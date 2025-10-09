La Libertad Avanza apeló la decisión de Ramos Padilla y la Cámara Electoral resuelve quién reemplaza a Espert en el primer lugar de la lista

Los apoderados de La Libertad Avanza apelaron este jueves la decisión del juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que el miércoles le negó el primer lugar en la boleta electoral para diputados bonaerenses a Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert.

El magistrado ya concedió la apelación por lo cual el tema será revisado por la máxima autoridad electoral del país, informaron fuentes judiciales.

En el escrito se consideró “extremadamente arbitrario” lo resuelto por Ramos Padilla y se advirtió que la sentencia “genera un profundo daño al sistema electoral”.

“Se incurre en una flagrante violación a los derechos políticos y electorales de los ciudadanos”, agregó el escrito en relación a que tras la renuncia de José Luis Espert jaqueado por denuncias de vínculos con un narcotraficante no se acepta que Diego Santilli ocupe el primer lugar en la boleta de candidatos a diputados para las elecciones del 26 de octubre.

Además, se advierte que Ramos Padilla “abandona el texto de la norma la cual establece un mecanismo constitucional, claro y coherente para determinar los reemplazos de los candidatos a diputados, para fijar como regla una interpretación forzada y arbitraria de un juez”.

Con información de agencias.

IG