Ex número dos del FMI advirtió que Argentina necesita un régimen cambiario “más flexible”

La exsubdirectora gerente del FMI Gita Gopinath dijo este miércoles que el apoyo de Estados Unidos a Argentina permite “prevenir fluctuaciones” pero consideró que para “un progreso duradero” el país necesita un régimen cambiario “más flexible”.

“El apoyo estadounidense sin duda ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas”, afirmó Gopinath.

La economista y académica indo-estadounidense señaló que “sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente”.

De este modo, Gopinath analizó el respaldo de Estados Unidos a la Argentina, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara que negocia un swap de US$20.000 millones con la Argentina y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija.

Bessent señaló que está en condiciones de ofrecer un crédito stand by al país a través del fondo de establización cambiaria.

Con información de la agencia NA