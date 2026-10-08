Fin de semana largo con muchos eventos turísticos para disfrutar en familia en la provincia de Buenos Aires

Berisso celebrará, la 49° Fiesta Provincial del Inmigrante; Bragado, la 55° Fiesta Nacional del Caballo; Leandro N.Alem, la 22° Fiesta del Cordero Alberdino en Juan B.Alberdi; y Tres Arroyos, la 12° Fiesta del Mate y la Torta Frita en el Pueblo Turístico Copetonas.

Marcos Paz también realizará la 16º Fiesta Nacional del Jamón y 11º Fiesta de la Cerveza Artesanal; San Vicente, 15° Fiesta Provincial de la Mozzarella y Expo San Vicente; Balcarce, 22° Fiesta Nacional del Postre; General Madariaga, el 9º Concurso de Asadores y 4º Feria Gastronómica; y Bahía Blanca, la 9°Fiesta de la Comida Mediterránea.

Por otra parte, Villa Gesell llevará adelante la 45° Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, toda una tradición costera, y Florencio Varela, la 6° Fiesta de la Flor.

Toda la información en buenosaires.tur.ar/que-hacer

FIESTAS POPULARES

BRAGADO

55º Fiesta Nacional del Caballo

Fecha, hora y lugar: Hasta el domingo 11, en distintos horarios y espacios de la ciudad.

Descripción: Jueves 8, a las 20:00, danzas y canto surero en el Salón Blanco de la Municipalidad; viernes 9, desde las 18:30, encendido de fogones, apertura del paseo comercial y muestras de arte; a las 21:30, apertura del escenario mayor; sábado 10, a las 10:00, en el campo de destrezas Don Figuerón, aparte campero, danzas tradicionales y a las 21:00, espectáculos artísticos en el escenario mayor con cierre a cargo de Campedrinos. Domingo 11, a las 10:00, baile tradicional de peñas locales, paseo criollo y almuerzo; a las 14:00, en el Parque Lacunario destrezas ecuestres, y a las 21:00, presentaciones artísticas. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de Bragado.

Más información: www.instagram.com/fdcbragado - www.facebook.com/fdcbragado/

ALMIRANTE BROWN (Adrogué)

Pre Cosquín Almirante Brown 2027

Fecha y lugar: Viernes 9 al domingo 11, en la Casa de la Cultura de Adrogué y Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo.

Descripción: Competencia en rubros solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, solista de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada, conjunto de baile folklórico, canción inédita y expresión oral folklórica. Los ganadores participan del 67º Festival Nacional de Folklore de Cosquín a realizarse en el mes de enero 2027 en la Plaza Próspero Molina. Organizan la Municipalidad de Almirante Brown y la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín.

Más información: www.instagram.com/precosquin_sedebrown

www.facebook.com/profile.php?id=100063680855703

BERISSO

49º Fiesta Provincial del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 9, a las 20:00; sábado 10 y domingo 11, a las 12:00, en el Parque Cívico, av. Montevideo y calle 11.

Descripción: Viernes, noche de tango y folclore; sábado y domingo, desde el mediodía, Festival de Colectividades, patio gastronómico y paseo de artesanos. Domingo, a las 15:00, desfile de clausura sobre la av. Montevideo y a las 20:00, espectáculo de cierre en el Parque Cívico. Entrada gratuita. Organizan la Asociación de Entidades Extranjeras y la Municipalidad de Berisso.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovincialdelinmigrante

www.facebook.com/AEEBerisso

www.instagram.com/municipiodeberisso

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FLORENCIO VARELA

6° Fiesta de la Flor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 9 y domingo 11, de 10:00 a 21:00; sábado 10, de 10:00 a 22:00; en el Parque Recreativo Municipal, av. Thevenet y Alfonsina Storni.

Descripción: Charlas y talleres relacionados a la floricultura, la horticultura y el compostaje, con productores y productoras locales, espectáculos y puestos gastronómicos. Entrada gratuita. Se suspende en caso de lluvia. Organiza la Municipalidad de Florencio Varela.

Más información: www.varela.gov.ar/agenda

www.instagram.com/varelamunicipio

www.facebook.com/varelamunicipio

LUJÁN

6º Fiesta de la Cerveza 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 9 al domingo 11, desde las 11:00, en el Parque San Martín.

