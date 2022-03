Alejandro Cacace: “Hay mucha hipocresía, todos los diputados ahorran en dólares”

El diputado puntano Alejandro Cacace está convencido de que existe un antídoto para combatir la inflación: dolarizar la economía argentina. Cacace es abogado, tiene 37 años y milita en el sub-bloque de la UCR conducido por Martín Lousteau. Su proyecto para que los pesos locales se conviertan en dólares, sin embargo, no sumó adhesiones dentro de Juntos por el Cambio. Ninguna. Ni de los macristas, ni de los radicales conducidos por Mario Negri. Tampoco, la de sus correligionarios del sello Evolución. Todos los cambiemitas se despegaron rápidamente.

La tropa liderada por Lousteau recién salió en auxilio de Cacace, ante el contraataque de Gerardo Morales. El gobernador jujeño y presidente de la UCR calificó de payasesco el proyecto presentado por el diputado de San Luis. Con un ojo y medio puesto en el 2023, Morales juega internas múltiples dentro de la alianza opositora: contra Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Rechazo terminantemente el payasesco proyecto presentado por un diputado de Evolución. Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa, para plantear que la dolarización es la salida.



La dolarización es peor que la convertibilidad.(+) — Gerardo Morales (@GerardoMorales) 28 de marzo de 2022

Por fuera de JxC, el libertario Javier Milei también impulsa la dolarización de la economía. “Mi iniciativa difiere un poco de la de Javier Milei. ”Él propone una dolarización espontánea. Quitar controles de cambios y que uno vaya espontáneamente al dólar. Eso tiene sus riesgos. Yo propongo, como pasó en Ecuador, convertir los activos de la economía argentina en pesos a un tipo de cambio y tenerlos en dólares“, afirma Cacace.

“Todas las políticas de lucha contra la inflación han fracasado, empezando por los acuerdos de precios. La mirada monetarista de bajar la emisión tampoco alcanzó en el gobierno nuestro de Cambiemos. Argentina tiene un problema: el peso que llega a la mano la gente es rechazado. La gente quiere dólares. Nuestro país no fue capaz de gestionar una moneda propia. Ecuador es un buen ejemplo a seguir. Tenía una inflación más alta que la Argentina. Y ya lleva 22 años de inflación en un dígito”, se ilusiona el diputado ante elDiarioAr.

Espero que @GerardoMorales pida disculpas por el exabrupto. Está hablando de un Diputado de la Nación, que ha presentado un proyecto con el que se puede coincidir o no, pero que ofrece una propuesta para resolver el principal problema de la Argentina. Tiene una mejor? Preséntela. https://t.co/bnVUuSgcqS — Martin Tetaz (@martintetaz) 29 de marzo de 2022

El texto presentado por Cacace cuenta con ocho artículos y 26 páginas de fundamentos. Ahí el diputado justifica su iniciativa, toma a Ecuador como modelo a seguir y postula un plazo de 180 días para que el dólar reemplace al peso.

Tal como detalló este diario, en Latinoamérica hubo dos países que adoptaron formalmente el dólar como moneda en los últimos años. Ecuador, en 1999, ante una hiperinflación; y El Salvador, en 2001, en un contexto de mayor estabilidad. La mayoría de los trabajos académicos demuestra que, aunque derrotaron la inflación, la dolarización no supuso un camino hacia el desarrollo económico. El PBI per cápita de la Argentina es de 9.929 dólares, mientras el de Ecuador llega a 5.884 dólares y también debió pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional en 2019, 2020 y 2021. El PBI per cápita de El Salvador alcanza los US$4.244 y sigue siendo un país azotado por las maras y la emigración, mientras en 2021 adoptó además al bitcoin como otra moneda de curso legal.

“No hay que esperar que la dolarización sea mágica, pero con que resuelva un problema ya es suficiente. En la Argentina no tenemos moneda. Nadie confía en el peso. Todos en la cámara de Diputados ahorran en dólares. Hay una enorme hipocresía. Cualquier argentino prefiere al dólar como moneda. Pero los políticos te dicen que hay que ahorrar en pesos. Tenemos un bimonetarismo forzado. Nos fuerzan a usar el peso porque nos pagan salarios públicos en pesos”, plantea el diputado radical

Respecto a la viabilidad técnica de la conversión de monedas, un punto objetado por economistas y dirigentes del propio espacio cambiemita, Cacace admite que es difícil de concretar. “Hay que acumular muchos dólares, porque sino lo hacés a un tipo de cambio muy alto. Pero no hablemos como si los salarios actuales fueran altos. Tenemos sueldos reales de pobreza, de los más bajos de América Latina en dólares. Y tampoco contamos con soberanía monetaria, mientras el peso se queme en las manos”, contragolpea Cacace.

AF/CC