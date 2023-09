Diez libros entre la investigación y el análisis de fondo para intentar una lectura del tablero incierto que dejaron las PASO

Una de las palabras que más se repite por estos días entre analistas políticos es incertidumbre. El resultado de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto dejó un escenario inesperado por la mayoría y lo que pueda ocurrir en las elecciones generales de octubre sigue por ese camino alejado de las certezas.

Caras largas y palabras enloquecidas: la elección en la pantalla de televisión, por Juan José Becerra

Entre investigaciones sobre los principales candidatos, análisis en profundidad, miradas con el ojo puesto en el tablero global, en los últimos tiempos el mundo editorial apostó a la publicación de numerosos libros que ofrecen elementos para observar la coyuntura política e intentar pensar el contexto.

A modo de guía en medio del desconcierto, elDiarioAR seleccionó algunas de estas publicaciones, en dos tramos. A continuación, un repaso por libros recientes con las biografías de los dirigentes de las fuerzas mayoritarias que competirán por la presidencia en octubre.

1. El arribista del poder. La historia no publicitaria de Massa. El periodista Diego Genoud publicó este libro por Siglo XXI en abril de este año, cuando el nombre del actual candidato a presidente de Unión por Todos sonaba como una posibilidad, pero todavía no estaba confirmado para participar en las elecciones de octubre. En la publicación, Genoud actualiza su versión de la biografía no autorizada del ministro de Economía que publicó en 2015 por Sudamericana y ofrece una detallada revisión por las piruetas de un político que el autor denomina “reversible” por sus diferentes movimientos a lo largo de su carrera, entre el menemismo, el kirchnerismo y el macrismo.

El arribista del poder. La historia no publicitaria de Massa, de Diego Genoud, salió por Siglo XXI Editores.

2. El loco. La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. En las dos últimas ediciones de la Feria del Libro de Buenos Aires, el candidato presidencial Javier Milei protagonizó dos de las presentaciones más estruendosas y convocantes del evento. Autor él mismo de los libros El camino del libertario y El fin de la inflación (los dos de Editorial Planeta), el economista llenó las salas en las que se presentó.

Pero, más allá de sus propias publicaciones, el referente libertario ya tiene su biografía. Se trata de El loco, un libro del periodista Juan Luis González que salió en julio de este año y que intenta meterse en la trastienda de la construcción de esta figura reciente y controversial de la política argentina. Un armado en el que se cruzan, entre otros elementos, la venta de candidaturas, las figuras con largos vínculos con el Estado pese al rótulo de “la nueva política”, las excentricidades de la vida privada y los negocios de una de las principales fortunas del país. Un anticipo de este libro se puede leer en este enlace.

El loco, de Juan Luis González, salió por Editorial Planeta. En este enlace, un adelanto del libro.

3. Patricia. De la lucha armada a la Seguridad. Según confirmaron desde su entorno a elDiarioAR, la actual candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, está con los últimos detalles de un libro propio –tal como hicieron otras figuras de su espacio político como Mauricio Macri y María Eugenia Vidal– que publicará antes de las elecciones de octubre por la multinacional Penguin Random House.

Tiempo atrás, la titular del PRO, ahora de licencia por la campaña, fue objeto de estudio del periodista Ricardo Ragendorfer, que publicó por Editorial Planeta una biografía no autorizada en septiembre de 2019, cuando la ex funcionaria del gobierno de Fernando de la Rúa y ex diputada ejercía como ministra de Seguridad del gobierno de la alianza Cambiemos. “He aquí la historia (no autorizada) de una vida. También es la historia de seis décadas del país. Pero no sin incluir el relato de una saga familiar que arranca en el siglo XIX con la llegada a Buenos Aires de un mercenario alemán capturado durante la Guerra del Brasil. Aquel es el primer eslabón del linaje que derivaría en Patricia Bullrich. Lo cierto es que su existencia encarna la parábola de una metamorfosis que merecía ser explorada en todos sus planos y escalas. Un viaje entre la lucha armada y la demagogia punitiva; una revolución al revés. Eso hizo de ella un engranaje operativo de todas las fuerzas políticas que integró. ¿Pero cuál es el auténtico trasfondo –y los bordes más ocultos– de semejante travesía?”, señalaron entonces sus editores.