Descripción: Con productores lujanenses y la posibilidad de probar más de 30 variedades de cervezas artesanales, feria y emprendedores, patio gastronómico, bandas en vivo y DJs a partir de las 16:00. Se reprograma en caso de lluvia. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/municipiodelujan

www.facebook.com/municipalidaddelujanoficial

www.instagram.com/culturasyturismolujan

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BALCARCE

22° Fiesta Nacional del Postre

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 9 al lunes 12, desde las 12:30, en el predio de la Sociedad Rural de Balcarce.

Descripción: Con la presencia de chefs reconocidos como Lulo Kazimirczyk de @lulospatisserie, Edgardo Ríos de @mambrunense, Rocío Espinillo @rocioespinillo y Valentín Galdo River de @chefsale__ se realizará la elaboración del postre más largo del mundo, habrá degustaciones, pastelería artesanal, clases y demostraciones, emprendedores y productores, y espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Balcarce.

Más información: www.instagram.com/turismobalcarce/ www.facebook.com/subsecretariadeturismo.balcarce

TANDIL

9º Fiesta Popular del Picadero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, de 10:00 a 19:00, en plaza de la Democracia, Cerro Leones.

Descripción: Celebración que recupera la memoria del oficio de picapedrero. Historia, barrio y lazos comunitarios que conforman la identidad de Cerro Leones. Patios festivos, danzas, música y un gran picnic para compartir en comunidad. Entrada gratuita. Organizan las instituciones locales, la Universidad Nacional del Centro y la Municipalidad de Tandil.

Más información: www.instagram.com/extensionunicen

www.instagram.com/tandil.turismo

www.facebook.com/TurismoTDL

CHACABUCO (Rawson)

15° Fiesta Regional de la Danza Folclórica

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 y domingo 11, a partir de las 10:30, en la plaza San Martín.

Descripción: Más de 28 agrupaciones de folclore, artistas locales, feria de artesanías, circuito turístico guiado y cumbia al ritmo de La Bonita. Entrada gratuita. Organiza la Delegación de Rawson con el acompañamiento de la Municipalidad de Chacabuco y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/delegacionrawsonpba

www.facebook.com/DelegaciondeRawson

LEANDRO N. ALEM (Juan B. Alberdi)

22° Fiesta del Cordero Alberdino

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, a partir de las 14:00; y domingo 11, desde las 6:00, en el predio del Ferrocarril.

Descripción: Sábado, juego de riendas; a las 15:00, desfile de carruajes y caballos; a las 17:00, apertura del escenario con artistas locales; y a las 20:00, cierre con artista musical. Domingo, a las 6:00, concurso de asadores; a las 8:00, peregrinación desde la estancia Las Dos Marías; a las 9.00, izamiento del Pabellón Nacional; 10:00, misa de campaña; a las 12:00, apertura del escenario y entrega de premios; a las 15:00, pericón Nacional; a las 17:00, ballet distrital; y a las 19:00 cierre musical. Artesanos, emprendedores, pilcheros, gastronómicos y cantinas a cargo de las instituciones alberdinas. Organizan la Municipalidad de Leandro N. Alem con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Más información: www.instagram.com/p/Ddm-dGepHX3

www.facebook.com/cordero.alberdino

GENERAL VIAMONTE (Los Toldos)

Festival del Queso 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, a las 10:00; y domingo 11, a las 9:00, en el Paseo Sadoc Maidana.

Descripción: Recorridos, experiencias con productores, degustaciones, cocina en vivo, charlas temáticas en la carpa de convenciones, Ruta del Queso, la presentación de la orquesta Escuela de Música, espacio rural con muestra de maquinarias agrícolas, exhibiciones de dinámica rural, producciones y saberes de artesanos rurales. Sábado, espectáculo musical con Nelson Manqui. Domingo, Carrera del Queso, Misa Criolla, y shows con Lucas Geravi y La Sasasa. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Viamonte.

Más información: www.instagram.com/generalviamonte www.facebook.com/viamontemunicipio www.instagram.com/festivaldelqueso www.facebook.com/festivaldelqueso/ www.instagram.com/turismoviamonte www.facebook.com/profile.php?id=61580317605916

www.turismoviamonte.ar

MAR CHIQUITA (Camet Norte)

Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 y domingo 11, de 14:00 a 18:00, en la plaza Municipal de Camet Norte, av. San Martín y Luis Sáenz Peña.

Descripción: Alfajores, chocolates y productos artesanales, espectáculos, juegos, actividades recreativas, paseo de emprendedores y artesanos y sorteos. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Turismo y Ambiente de Mar Chiquita.

Más información:www.instagram.com/turismo.marchiquita

www.facebook.com/turismomarchiquita

NECOCHEA

145° Aniversario de Necochea

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 y domingo 11, desde las 14:00; y lunes 12, a partir de las 10:00, en la plaza Dardo Rocha.

