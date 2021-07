"A vos te conozco, FMI. Me vas a postergar el pago" - 08/07/2021

“Somos tan intensos que no queda nada, somos tan perfectos no me importa nada. Somos tan intensos. Y esto es tan perfecto. Dame lo que quieras que yo estoy enorme”. La letra es de Louta pero bien podría ubicarse como graph permanente en un extremo de la pantalla de la TV reemplazando la sensación térmica. Sucede que ayer buena parte de la sociedad siguió exudando adrenalina tras la sufrida clasificación de la selección masculina de fútbol a la final de la Copa América. Y ahora todos nos comemos a todos, conocemos a todos y queremos hacerle la psicólogica a todos siguiendo el ejemplo del ídolo de turno Emiliano Martinez.

Al primero del gobierno que le toca convertirse en héroe es a Martín Guzmán, que con su estilo zen para intervenir públicamente cumple perfectamente el physique du rol del arquero de la selección. El ministro de Economía está en camino a la reunión del G20 donde también pretende negociar con el FMI la postergación del pago hasta 2022 de 4.588 millones de dólares en deuda que tocaban saldar en este segundo semestre. No parece un gran changüí, pero es determinante. La alianza gobernante quiere usar esos fondos en políticas de reactivación económica que podrían aplicarse incluso antes de las elecciones legislativas. Y Guzmán, que fue elegido para cuidar las arcas, estudió al FMI. Recuerda que Duhalde consiguió algo así en 2002 y viene agrandado porque con esa táctica ya despejó un vencimiento del Club de París. Vos podés leer a Alejandro Rebossio que te cuenta todo acá. Vos, Kristalina, miralo a Guzmán. Sabe donde vas a patear…

No tan rápido con tus aportes.

El Gobierno limitó por decreto el traspaso entre obras sociales. Ahora los trabajadores deberán permanecer al menos un año en la cobertura que les corresponde por su actividad. Era un pedido de los sindicatos, cuyas obras sociales estaban desfinanciadas por la reorientación de recursos a las organizaciones de mayor tamaño o a prepagas. Así, se revierte la posibilidad que existía de optar por cualquier cobertura independientemente de la actividad laboral.

El último recurso de los Macri en el Correo.

Socma, empresa de la familia Macri, solicitó acudir ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal decida si la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene competencia para meterse en el caso Correo Argentino SA. Buscan apartar a la jueza Marta Cirulli y la fiscal general Gabriela Boquín para que se defina en los tribunales porteños, donde la familia del ex presidente se siente más a gusto. Emilia Delfino cuenta detalles del escrito presentado. Mauricio, mientras tanto, sigue anticipando desde Madrid “el fin del populismo en Argentina”. Dio un discurso en la cumbre del Partido Popular español y se alineo con la derecha española. Lo cuenta Andrés Fidanza.

El peronismo frente a la caldera social.

Los economistas de la consultora Eco Go Marina dal Poggetto y Lucio Guberman se preguntan cómo puede afectar al movimiento peronista la reconfiguración del trabajo y las nuevas identidades políticas en un contexto de profundo desequilibrio económico.

¿Te pegó mal la vacuna?

Nos enyoguizamos como el personaje de Capusotto Siddharta Kiwi y leemos a Ana Breccia, que te cuenta sobre los efectos adversos posvacunación. ¿Cuáles son, qué significan y qué dicen los especialistas sobre la ingesta de paracetamol? Spoiler alert: Reflejan la activación ante la vacuna del sistema inmune y tienen que ver con la reacción de cada organismo a la sustancia.

Uruguay se corta solo.

El gobierno de Lacalle Pou anunció que comenzará a negociar acuerdos comerciales por fuera del Mercosur. Lo anticipó en un comunicado a pocas horas de la cumbre de jefes de Estado. En el último encuentro entre presidentes, el mandatario uruguayo se refirió al organismo como un "lastre".

Un Diego de película por día

La foto del Diego abrazando a Goyco en el mundial Italia 90 fue la elegida por la cuenta @Maradonoir para acompañar el día después de los penales con Colombia. Viene, por supuesto, a raíz de esta otra foto de Messi y el Dibu Martinez. Pero si leen el tuit verán que lleva por título “El guardaespaldas” (1992). Remite, claro que si, a la película de Withney Houston y Kevin Costner. Bueno, de ese tipo de combinaciones deliciosas se trata @Maradonoir. “Un Diego por cada película”, define en su perfil. Chusmeen tranquilos. Entre las perlitas encontrarán está “Fiebre de sábado por la noche” de cuando falleció Raffaella Carrá y “The full monti”. Mi preferida, por obvias razones, es “Nazareno Cruz y el Lobo”.

Asesinaron a tiros al presidente de Haití, Jovenel Moise.

La noticia se conoció ayer por la mañana. Aquí te contamos quién era el mandatario. Moise es el octavo presidente latinoamericano asesinado desde el final de la segunda Guerra Mundial. Alfredo Grieco y Bavio analiza el panorama en este artículo titulado “Anarquía en el Caribe: magnicidio, acefalía y pandillas haitianas”.

Murió Carlos Reutemann.

Aquí una selección de artículos publicados en elDiarioAR sobre el ídolo del automovilismo argentino, senador y exgobernador de Santa Fe.

Fórmula 1, jet set, campo y política: Reutemann, el sueño rubio de una Argentina aspiracional. Por Victoria De Masi

Lole, la esperanza blanca que no quiso girar a la izquierda Por Pablo Ibáñez

Los silencios, el alfajor santafesino y la presidencia que no fue. Por Rafael Bielsa

El estigma que acompañó a Reutemann: "Verán que no salgo campeón" Por Andrés Burgo

Los hitos de Lole en la F1: un subcampeonato y una docena de Grandes Premios. Un repaso por su carrera deportiva

FOTOGALERÍA. Una vida en imágenes

Bonus track.

“María Cash: diez años de búsquedas, pistas falsas, sospechas y un enorme misterio”. Por Alejandro Marinelli.