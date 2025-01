Amores bajo la luz, lecturas de verano

No lo vi venir, pero la verdad es que quedé tan arrasada, tan deslumbrada, que apenas si puedo garabatear unas líneas con torpeza (otro día hablamos de esa puerta entornada que nos tironea cuando no esperábamos algo particular, ese “yo no buscaba nada y te vi”, esa invitación sigilosa que nos hace ajustar la mirada para darle lugar al imán siempre inoportuno de lo sublime). Hablo de la película La quimera de la cineasta italiana Alice Rohrwacher. Llegó a los cines los primeros días de este año y sospecho que también debe andar dando vueltas por los pasillos non sanctos de la virtualidad (para quienes prefieran las sendas legales, de la misma directora pueden ver Lazzaro felice en Netflix y buena parte del resto de su filmografía en Mubi).

¿Importa la historia? Más o menos. Importa el encandilamiento. O la luz (punto enorme, de paso, a la fotografía en manos de Hélène Louvart). Es que, desde los primeros planos, La quimera está llena de destellos. Vemos a una chica preciosa que se asoma y enseguida se vuelve sombra. Después aparece su cara completa hasta que vuelve a apagarse. Al instante entendemos que ella es parte de un sueño o un recuerdo de Arthur, el protagonista, un joven que intenta dormir mientras viaja en un tren que lo devuelve a su casa después de haber pasado unos días en la cárcel. En ese terreno onírico, su amor soñado y brillante, se lo dice muy claro: “¿Te diste cuenta de que el sol nos sigue? ¡Nos sigue!”.

Arthur, de hecho, vive batallando entre lo que brilla –y por momentos llega a enceguecerlo– y una oscuridad que lleva a cuestas. Es un tipo retraído, tristón, de origen misterioso (por momentos habla en inglés) y con un superpoder que ejerce en la clandestinidad: apenas acercándose a la tierra con un palo o una rama en la mano, puede percibir los lugares donde se ocultan sitios arqueológicos con tesoros etruscos que saquea de noche junto a unos amigos bastante atolondrados. Una banda de tombarolis, es decir, ladrones de tumbas antiguas, que se dedican a vender parte de estos botines y a alterar la quietud de un pueblo rural de La Toscana (ahí se cuelan, gracias a la maestría de Alice Rohrwacher, unas líneas del disparate del cine de Federico Fellini, las notas sutiles de un neorrealismo revigorizado por el ojo vitalista de la directora y hasta la propia Isabella Rossellini, que interpreta un papel pequeño y muy gracioso llamado Flora).

Admirador de la belleza e inevitablemente afectado por ella –de Damocles al Hombre Araña: nunca falta ese hilo ineludible que ata a cualquier superpoder con una responsabilidad grande–, Arthur pasa sus días entre el vértigo de cada aventura en las tumbas y el recuerdo de Beniamina, ese amor que cada tanto vuelve como un sueño. Pero, como le ocurre a cualquier superhéroe, en algún momento le toca bajar la guardia, vivir de día, hacer trámites, sacarse el traje. Ahí entra en escena Italia, una joven intrigante que se cruza de casualidad cuando va de visita al castillo en ruinas de Flora. Es en medio de esas paredes descascaradas, de esos muebles de lustres antiguos y de las sombras que Arthur empieza a reparar en ella. Algo titila, algo le ve, algo le genera curiosidad. Sus movimientos, entonces, estarán marcados por un péndulo entre un amor mitológico e ilusorio –la Quimera, después de todo, también es un monstruo griego clásico que vomitaba llamas– y otro terrenal, tal vez más aplomado, aunque igual de inquietante.

¿Importa cómo sigue la historia? Más o menos. Importa el encandilamiento. O la luz. En el cine, en el amor. Algo parece nítido en la penumbra: mientras el sol lo siga, Arthur no va a dejar de circular entre ruinas, entre brillos pasados, entre destellos futuros. Quizás porque su quimera sea la de saber, recordar o imaginar que no hay amor sin deslumbramiento, sin fantasía, sin fatalidad. Que todos los amores son tesoros y todos los amores son imaginarios. Que toda la belleza del mundo puede resplandecer ante cualquiera en el instante menos pensado. Basta con acercarse un poco a la tierra. Basta con abrir o cerrar los ojos.

Arranca una nueva edición de Mil lianas. Hay pequeños botines, chucherías y alguna puerta que por ahí se abre.

1. Lecturas de verano, primera parte. Como ocurrió el año pasado, quise aprovechar que en enero el mundo editorial suele entrar en una pausa para armar una selección –arbitraria, claro– por algunos libros publicados durante 2024 que no llegaron a tener la cobertura que se merecían. Así que, bajo el rótulo de Lecturas de verano, en cuatro entregas voy a intentar rescatar algunas publicaciones que salieron en los últimos meses y no llegaron a tener la cobertura que se merecían, que por falta de tiempo quedaron afuera de los balances de fin de año o, simplemente, que vale la pena tener en cuenta como opción para quienes estén buscando lecturas por estos días.