Descripción: Sábado, artistas locales con distintas propuestas y espacio de peñas como antesala del IV Encuentro Regional de Peñas Folclóricas. Domingo, presentación del Pre Festival Infantil 2027 y de productos turísticos sustentables. Lunes, acto protocolar con ofrendas florales en los monumentos a los fundadores y a quien da nombre a la ciudad, desfile cívico, corte de la torta de cumpleaños y muestra del Pre Festival Infantil 2027. Durante los tres días habrá espectáculos musicales, emprendedores y carros gastronómicos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Necochea con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/necocheatur

www.facebook.com/NecocheaTur

BARADERO

21° Fiesta Provincial del Mate

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 al lunes 12, desde las 12:00, en el Centro Tradicionalista El Resero.

Descripción: Danza, concurso de tomadores y cebadores de mates, espectáculos musicales. Feria y paseo de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.instagram.com/turismobaradero

www.facebook.com/direccionturismobaradero

MARCOS PAZ

16º Fiesta Nacional del Jamón y 11º Fiesta de la Cerveza Artesanal

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 y domingo 11, desde las 13:00, en el Espacio Quinta Devoto, Ruta 40 km 50.

Descripción: Con productores y empresas del rubro jamón crudo del distrito y productores de cerveza artesanal, patio gastronómico, espectáculos artísticos, bandas en vivo, feria de artesanos y emprendedores, y cierre con la Orquesta Kaulqueña (sábado) y Flor Álvarez (domingo). Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz/

www.facebook.com/municipiomarcospaz

TRES ARROYOS (Copetonas)

12° Fiesta del Mate y la Torta Frita

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 y domingo 11, desde las 11:00, sobre la Ruta 72, en la entrada principal del Pueblo Turístico Copetonas.

Descripción: Fogones, artesanos y emprendedores, danzas folklóricas, espectáculos musicales, actividades infantiles, gastronomía, patio cervecero y parque de diversiones. Entrada gratuita. Organizan la Delegación Municipal de Copetonas y la Municipalidad de Tres Arroyos. Copetonas pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/fiesta-del-mate-y-la-torta-frita

SAN VICENTE

15° Fiesta Provincial de la Mozzarella y Expo San Vicente

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 al lunes 12, de 10:00 a 21:00, en el Predio Ferial San Vicente Vieja Estación.

Descripción: Feria de artesanos, ofertas gastronómicas, concurso y cata de mozzarella, productos regionales y shows artísticos. Entrada gratuita. Organiza el Club Argentino de Servicio San Vicente y el Municipio de San Vicente.

Más información: www.instagram.com/cassanvicente

www.facebook.com/cas.sanvicente

SAN PEDRO

Fiesta de las Colectividades

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 al lunes 12, desde el mediodía, en el Paseo Público Municipal,

Descripción: Distintas colectividades, gastronomía y bailes típicos, Desfile de Abanderados, feria de artesanos y emprendedores. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Pedro.

Más información: www.instagram.com/sanpedromunicipio

www.facebook.com/sanpedrobuenosaires

VILLA GESELL

45° Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 al lunes 12, desde las 11:00, en av. 2 entre Paseos 104 y 107.

Descripción: Sábado, tradicional desfile de carrozas por la av. 3. Domingo, a las 11:00, Paella de la Amistad, espectáculos musicales con artistas locales e invitados, y la presentación de Axel, a las 20:00, en la plaza 1ra. Junta. Artesanos, instituciones, colectividades y productores gastronómicos, food trucks y cervecerías de producción local. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.instagram.com/villageselltur/ www.facebook.com/turismovillagesell www.gesell.tur.ar

BAHÍA BLANCA (Cabildo)

9º Fiesta de la Comida Mediterránea

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 11, de 11:00 a 20:00, en el Prado Español.

Descripción: Evento gastronómico con platos basados en la alimentación mediterránea, espectáculos de danza, música en vivo y charlas informativas sobre la importancia del consumo de aceite de oliva. Entrada gratuita. Organizan el Instituto Cultural Municipal de Bahía Blanca, la Dirección Municipal de Turismo, el INTA e instituciones locales, con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/turismobahiablanca

www.bahia.gob.ar/conoce

CARMEN DE ARECO

2° Fiesta del Asado Campero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 11, desde las 7:00, en el Predio René Favaloro, ex estación de ferrocarril.

