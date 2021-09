La vida que no queremos - 13/09/2021

“Algo no debemos haber hecho bien. Evidentemente hay errores que hemos cometido y hay demandas que no hemos atendido adecuadamente”, reconoció el presidente Alberto Fernández a las 23.30 desde el escenario del búnker del Frente de Todos. A su lado estaba Cristina Fernández, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, los referentes principales de la alianza electoral cuya unidad permitió que el peronismo volviera al gobierno en 2019. Esa unidad, demostraron con la foto de anoche, se mantuvo aún en la derrota. Esa unidad, también quedó en evidencia, ya no es suficiente.

Diego Genoud retoma este punto en su análisis urgente: “Réquiem para el peronismo que unido era invencible”. Pablo Ibáñez se mete en la cocina de la alianza gobernante para contar cómo se vivió anoche “el peor resultado del peronismo en las últimas dos décadas” y anticipa “reuniones de reorganización y revisión” que podrían incluir cambios de gabinete. Para Martín Rodriguez las elecciones fueron “una piña en la frente” del oficialismo al que le demostraron un pecado que muchas veces se le atribuyó al kirchnerismo: “se encerró compulsivamente en la autopercepción equivocada”. El golpe del que habla Martín también lo sintió la militancia abajo del escenario, donde no hubo liturgia como otras veces. La crónica del festejo que no fue en esta nota de Victoria De Masi.

Poné música. “Tal vez parece que me pierdo en el camino”, cantaba Gustavo Cerati cuando Alberto Fernández subió al escenario del búnker del Frente de Todos. Rápido de reflejos el musicalizador también acompañó la derrota con un mensaje musical al que Cerati le dejó final feliz.“Todo me sirve, nada se pierde. Yo lo transformo. Sé, nunca falla. El universo está a mi favor. Y es tan mágico”. Nadie duda que algo de esa magia el gobierno va a necesitar para revertir la situación en las elecciones de noviembre.

Qué noche la de anoche. María Esperanza Casullo y Andrés Malamud analizaron los resultados en caliente. Moderó Natalí Schejtman y lo podés ver acá.

¿Y el día después? Alejandro Rebossio cuenta que tanto dentro del gobierno como fuera de este ya comenzó el runrun de cambios económicos. Si bien es muy temprano para saber, lo que se da por segura es la euforia bursátil de corto plazo.

La ola amarilla. “El resultado de las primarias terminó de parir un nuevo ismo en la Argentina: el larretismo”, asegura Andrés Fidanza. La derrota histórica del peronismo dejó en espejo una victoria igualmente inesperada en Juntos por el Cambio que además fortaleció al gran responsable de la estrategia en el AMBA, el actual Jefe de Gobierno porteño que sepultó el liderazgo de Macri y que ahora buscará calzarse el traje de candidato para 2023. Paula Etcheberry cuenta acá cómo se vivió el triunfo desde el búnker.

¿Cómo podría quedar el Congreso? Las primarias, usadas como nunca en los distintos distritos por Juntos por el Cambio, no solo dejaron en claro la nueva correlación de fuerzas dentro del espacio opositor, sino que le permitieron engordar de votos su alianza y mostrarse más fuertes hacia afuera. En caso de que se repitieran resultados similares en las elecciones generales, JxC podría sumar cinco bancas en Senadores, arrebatándole el quórum automático al oficialismo, como analiza Mauricio Caminos. Además le haría perder al Frente de Todos tres asientos en Diputados obligándolo a una negociación que ya era complicada en la situación actual. Haciendo una proyección lineal de los resultados el Frente de Izquierda y de los Trabajadores llegaría a 4 bancas (duplicando su situación actual) e ingresaría a la Cámara Baja el bloque liberal/liberatario de Avanza Libertad, con otras 4 bancas (Milei-Villarruel y Espert-Píparo). Los resultados actualizados en la web oficial.

