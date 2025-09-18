Juan Diego Incardona sobre “Quebranto”, el libro más triste del mundo

Juan Diego Incardona es un escritor nacido en la provincia de Buenos Aires que pasó la mayor parte de su vida en Villa Celina, un barrio del conurbano bonaerense. Es autor de varios libros, entre ellos Villa Celina, Rock Barrial, Las estrellas federales y Quebranto.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann