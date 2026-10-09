Escapadas a viñedos y olivares en el finde largo

BERISSO

COOPERATIVA DE LA COSTA

ENTRADA ARANCELADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados 10 y 24, a las 11:00, en Cooperativa de la Costa. Punto de encuentro en av. Montevideo y calle 81, barrio Los Talas, Berisso.

Descripción: Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador de vinos. Incluye la degustación de tres vinos, acompañados con productos regionales.

Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata. Menores de 12, gratis.

Organiza Cooperativa de la Costa.

Reservas al +54 9 221 524-9934

Más información: https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es

ADOLFO ALSINA

FINCA RECÓNDITO OLIVARES

Experiencia Sensorial en el Olivar

ENTRADA ARANCELADA CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: 10 de octubre, a las 9:30 y 15:30, en colonia San Miguel Arcángel, Alsina.

Descripción: Recorrido guiado por el olivar que propone una experiencia productiva y sensorial, con explicación sobre el cultivo del olivo y proceso de elaboración en el sudoeste bonaerense, visita a espacios de bioconstrucción realizados con tierra y materiales naturales; y desayunos o meriendas con productos locales que incluyen al Olivalatte, una infusión especial a base de hojas de olivo y leche, desarrollada como producto identitario de la finca.

Se suspende por lluvia y se programa para el sábado siguiente.

Organiza Finca Recondito Olivares.

Reservas: +54 9 2923 48-3801.

Más información: https://www.instagram.com/reconditoolivares/

PUAN

FINCA EPU ANTU

Cicloturismo

ENTRADA ARANCELADA CON RESERVA PREVIA.

Fecha, hora y lugar: 24 de octubre, de 13:00 a 14:00, Ruta 67, Sección Quintas, Puán.

Descripción: Jornadas de cicloturismo con visita al olivar. El recorrido finaliza en la Finca Epu Antu, donde se brindarán kits deportivos, hidratación, regalos y sorteos. Se suspende por lluvia. Organiza Finca Epu Antu.

Reservas: +54 9 2923 461 442

https://www.instagram.com/epuantu.oliva/

Más información: https://www.instagram.com/epuantu.oliva/

CORONEL DORREGO

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL OLIVO

Misa mensual

ENTRADA SIN RESERVA

Fecha, hora y lugar: 25 de octubre, desde las 16:00, en RP72, localidad de Faro, Dorrego.

Descripción: En el interior de la capilla se destaca la imagen de la Virgen del Olivo, donde ofrecen visitas guiadas y, el 4to domingo de cada mes, celebran la Santa Misa. Organiza Capilla Nuestra Señora del Olivo.

Reservas: +54 9 2921 407427

BRANDSEN

BODEGA HOCICO NEGRO

Vinos y turismo rural

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, en Estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini, Brandsen.

Descripción: Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo. Se suspende por lluvia. Organiza Bodega Hocico Negro.

Reservas: teléfono +54 9 11 3601-6954

Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es

BAHÍA BLANCA

FINCA OLIVOS DEL NAPOSTÁ

EVENTO GASTRONÓMICO: Cordero Patagónico mediterraneo al asador con aceite de oliva.

ENTRADA CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, a las 12:00, RP51 kilómetro 698,5; localidad de Cabildo, Bahía Blanca.

Descripción: La experiencia incluye un almuerzo al aire libre, visita guiada al olivar, almazara y degustación de AOVEs propios, jornada de medicina integrativa a cargo de un médico especialista, yoga, SPA y SPO (salud por agua y olio), baños de sonido y de árboles, reflexología, hidroterapia, aromaterapia y mascota-terapia. Se suspende por lluvia. Organiza Olivos del Naposta.

Reservas: olivosdelnaposta@gmail.com

Más información: https://www.instagram.com/olivosdelnaposta/ https://www.olivosdelnaposta.com/

LAS FLORES

BODEGA LA BLANQUEADA

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 12:30, en Bodega La Blanqueada, paraje La Blanqueada, zona rural, Las Flores.

Descripción: Visita guiada a la zona de elaboración de vinos y a la cava recubierta en bioconstrucción. Incluye degustación de dos etiquetas junto a un menú de tres pasos.

Se suspende por lluvia. Organiza Bodega La Blanqueada.

Reservas al teléfono +54 9 11 3351-0606

Más información: https://www.instagram.com/lablanqueadalf/?hl=es

TORNQUIST

BODEGA SALDUNGARAY

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Visitas guiadas, de jueves a domingos y feriados, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.

