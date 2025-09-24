eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Ex número dos del FMI advirtió que Argentina necesita un régimen cambiario “más flexible”

  • Gita Gopinath dijo que el apoyo estadounidense ayuda a prevenir fluctuaciones.

Gita Gopinath, ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Gita Gopinath, ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). FMI

elDiarioAR

0

La exsubdirectora gerente del FMI Gita Gopinath dijo este miércoles que el apoyo de Estados Unidos a Argentina permite “prevenir fluctuaciones” pero consideró que para “un progreso duradero” el país necesita un régimen cambiario “más flexible”.

“El apoyo estadounidense sin duda ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas”, afirmó Gopinath. 

La economista y académica indo-estadounidense señaló que “sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente”.

De este modo, Gopinath analizó el respaldo de Estados Unidos a la Argentina, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara que negocia un swap de US$20.000 millones con la Argentina y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija.

Bessent señaló que está en condiciones de ofrecer un crédito stand by al país a través del fondo de establización cambiaria.

Con información de la agencia NA

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats