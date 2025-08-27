eldiario.es
EN VIVO Sesión informativa de Francos en Diputados
Escándalo por presuntas coimas

Nuevos audios de Spagnuolo: “Falla la política en este gobierno, no se pagan bien las cosas”

  • El ex ANDIS acusó a la ministra Sandra Pettovello de “dejarlo expuesto” ante Karina Milei y Lule Menem. También mencionó “quilombos” con Diana Mondino.

Diego Spagnuolo, extitular de Andis y epicentro de la investigación de la Justicia por supuestos hechos de corrupción en la gestión Milei.
Diego Spagnuolo, extitular de Andis y epicentro de la investigación de la Justicia por supuestos hechos de corrupción en la gestión Milei. Captura de YouTube

elDiarioAR

27 de agosto de 2025 17:27 h

0

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo y explosivo capítulo este lunes, con la revelación de más audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que lanza duras críticas a la gestión interna del Gobierno,

En las grabaciones reveladas en el canal de streaming Carnvala, el exfuncionario carga contra Sandra Pettovello, Manuel Adorni y Karina Milei. Además, recientemente se conocieron audios contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier”, se lo escucha decir a Spagnuolo.

En los nuevos fragmentos, el ex titular de la ANDIS no solo cuestiona a Pettovello, sino que también critica lo que considera una mala gestión política general y menciona a otras figuras del Gabinete. Spagnuolo se queja de que, tras hablar con la ministra, ella “después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo”.

“Esto está implosionando de adentro”, advierte en otro pasaje, y vuelve a la carga contra la titular de Capital Humano: “Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la repelotuda”. En el mismo audio, vuelve a sugerir que el Presidente estaba al tanto de las irregularidades, al afirmar irónicamente: “Javier desentendido de todo”.

El exfuncionario también se refirió a la excanciller Diana Mondino, asegurando que el Gobierno está teniendo “quilombos grosos también con Diana Mondino”. Y, en lo que parece ser una referencia a la expulsión del legislador Ramiro Marra del bloque libertario, Spagnuolo criticó la falta de lealtad: “Lo limpiaron de un plumazo. Claramente no se pagan bien las cosas”, analizó.

“Karina es una...”

Manuel Adorni “y la fake news del perro”

Acusaciones a Lule Menem: “Están todas las empresas calientes”

MM con información de la agencia NA.

