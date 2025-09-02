Para Martín Menem, el nuevo audio de Karina Milei que difundió un medio de Uruguay “pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”

Después del anuncio que hizo este lunes un periodista de Uruguay, en relación a que iba a difundir audios sobre el caso de presunta corrupción que la Justicia investiga en la Argentina, tras la decisión del juez Maraniello de prohibir su reproducción en el país, y que este martes se escucharon en la radio M24, de Montevideo (eran los mismos que se habían dado a conocer días atrás desde el streaming “Carnaval”, con Diego Spagnuolo como protagonista), otro canal uruguayo, “Dopamina”, puso al aire un nuevo audio en el que se escucha una voz que presuntamente sería de Karina Milei y que se refiere a Martín Menem como “la cabeza”. Esto generó la reacción del titular de la Cámara de Diputados, quien hizo su descargo en redes sociales.

“En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”, comenzó Menem su posteo en su cuenta personal de X. Y agregó: “Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza. La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo”.

De acuerdo al libertario, “la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral. El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación”, concluyó.

“Martín es el que tiene la información. Hay que estar abajo de Martín. Yo respeto a Martín como cabeza”, es el textual que se le adjudica a Karina Milei de acuerdo al audio que se difundió en el medio uruguayo.

Bullrich también salió al cruce

Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “el audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado. EL ESPIONAJE ILEGAL, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral, digno de una organización concertada con fines claros de volver al poder dominante de la Argentina que estamos dejando atrás. La República y la democracia embargadas por espionaje para-institucional. Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás”, posteó en sus redes sociales.