Uno de cada siete porteños votó por Milei. El candidato a diputado por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires consiguió casi el 14% de los votos. Duplicó las cifras que en el mismo bunker libertario esperaban a mitad de la tarde, según cuenta Julieta Roffo. “Vamos a sacar a estos chorros”, advirtió el hombre que hizo de su vehemencia y lenguaje violento una marca de estilo. Desde abajo del escenario sus jóvenes seguidores festejaban al canto de “la casta tiene miedo”.

Un llamado de atención para la política. Con el niusleter del lunes vale la pena releer la entrevista de Walter Curia a Eduardo Fidanza de ayer en la que el director de la consultora Poliarquía cuenta que "la distancia entre la agenda de la sociedad y la agenda de la política se está acentuando". Allí analiza el fenómeno de los candidatos que se presentan anti-sistema y vaticina la seriedad de su planteo en CABA a la luz de los resultados en la comuna 8 (Lugano-Soldati), donde se asientan las clases medias bajas. Allí Milei demostró que puede ser más que un fenómeno efímero.

No pasarán. No volveremos a escuchar nuevos spots bizarros de Guillermo Moreno para las elecciones generales. Su partido no consiguió el 1,5% de los votos válidos en la provincia y se quedó afuera de la posibilidad de competir por una banca. Lo mismo le sucedió a Santiago Cúneo, José Gómez Centurión, Alejandro Biondini, Cinthia Fernández y Cynthia Hotton. Tampoco pasaron el corte Manuela Castañeira y el histórico referente del Partido Obrero, hoy fuera del FIT, Jorge Altamira.

¿Y qué más?

Luis Juez fue el cordobés más votado: les ganó a Macri, Schiaretti y Alberto. El líder del Frente Cívico consiguió una victoria absoluta al triunfar en la interna de Juntos por el Cambio, pero además por lograr más votos que la schiarettista Alejandra Vigo y el el senador Carlos Caserio. En 2023 quiere ser gobernador de Córdoba. Lo cuenta Gustavo Molina.

El líder del Frente Cívico consiguió una victoria absoluta al triunfar en la interna de Juntos por el Cambio, pero además por lograr más votos que la schiarettista Alejandra Vigo y el el senador Carlos Caserio. En 2023 quiere ser gobernador de Córdoba. Lo cuenta Gustavo Molina. Santa Fe: triunfo de Juntos y victoria de Perotti en la interna peronista. La periodista Carolina Losada se impuso en la primaria de JxC. Lewandowski, también periodista y apuesta del gobernador, venció a Rossi en el FdT. Por Rodrigo Ipolitti

La periodista Carolina Losada se impuso en la primaria de JxC. Lewandowski, también periodista y apuesta del gobernador, venció a Rossi en el FdT. Por Rodrigo Ipolitti La participación electoral perforó su piso histórico, aunque algunas provincias sorprendieron con su asistencia. Aunque estuvo en su nivel más bajo desde la vuelta a la democracia (67%), se había pronosticado un escenario peor por la pandemia y el descontento. Cuatro provincias tuvieron una concurrencia notable. Por Agustina Said.

Estos también la chocaron

Y una noche volvió la TV. Mientras que los canales se mantuvieron como un reducto hiperpolitizado durante la campaña a contramano de cierto desinterés social en la elección, los candidatos salieron a buscar el voto joven a distintas plataformas. Pero en las jornadas electorales, la televisión se ubica en el centro y dialoga con otras plataformas. Por Natalí Schejtman

¿Qué pasó con el brote de Delta en la escuela de Belgrano de CABA? El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós dijo que se está haciendo la investigación epidemiológica de los casos. El brote afecta al menos a 43 alumnos y a una docente, quien también da clases en la secundaria. Por ahora, tres alumnos de entre 7 y 9 años dieron positivos de la variante Delta de coronavirus, confirmó el sábado el Instituto Malbrán.

Bonus track