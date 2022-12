Alberto Fernández, sobre la decisión de la Selección de no ir a Casa Rosada: “Ellos quisieron otra cosa y es muy respetable”

El presidente Alberto Fernández admitió que el plantel dirigido por Lionel Scaloni no quiso asistir a Casa Rosada para la histórica foto en el balcón y afirmó que los futbolistas “quisieron otra cosa y es muy respetable”.

“Ellos quisieron otra cosa y es muy respetable. No era una celebración del Presidente de la República, era de los jugadores. Celebré y disfruté mucho de ver a la gente disfrutar”, sostuvo el mandatario.

En diálogo con Radio Con Vos, el jefe de Estado se describió como “un futbolero consumado” y aseguró ver “las cosas de otra manera”. “Sabía que el nivel de agotamiento era muy grande y que querían que la celebración sea breve. Les dije a las autoridades de AFA que tenían a disposición Casa Rosada”, detalló.

Asimismo, Alberto Fernández calificó como “una fiesta popular” a la masiva cantidad de gente que salió a las calles a festejar y aseguró que su trabajo fue facilitar las cosas para que la sociedad celebrara con la Selección campeona.

Sobre la jornada de celebración en las calles de Buenos Aires, el mandatario consideró que “todo transcurrió con alegría, orden y sin grandes inconvenientes. Lo que ocurrió es que la caravana no pudo seguir por la gran cantidad de gente que había. Seguramente el presidente de la AFA quería que fuera en mejores condiciones pero era muy difícil de organizar con las condiciones que había. No califico ni descalifico a nadie, todos habrán puesto su mejor voluntad. El objetivo estuvo cumplido con la alegría de la gente en la calle”, reflexionó.

Sobre la negativa del plantel albiceleste de ir a Casa de Gobierno, el Presidente amplió su parecer: “No tengo el dato de que había jugadores que no querían ir a Casa Rosada pero tampoco me preocupa. Hoy leía que soy el único que no recibió a un equipo campeón del mundo. Tal vez tenga que ver con mi decisión de no mezclar fútbol con política, porque ahí siempre pierden los hinchas. Los homenajeados eran ellos, no yo”, explicó.

Celebro el modo en que el pueblo se volcó a las calles para homenajear a nuestra Selección y al equipo técnico 🇦🇷



Millones de argentinos y argentinas en las calles, en un diciembre distinto, que quedará para siempre en nuestros corazones. pic.twitter.com/3W0yG07lrq — Alberto Fernández (@alferdez) 20 de diciembre de 2022

Las celebraciones del seleccionado campeón mundial en el Conurbano con la intención de llegar a la ciudad de Buenos Aires, generaron polémicas y cruces entre funcionarios, dirigentes de la AFA y oposición. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, cruzó este miércoles al titular de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su par bonaerense, Sergio Berni, por las críticas al operativo para controlar a la multitud durante la caravana de Messi y compañía. También la portavoz Gabriela Cerruti y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tuvieron sus intercambios por Twitter.

Con información de agencias.