Patricia. De la lucha armada a la Seguridad, de Ricardo Ragendorfer, salió por Editorial Planeta.

4. Los muchachos cordobeses. Cómo se construyó un peronismo diferente (y qué podría aportar a la Argentina del futuro). “Este es un libro sobre una invención política original. Una invención que funcionó a contramano del guión dominante de la política nacional pos 2001: el peronismo de Córdoba. La élite política del peronismo cordobés tuvo que afrontar, de una manera creativa y original, el desafío de seducir y gobernar una sociedad no peronista. Resistir, para los muchachos cordobeses, implicó fundar un modelo alternativo en el marco de los ríos profundos del ethos cordobés. En el epicentro de ese dispositivo político, florecieron los dos liderazgos que nutrieron y alimentaron esta rara avis: José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti”, anuncian los editores del flamante libro Los muchachos cordobeses, del investigador Federico Zapata. Anunciada como novedad de septiembre de 2023 por la editorial Clave Intelectual, la publicación le dedica buena cantidad de páginas a la figura del actual gobernador de Córdoba y candidato a presidente el Hacemos por Nuestro País (HpNP).

Los muchachos cordobeses, de Federico Zapata, acaba de salir por Clave Intelectual.

Por fuera del caso argentino, hay distintas autoras y autores que analizan fenómenos globales alrededor del capitalismo en el siglo XXI, las democracias en tensión, los movimientos políticos que giran sobre el individualismo y la presunta “libertad”, la reacción ante políticas de igualdad de género y derechos de las minorías en sectores conservadores cada vez más poderosos, el avance de distintos movimientos –con sus matices y complejidades– identificados con la derecha. A continuación, un repaso por algunas publicaciones de los últimos años que van en este sentido.

5. Capitalismo caníbal. La pensadora y docente estadounidense Nancy Fraser es una de las exponentes más destacadas del feminismo. Formada al calor de las luchas por los derechos civiles y contra la Guerra de Vietnam, encara en la actualidad de modo heterodoxo la filosofía y la política, disciplinas que enseña en la New School for Social Research de Nueva York.

En Capitalismo caníbal, editado en mayo de este año en español, la autora desarrolla una teoría singular del capitalismo modelo siglo XXI. “¿Qué clase de animal es el capitalismo y cuál es su dieta para mantenerse con vida? Si respondemos esta pregunta, dice Nancy Fraser, entenderemos de verdad la crisis de nuestro tiempo y descubriremos el modo de matar de hambre a la bestia. Para eso, no nos alcanzan los modelos teóricos heredados del marxismo, que tienden a concebir el capitalismo como un sistema económico basado en la explotación de la fuerza de trabajo y en la producción con fines de lucro, bajo las leyes del mercado y de la propiedad privada. Esa visión oficial hoy resulta estrecha y, sobre todo, engañosa”, apuntan los editores del libro, que por su novedoso enfoque ya lleva dos reimpresiones.

Capitalismo caníbal, de Nancy Fraser, salió por Siglo XXI Editores.

6. En las ruinas del neoliberalismo. “Las nuevas fuerzas de derecha aúnan elementos conocidos del neoliberalismo con sus opuestos aparentes. Combinan una superioridad moral autopercibida con una conducta casi celebratoriamente amoral e irrespetuosa. Respaldan la autoridad al tiempo que presentan una desinhibición social pública y una agresión sin precedentes. Se enfurecen contra el relativismo, pero también contra la ciencia y la razón. Desprecian a los políticos y a la política y a la vez evidencian una voluntad de poder y una ambición política feroces. ¿En qué quedamos?”, se pregunta en esta publicación la ensayista Wendy Brown, profesora de teoría política en la Universidad de California en Berkeley.

En este libro, escrito después del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos y publicado en español en 2020, Brown interroga el lado moral del neoliberalismo, aquello que permite su devenir conservador y llena de furor a movimientos políticos que la autora define como derechas antidemocráticas.

En las ruinas del neoliberalismo, de Wendy Brown, salió por Tinta Limón Ediciones.

7 ¿La rebeldía se volvió de derecha? Fue uno de los libros del año en 2021 y desde entonces sigue sumando reediciones en la Argentina y en el exterior. En esta publicación, el doctor en Historia Pablo Stefanoni traza un mapa interesantísimo y muy actual. Tal como se propone desde su bajada, el autor intenta explicar “cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio)”.

“En las últimas décadas, en la medida en que se volvió defensiva y se abroqueló en la normatividad de lo políticamente correcto, la izquierda, sobre todo en su versión ‘progresista’, fue quedando dislocada en gran medida de la imagen histórica de la rebeldía, la desobediencia y la transgresión que expresaba. Parte del terreno perdido en su capacidad de capitalizar la indignación social fue ganándolo la derecha, que se muestra eficaz en un grado creciente para cuestionar el ‘sistema’”, señala el autor en el prólogo. Quienes estén interesados pueden leer más en este adelanto del libro que publicó elDiarioAR.

8. Mitologías fascistas. “En nuestro propio presente, en el que el mito y la mentira regresaron al centro de la política, las críticas antifascistas de Borges y Freud vuelven a tomar fuerza”, señala en esta publicación el investigador argentino Federico Finchelstein, graduado de la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires y doctor por la Cornell University de los Estados Unidos.

Mitologías fascistas, publicado en julio de este año, ofrece una interpretación particular y muy interesante sobre la relación entre fascismo y mito a través de las perspectivas de la literatura de Jorge Luis Borges, el psicoanálisis de Sigmund Freud y la teoría política de Carl Schmitt. Un llamado de atención alrededor de fenómenos recientes y también una advertencia sobre algunos peligros latentes en la política actual.

El libro Mitologías fascistas, de Federico Finchelstein, salió por Editorial Taurus.

9. La reconquista autoritaria. Cómo la derecha global amenaza la democracia en América Latina. ¿Se ha convertido la derecha en una “gran familia global”? ¿Hay conexiones entre los movimientos europeos y estadounidenses y los nuevos grupos “libertarios” de América Latina? Estas son algunas preguntas que recorre el sociólogo argentino Ariel Goldstein en este libro. Luego de una extensa investigación, el autor intenta analizar cómo, mediante una red internacional que incluye think tanks vinculados al Partido Republicano de los Estados Unidos, medios de comunicación, universidades y Organizaciones No Gubernamentales, los principales partidos de la ultraderecha europea (Vox, de España; Ley y Justicia, de Polonia; Fidesz, de Hungría; Chega, de Portugal y Hermanos de Italia) se articulan con los representantes de movimientos políticos en América Latina.

“La crisis social y económica, potenciada por la pandemia, profundizó la desconfianza en las instituciones democráticas, los partidos políticos tradicionales y las elites gobernantes en América Latina. En este contexto surgen candidatos outsiders que promueven ideas disruptivas, reivindican abiertamente el autoritarismo y pregonan un individualismo feroz, un ‘todos contra todos’ casi apocalíptico”, sostiene el autor de este libro, publicado por Marea Editorial durante 2022.

El libro La reconquista autoritaria, de Ariel Goldstein, salió por Marea Editorial.

10. La extrema derecha en América Latina. Con artículos de Tariq Ali, Judith Butler, Nancy Fraser, Enzo Traverso, Branko Milanovic, Rita Segato, Ignacio Ramonet, Pablo Stefanoni, Chantal Mouffe y Wolfgang Streeck, este libro ofrece distintas miradas para entender el ascenso de la extrema derecha en el mundo y ver sus conexiones con América Latina. Se incluyen textos enfocados en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Guatemala y El Salvador.

La extrema derecha en América Latina salió por Capital Intelectual.