La primera entrega de esta saga está compuesta por tres notables novelas escritas por autores nacidos en Argentina y que, en distintos tonos, paisajes y estilos, tienen al dinero en un lugar destacado de sus relatos. Se trata de ‘Ta loco aquel que quiera tu corazón (Fondo de Cultura Económica), de Carlos Bernatek; La ficción del ahorro (Fiordo Editorial), de Carmen M. Cáceres, y Dominó (Fagus), de José Salem. Pueden leer mis reseñas sobre cada uno de estos libros en este enlace.

La primera entrega de Lecturas de verano 2025 se puede leer por acá.

2. Series y películas. El primer mes del año, según fueron anunciando las distintas plataformas, promete estrenos interesantes en el universo del streaming. Por mi parte, vengo haciendo una especie de maratón de Severance, para llegar a tiempo al estreno de la segunda temporada, que será lanzada a partir del 17 de enero. Como no llegué a verla en el cine cuando se lanzó, también agendé que el 29 de este mes estará disponible para ver en formato hogareño la película Los domingos mueren más personas, de Iair Said, con Rita Cortese y Juliana Gattas en el elenco.

Si quieren saber un poco más de algunas películas y series destacadísimas que llegan a lo largo del mes, por acá pueden encontrar una guía con los títulos, las fechas y los tráilers de producciones que se incorparan a los catálogos de Netflix, Max, Mubi, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Disney +.

El repaso con las series y las películas destacadas que llegan al streaming en enero se puede leer en este enlace.

3. Libros de 2025. Muchos representantes del sector coinciden en señalar que 2024 fue por momentos muy difícil y que estuvo plagado de inquietudes en el ecosistema editorial argentino. Con ventas en baja durante buena parte del año, las proyecciones para 2025 se hacen, una vez más, desde la incertidumbre y las expectativas moderadas.

Es en este contexto que, desde los grandes grupos editoriales hasta las editoriales medianas y pequeñas, los planes para el año que recién comienza parecen ir por el lado de la apuesta más o menos segura en un terreno siempre inestable. Tal vez sea por eso que entre los anuncios para 2025 se destacan mucho más los grandes nombres consagrados que aquellos de autores y autoras menos conocidos. Sin embargo, entre novelas, libros de cuentos, ensayos, rescates y poesía el año promete algo de diversidad y buenas lecturas. Por acá pueden leer un repaso por algunos títulos y autores de libros que se vienen.

El repaso por algunos de las publicaciones que llegarán a las librerías durante 2025 se puede encontrar en este enlace.

4. Series de 2025. En los últimos días de 2024, las productoras, las señales de televisión y las plataformas de streaming empezaron a revelar algunos detalles de los lanzamientos que proyectan estrenar a lo largo de 2025. Según anticiparon, habrá regresos de programas muy esperados, versiones de clásicos adaptados a la pantalla chica y también superproducciones.

Por acá armé un recorrido por diez títulos muy esperados que llegarán a las pantallas este año. De la adaptación de El Eternauta a The Bear y The Last of Us, realmente hay de todo.

El repaso por diez series muy esperadas que llegan a las pantallas en 2025 se puede leer por aquí.

Banda sonora. “Ah, todo lo que hago es para vos. Ah, el tesoro se esta hundiendo”, dice la letra de la dulcísima y tremenda El tesoro, de Él Mató a un Policía Motorizado. En esa canción pensé mientras recordaba algunas imágenes de La quimera, la película que les comenté arriba. Me pareció una buena excusa para sumar a este espacio temas que hablen de tesoros y gemas perdidas. Entran, además de Él Mató, The Cure, Depeche Mode, Cocteau Twins. Leo García y Wilco, entre otros. Se escucha, como siempre, por acá. Ah, también subí algunas de las canciones que integran la banda sonora de la película, que es alucinante.

Por último, para quienes tengan ganas de salir por un rato del algoritmo propio y escuchar cosas nuevas, les dejo en este link la selección con canciones divinas de 2024 que hizo mi amigo Nicolás.

Bonus track. Para muchos y muchas esta época suele estar atravesada por ilusiones y proyectos. Los concursos literarios muchas veces se convierten en trampolines para canalizar esa energía. Por eso que quería compatirles información sobre dos convocatorias recientes para autoras y autores con materiales inéditos en castellano. Por un lado, la Fundación El Libro brindó detalles de su clásico concurso anual que premia volúmenes de cuentos y que se entregará en la próxima edición de la Feria del Libro de Buenos Aires. Por otro lado, la sede local de la editorial Fondo de Cultura Económica anunció que, como parte de los festejos por los 80 años de presencia del sello en la Argentina, convocará a escritores y escritoras de menos de 35 años para participar de un certamen de novelas inéditas para sumarlas a su catálogo. En este enlace pueden leer más sobre estos concursos, los plazos, los requisitos y los premios estipulados.

¡Hasta la próxima!

Mil lianas en un newsletter que se envía todos los viernes por correo electrónico. Para recibirlo, pueden suscribirse por acá.