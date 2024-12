El Senado define la suerte de Kueider, pero no hay acuerdo para expulsarlo ni suspenderlo

“Puede ser una carnicería”. Un clima tormentoso se anticipa para la sesión de este jueves a las 11 en el Senado por el caso de Edgardo Kueider, detenido en Paraguay luego de entrar a Paraguay con unos U$S200.000 y $600.000 sin declarar. La Cámara alta está dividida entre la expulsión o la suspensión del peronista devenido en libertario, y esa tensión política explica la metáfora que usó una voz que camina a diario por los pasillos legislativos.

El ánimo crispado cruza todos los bloques, con un sinfín de reuniones internas en las últimas horas. El quórum para que se abra la sesión estaría garantizado, pero no hay consenso para definir la sanción disciplinaria, que necesita de los dos tercios de los votos presentes. Mientras el kirchnerismo-peronismo de Unión por la Patria quiere echar a Kueider del Senado –que significaría ganar una banca porque la suplente es una dirigente de La Cámpora–, el oficialismo de La Libertad Avanza y sus aliados de la UCR y de fuerzas provinciales buscan solo suspenderlo hasta el 1 de marzo de 2025 –cuando comienzan las sesiones ordinarias–.

Ante la imposibilidad de que cualquiera de las dos posturas alcance los dos tercios, la sesión puede naufragar por completo. Es el escenario más probable, según recogió elDiarioAR de distintas fuentes parlamentarias. En ese panorama, el recinto podría convertirse en un cruce de acusaciones sin filtro, pero sin sustancia concreta sobre el futuro de Kueider. De hecho, a último momento de ayer se sumó en el temario, por pedido del oficialismo, un pedido para suspender al ultrakirchnerista Oscar Parrilli. Eso podría “empiojar” aún más la sesión.

Tanto desde el oficialismo como en la oposición de UP coincidieron que la situación de Kueider podría continuar como hasta ahora: con un pedido de licencia ya recibido por Victoria Villarruel, pero aún manteniendo su banca –aunque los legisladores sí podrían consensuar quitarle la dieta–. El lugar del entrerriano es clave para la Casa Rosada: es presidente de la sensible Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro de la Bicameral de Inteligencia, en un acuerdo que logró con Santiago Caputo. Este año acompañó todas las votaciones de los libertarios, sobre todo la Ley Bases.

“Ninguna de las dos propuestas va a tener los 2/3”, sentenciaron desde un importante despacho libertario. Desde el kirchnerismo admitieron que están lejos de poder hacer caer a Kueider, pero culparon por eso al oficialismo: “No tenemos el número para echarlo. Va a seguir siendo senador y votándole todo al Gobierno”.

Kueider parece ser un tema incómodo para todas las bancas, ya que entró por el Frente de Todos y ahora asumió una clara posición proto-oficialista. Cerca de Villarruel entendieron que la expulsión no le conviene ni al peronismo, porque varios de sus legisladores tienen también en su contra investigaciones judiciales. Creen que se sentaría un precedente que puede perjudicar a cualquiera a futuro. Por eso Villarruel ventiló en su tuit de ayer el caso de Parrilli. “Hay mucho miedo a que por cualquier cosa los quieran sacar también”, dijo un vocero. “Nadie quiere que se quede con la licencia, están tratando de evitarlo porque sería un mal escenario”, contó otro operador en el Senado.

Ayer UP se encerró a discutir la estrategia para este jueves y acordó solo avanzar con la expulsión. De los 33 miembros de la bancada, habrá 32. Habrá un ausente por estar de viaje. “La suspensión es un chas chas en la cola”, ironizó Juliana Di Tullio ayer en una rueda de prensa en la Cámara alta. “Licencia no se le puede dar porque está detenido, preso in fraganti. La suspensión sería una complicidad”, completó José Mayans al canal TN desde la puerta de la sede del PJ previo a la asunción de Cristina Kirchner.

En la UCR el caso Kueider generó urticaria. Anoche el bloque se enfrascó en un debate interno sin una salida común. El bloque radical fue el único que no hizo siquiera una comunicación oficial al respecto. Hubo un borrador que finalmente no salió por presión del correntino Eduardo Vischi –presidente del bloque– y de la mendocina Mariana Juri –secretaria–. Hubo ahí un nuevo chispazo con Martín Lousteau (CABA), jefe del partido a nivel nacional. El fueguino Pablo Blanco firmó el proyecto de suspensión.

Una situación compleja también vivió el PRO, pese a que Luis Juez reconoció públicamente que “gran parte” de los 8 amarillos darán quórum. El martes hubo una fuerte discusión en el bloque que terminó en una votación interna para definir qué hacer. Ganó la posición de bajar al recinto, aunque no trascendió cuál será la votación sobre la sanción a Kueider. El espacio también preparó un comunicado al respecto pero fue abortado a último momento.

En el bloque de Kueider la respuesta ante la definición de este jueves fue críptica. “No sabemos qué vamos a hacer”, se desligaron del tema en Provincias Unidas. Aliados habituales de LLA, el espacio podría abstenerse o apoyar la suspensión.

Con un poroteo incierto, la definición podría quedar solamente en la licencia, sin goce de dieta, de casi $8 millones en bruto. El pedido de licencia que hizo Kueider no tiene fecha de finalización, y se presume que su situación judicial en Paraguay podría dilatarse por varios meses. La expulsión sería inmediata, a contramano de la suspensión, que propone un plazo hasta el 1 de marzo. La incertidumbre, sin embargo, genera incomodidad hasta en el propio oficialismo, como comentó una fuente: “La licencia es el peor de los escenarios. Sería el castigo menor”.

