. “Además de eso nos amenazaron con hundirnos en el lago o comernos en la parrilla a los que integraban la columna”, agregaron. La Justicia no hizo lugar al hábeas corpus que había presentado su abogado y que pedía por la seguridad de los manifestantes. Sin embargo habilitó el rescate de uno ellos, el sanitarista peronista Jorge Rachid, por razones de salud. Lo cuenta Santiago Rey.

Brigada Chañares, con sello feminista y disidente se formó para combatir los incendios en las sierras de Córdoba. La recurrencia del fuego en el monte y la escasa respuesta estatal para evitarlo generó que grupos autoconvocados de habitantes se organizaran para combatirlos. La experiencia de la autogestión para proteger el monte. Por Casandra Sandoval para “Territorios y Resistencias”, la investigación federal y colaborativa de Chicas Poderosas Argentina.

La justicia federal brasileña ahora dice que no tiene jurisdicción para juzgar a Darthes por las denuncias de abuso sexual. En una primera instancia habían aceptado avanzar con el juicio y ya habían declarado las damnificadas. “Ahora todo vuelve a cero”, reconoció la actriz Thelma Fardín que publicó un descargo en sus redes sociales. Describió las estrategias del actor denunciado por abuso para continuar impune y denunció la complicidad judicial que continúa revictimizando a las personas que se animan a denunciar.

La Corte Suprema convocó a audiencias públicas para debatir sobre cannabis medicinal y derecho al olvido. Según la agenda publicada, las audiencias se desarrollarán en el primer semestre. Por el momento, los jueces no incluyeron temas políticos. La Corte Suprema está integrada por cuatro hombres tras la renuncia en octubre del año pasado de la jueza Elena Highton de Nolasco. Esa desigualdad de género, por los motivos que fueran, ya expresa una injusticia.

Se retiró Delpo. El ex número tres del mundo confirmó su retiro del tenis profesional tras quedar eliminado del Argentina Open al caer en la ronda inicial del torneo ante Federico Delbonis por 6-1 y 6-3. Del Potro llevaba 965 sin jugar en la alta competencia tras su última lesión de rodilla. Al término del partido, “la torre de Tandil” explicó su decisión entre lágrimas. Si son de los míos y se conmueven con las despedidas deportivas, tómense 3 minutos y escúchenlo. Para dimensionar la carrera de Del Potro alcanza con mencionar que ganó 22 títulos de ATP, entre ellos el Grand Slam de Estados Unidos (tercer argentino en la historia en lograrlo). Fue el primer (y único por el momento) tenista masculino en obtener una medalla olímpica en representación de la Argentina en singles. En realidad obtuvo dos: la de bronce en Londres 2012 y la de Plata en Río de Janeiro 2016. Además formó parte del equipo que ganó la única Copa Davis del país también en 2016. Uno de sus compañeros en aquella hazaña fue el propio Delbonis, su rival ocasional en esta jornada de despedida.

“El Poder del perro”, favorita de unos Oscar con fuerte presencia latina. "The Power of the Dog", de Jane Campion, se convirtió en la gran favorita para los Óscar al acumular doce nominaciones en una edición con fuerte presencia latina, gracias a candidaturas como las de los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, el colombiano Sebastián Yatra o la cinta de animación "Encanto". Leé acá todas las nominaciones.

Bonus track