Descripción: Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas a partir de un taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada.

Organiza Bodega Saldungaray.

Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es

BAHÍA BLANCA

FINCA OLIVA OLIVOS

Almuerzo y/o merienda en la finca

ENTRADA CON RESERVA PREVIA.

Fecha, hora y lugar: Todos los domingos, de 13:00 a 19:00, RN 3 Vieja, Bahía Blanca.

Descripción: Recorrido por el olivar con información sobre el proceso de elaboración, degustación de los aceites y almuerzo o merienda en medio del olivar.

Organiza Finca Oliva Olivos.

Reservas: +54 9 291 402-6545

fincaolivaolivos@gmail.com

Más información: https://www.instagram.com/fincaolivaolivos/

TANDIL

BODEGA CORDÓN BLANCO

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:30 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150, Tandil.

Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la bodega con degustación de uno a cuatro vinos. El valor varía según la cantidad a degustar. Duración: 1 hora y 30 minutos. No se suspende por lluvia. Organiza Bodega Cordón Blanco.

Reservas al teléfono +54 9 249 462-9356

Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/

JUNÍN

BODEGA LAS ANTÍPODAS

ENTRADAS ANTICIPADAS CON CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 19:00, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes, Junín.

Descripción: Alojamiento en contenedores dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia.

Organiza Bodega Las Antípodas.

Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/

LUJÁN

VIÑEDO Y RESTÓ ZAFFRATELLI

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Degustaciones y almuerzos a la carta y por pasos: sábado, domingo y feriados de 11:00 a 17:00. Restaurant – Eventos empresariales y corporativos en avenida Emilio Mitre, kilómetro 11200 - Ruta camino a Villa Ruiz (a 2 kilómetros de la estación de tren de Carlos Keen).

Descripción: Degustación de 4 vinos con un bocadito de maridaje y almuerzo de alta calidad para disfrutar un mediodía con vistas al viñedo.

No se suspende por lluvia. Organiza Viñedo y Resto Zaffratelli

Más información: +54 9 11 3211-9836

https://www.instagram.com/zaffratelli/

ROSALES

BODEGA SANTE VINS

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Para las actividades, se requiere coordinación previa. Calle Mitre 1666, Punta Alta, municipio de Coronel Rosales.

Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la microbodega. Incluye degustación de vinos en elaboración y de diversas etiquetas. Eventos periódicos y exclusivos. No se suspende por lluvia. Organiza Bodega Sante Vins.

Reservas al teléfono +54 9 2932 46-9422

Más información: https://www.instagram.com/santevins/?hl=es-la

ZÁRATE

LABORY WINES – BODEGA BOUTIQUE & VIÑEDO

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Miércoles a domingos, en la Finca y Viñedo Labory Wines, La Florida, Zárate.

Descripción: Visitas guiadas por el viñedo y la bodega, degustaciones de vinos, almuerzos maridados, propuestas gastronómicas, experiencias sensoriales y participativas vinculadas al mundo del vino, picnics entre viñedos, sunsets y eventos privados, empresariales y corporativos. Las actividades al aire libre se suspenden en caso de lluvia.

Organiza Labory Wines – Bodega Boutique & Viñedo

Reservas al teléfono +54 9 11 7671-0093

Más información: https://www.instagram.com/laborywines/

MERCEDES

BODEGA NUEVA CORINEMA

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Sábado 3, a las 19:00, en Viñedos Nueva Corinema, calle 626 y calle 621, Pueblo Turístico Altamira, Mercedes.

Descripción: Cena de varios pasos y degustación de vinos acompañada de una visita guiada por la antigua fábrica y los viñedos. Organiza Bodega Nueva Corinema

Reservas al teléfono +54 9 2323 55-0378

Más información: https://www.instagram.com/nuevacorinema/?hl=es

MERCEDES

BODEGA NUEVA CORINEMA

FENICE: Feria de Vinos y Fuegos

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: domingo 11, de 18:00 a 22:00, en Viñedos Nueva Corinema, calle 626 y calle 621, Pueblo Turístico Altamira, Mercedes.

Descripción: Degustación de vinos libres, gastronomía a las brasas, DJ set en el viñedo, muestra de arte, coctelería y patrimonio.

Organiza Bodega Nueva Corinema

Reservas al teléfono + 54 9 2323 55-0378

Más información: https://www.instagram.com/nuevacorinema/?hl=es

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