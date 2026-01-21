Denuncias cruzadas, licitaciones bajo sospecha y una interna que sacude a la empresa nuclear que preside Reidel

Las licitaciones para contratar los servicios de limpieza y parquizado de la central nuclear de Atucha, en el partido de Zárate, han entrado en una serie de denuncias cruzadas por presuntas irregularidades.

El enfrentamiento entre la dirección de la empresa estatal, que el gobierno de Javier Milei prevé privatizar en un 49%, y la línea de empleados arde así aún más después de despidos y sumarios en la actual gestión. Además, otra interna aflora: la del titular de Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), que controla Atucha y Embalse, en Córdoba, el físico y economista Demian Reidel, y el asesor presidencial que quiere controlar todas las privatizaciones, Santiago Caputo, que tiene a uno de los suyos, Diego Chaher, sentado en el directorio.

Por un lado, el gerente de planta de la generadora, Juan Pablo Nolazco Sáenz, y la empresa prestadora M&G Facility Service, que preside Maximiliano Agalarrondo, presentaron este mes sendas denuncias internas a Nucleoeléctrica Argentina. Otra compañía de limpieza, Distribón, de Alejandro Davison, recurrió a la Justicia para tramitar un recurso de amparo.

A su vez, el gerente de Coordinación Administrativa de NASA, Hernán Pantuso, hombre de confianza de Reidel, presentará este miércoles una denuncia interna contra Nolazco Sáenz por otro proceso del mismo rubro en 2023 y expondrá ante el directorio de la firma estatal por qué descartó las ofertas de M&G y otras dos empresas, Euro Clean y Claryty, en una de las licitaciones cuestionadas.

A fines del año pasado, Distribón presentó el amparo para frenar la licitación del servicio de limpieza por presuntas irregularidades, a saber, “violación del principio de transparencia, legalidad y publicidad, cláusulas direccionadas, peticiones exorbitantes e injustificadas y omisión de antecedentes técnicos en materia radiactiva”. La empresa de Davison apuntaba contra LX Argentina, que preside Gerardo Bonetto, pero no la mencionó en el escrito, lo que fue objetado después por el abogado de NASA, Fernando Toledano. Bonetto había sido en 2015 aportante del PRO, partido en el que militó Reidel antes de cambiarse a La Libertad Avanza en 2024. El letrado de la firma nuclear también respondió que “las condiciones impugnadas resultan razonables, objetivas y proporcionales, en línea con el principio de concurrencia y con las mejores prácticas de contratación pública en servicios críticos”.

NASA después presentó en la misma causa una contradenuncia del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) contra Distribón por presentar en la licitación objetada “una cotización con precio vil, inferior a los costos mínimos que surgen de la escala salarial vigente”. Después Distribón insistió en que los requisitos de cantidad de empleados y facturación buscaban que la contratada sea una gran empresa. Con posterioridad, sus abogados, Eduardo Sánchez, y Carlos Galina, renunciaron al patrocinio de la firma.

El gerente Nolazco Sáenz presentó el 5 de enero una denuncia interna en NASA ante su Comité de Integridad contra la misma licitación por supuestas irregularidades que dejaron afuera a diez oferentes y sólo mantuvieron en pie a LX y otra compañía llamada La Mantovana, de Francisco Castelli. El empleado de planta advirtió que LX será la adjudicataria pese a que ofreció un servicio 58% más caro que el costo auditado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Pantuso, el hombre de Reidel, pasará este miércoles a la contraofensiva denunciando a Nolazco Sáenz porque en 2023 dio por buenas ofertas por el mismo servicio de Distribón y La Montavana, pese a que la primera ofertó un precio 316% superior al estimado por el sistema informático SAP y la segunda, un 337% por encima. También lo expondrá en su informe ante el directorio.

M&G presentó su denuncia el 13 de enero ante la jefatura de responsabilidad ética y transparencia de NASA contra la licitación de limpieza y otra de parquizado y mantenimiento de áreas exteriores por ser excluida de la contienda al sumarse nuevos requisitos, como contar con las normas ISO 45001/18 y 14001/15 o exigencias de ocho años de antigüedad de la empresa o una dotación de 300, 500 o 600 empleados, según el área por limpiar de la central. M&G recordó que ya venía trabajando con la compañía estatal. En su reporte ante el directorio, Pantuso presentará un escrito para responder a M&G, Euro Clean y Claryty en el que sostiene que se tomaron como referencia las condiciones que demandan otros organismos pertenecientes a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Ministerio de Economía, como el Centro Atómico Bariloche, el Palacio de Hacienda y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Físico graduado del Instituto Balseiro, Reidel inclinó su carrera profesional hacia el mundo de las finanzas. Entre 2015 y 2018, se desempeñó como vicepresidente segundo del BCRA. Hombre de confianza de Federico Sturzenegger, terminó como Jefe de Gabinete de Asesores de Javier Milei, cargo que dejó en julio del año pasado para concentrarse en NASA.

Más allá de las polémicas, Reidel pretende avanzar con la construcción de pequeños reactores nucleares con patente de la empresa estatal rionegrina Invap, pero con la inversión de una firma norteamericana, Meitner Energy. Con esas centrales planea abastecer a data centers (centros de datos) de grandes compañías tecnológicas que desarrollan inteligencia artificial. Claro que hay varios problemas por resolver en el camino: que Invap no quiere ceder su licencia sin un rédito claro y que estos centros de computadoras suelen acarrear polémica porque requieren ingentes cantidades de agua para refrigerar y de energía para operar, lo que puede encarecer las tarifas, además de que suelen ser ruidosos.

En la Argentina, por ahora se conoce un megaproyecto de data center, el de OpenAI, la creadora de ChatGPT, y Sur Energy, una firma del creador de satélites argentinos Emiliano Kargemian. Pero esta iniciativa no se abastecerá de energía nuclear sino de renovables (solar o eólica) que les proveerán Central Puerto y Genneia en algún lugar de la Patagonia por definir.

AR/MG