Descripción: Concurso de asadores, artistas folclóricos, atracciones criollas, feria de emprendedores y cierre musical con Estefy y Los Maraños. Entrada gratuita. Organiza el Centro Tradicionalista Las Descubiertas con el auspicio de la Municipalidad de Carmen de Areco.

Más información: www.instagram.com/fiestadelasadocampero/reels

www.facebook.com/direcciondeculturacda

LOBOS (Antonio Carboni)

4º Fiesta de la Lechonada en Antonio Carboni

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 11, a partir de las 11:00, en el predio de la estación.

Descripción: En el marco del 130 aniversario de Antonio Carboni., desfile de instituciones, acto protocolar, espectáculos con el Ballet Folklórico Municipal, Mayka Sumaj, Tomas de Simone (Alma de Fogón), Huellas del Pasado, Ángel La Voz, Grupo Folklórico Carboni, Camila Meyra, y La Topada, y cierre musical con el grupo Los Charros, puestos de artesanos y emprendedores locales. Se sugiere llevar reposera y ropa cómoda. Entrada gratuita. Organizan el Cub Antonio Carboni, Jardín nº 906, Bomberos Voluntarios Destacamento nº 2 · Parroquia La Sagrada Familia, Gauchos Del Salado, Escuela Primaria nº 15, y la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/p/DdJc5-eB4Px

www.facebook.com/lobos.turismo

municipiodelobos.gob.ar/agenda/detalle.php?id_ev=597816

LUJÁN (Olivera)

13º Fiesta Tradicional de la Pastafrola

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 11, desde las 11:00, en el predio de la estación de trenes, av. Gral. San Martín entre Juan XXIII y Monseñor A. Serafini.

Descripción: Exposición y venta de pastafrola, elección de la Mejor Pasta Frola, música, food trucks y artesanías. Entrada gratuita. Organizan la Comisión de Fiestas de Olivera y la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan

www.facebook.com/culturasyturismolujan

(2323) 315856

SALTO

Fiestas Patronales de Gahan 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 11, a las 9:30, en distintos espacios de Gahan; y sábado 17, por la noche, en el Centro Recreativo Gahan.

Descripción: Domingo 11, acto oficial, desfile; a las 12:00, destrezas criollas; a las 14:30, espectáculos artísticos en vivo, feria emprendedora municipal y servicio de cantina a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Gahan. Sábado 17, cena show en el Centro Recreativo Gahan, con música y baile para celebrar los festejos patronales en honor a la Virgen de Fátima. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Salto.

Más información: www.instagram.com/municipalidadsalto www.facebook.com/MunicipalidaddeSalto

EVENTOS GASTRONÓMICOS

GENERAL MADARIAGA

9º Concurso de Asadores y 4º Feria Gastronómica

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, desde la mañana, en el Puesto Histórico La Invernada, Ruta 74 km 5,5.

Descripción: Concurso de Asadores que pone en valor la labor y la tradición gauchesca de cocinar la carne vacuna en el asador cruz, además de mostrar el trabajo que llevan a cabo las instituciones de Madariaga y la región. Habrá música, danzas folclóricas y artesanías. La Feria Gastronómica cuenta con la participación de emprendedores locales, de Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Lavalle. Charlas a cargo de la UADE y cocina en vivo. Sugerencias: llevar reposera, plato, cubierto y mate. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.instagram.com/madariagamunioficial

www.facebook.com/MadariagaMuni

CHASCOMÚS

3º Posta de Sabores

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 y domingo 11, de 10:00 a 21:00, en el Parque Libres del Sur.

Descripción: Más de 60 stands con delicias artesanales, regionales y opciones veganas. Sector food trucks, clases de cocina en vivo, música y espectáculos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chascomús con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/p/Ddm3ab5lrCP www.facebook.com/MuniChascomus

SUIPACHA

2° Suipacha Gourmet

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 y domingo 11, de 11:00 a 20:00, en la Sociedad Rural de Suipacha.

Descripción: Quesos, vinos, masterclass, productos, patio de comidas, entretenimiento y shows musicales. Dos cenas maridadas que se abonan aparte de la entrada general y tienen cupo limitado. Entrada arancelada. Organiza la Sociedad Rural de Suipacha junto a la Federación Empresario Gastronómica Hotelera con el acompañamiento de la Municipalidad de Suipacha.

Más información: www.instagram.com/suipachagourmet/ www.facebook.com/profile.php?id=61579946486168 -

www.instagram.com/suipacha.turismo

www.facebook.com/profile.php?id=61577464425411

MALVINAS ARGENTINAS (Los Polvorines)

Sabores del Mundo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 al lunes 12, de 10:30 a 23:30, en el predio del Palacio Municipal, av. Pte. Juan Domingo Perón 4276, Los Polvorines.

Descripción: Comidas típicas de colectividades, artesanos y emprendedores, espectáculos para toda la familia y juegos infantiles. Entrada gratuita. Organizan Sabores del Mundo y la Municipalidad de Malvinas Argentinas.

Más información: www.instagram.com/munimalvinas

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MORENO

Fiesta del Guiso Carrero El Morenito

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 12, de 10:00 a 20:00, en la Plaza Favaloro,Distrito Ecológico Rogero.

Descripción: Artistas en vivo, talleres, feria y, como gran protagonista, El Morenito: un guiso al disco para compartir entre 4.000 personas, elaborado por Leo Gutiérrez. Actividad gratuita y sin reserva previa. Organiza la Municipalidad de Moreno.

Más información: www.instagram.com/p/DdmYeVpHR2X

www.facebook.com/morenoturismo

EVENTOS CULTURALES

CHASCOMÚS

11º Festival de Cine de Chascomús - FCCh

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 9, a las 20:00; sábado 10, desde las 11:00; y domingo 11, a partir de las 14:30, en el Teatro Municipal Brazzola.

Descripción: Cuatro días de cine con competencias oficiales de largometrajes nacionales, cortometrajes y videoclips. Conversatorios y talleres. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/chascomuscine

www.facebook.com/ChascomusCine

VEINTICINCO DE MAYO

3º 25 Moto Rock

Fecha, hora y lugar: Viernes 9 al domingo 11, al mediodía, en el Predio del Club de Pesca del parque Laguna Mulitas.

Descripción: Tres días de ruta, fogones, bandas en vivo, caravana, food truck, y desayuno de despedida el último día de acampe. Entrada gratuita para el público caminante. Pase de moto y camping: arancelado. Organiza el Club de Fomento y Pesca Laguna Las Mulitas con el auspicio de la Municipalidad de Veinticinco de Mayo.

Más información: www.instagram.com/municipalidad25demayo

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www.instagram.com/25motorrock

SAN ISIDRO

24º Auto Clásica

Fecha, hora y lugar: Viernes 9 al lunes 12, de 10:00 a 18:00, en el Hipódromo de San Isidro.

Descripción: Exposición de autos clásicos más importante de Sudamérica, reconocida por la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA). Entrada arancelada. Menores de 12 años (inclusive) acompañados por un adulto, y personas con discapacidad con presentación de CUD, sin cargo. Organiza el Club de Autos Clásicos de la República Argentina con el acompañamiento de la Municipalidad de San Isidro.

Más información: www.instagram.com/autoclasica

www.facebook.com/autoclasica

CORONEL DORREGO (El Perdido)

Fiesta de la Primavera

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, desde las 15:30, en la plaza principal de El Perdido

Descripción: Juegos inflables, actividades para adultos mayores, espectáculo infantil. Folklore con el Taller Municipal, música con Severo Molina, La Yapa, Wopa Cumbia, cierre con DJs, momento especial con los egresados, patio gastronómico y paseo de artesanos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.

Más información: www.instagram.com/p/DdMiJ4MxaxP/ www.facebook.com/municipiodorrego

GENERAL BELGRANO

Medievalcon

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 y domingo 11, a las 12:00, en el Predio Mateo Bruzzo.

Descripción: Gran aldea medieval con combates, tiro con arco, asedio al fuerte, gastronomía temática, artesanos, emprendedores y espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Organizan MedievalCon y la Municipalidad de General Belgrano.

Más información: generalbelgrano.gob.ar/eventos

PINAMAR

6º Festival de Cine de Terror en el Bosque

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 y domingo 11, desde las 19:00, en el Auditorio Piña, av. Bunge y Camino de los Pioneros.

Descripción: Películas proyectadas al aire libre, personajes interactivos, cosplayers, experiencias inmersivas en el bosque, patio gastronómico y charlas con realizadores. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pinamar.

Más información: www.instagram.com/reels/Dc_O3Vaqkir

www.facebook.com/municipalidadpinamar

pinamar.gob.ar/festivaldeterror26

BOLÍVAR

2º Mujeres Rodanteras

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 al lunes 12, desde la mañana, en el parque Las Acollaradas.

Descripción: Kayak, bicis, city tour, música y juegos al aire libre. Ingreso gratuito al predio. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Bolívar junto a la comunidad de Mujeres Rodanteras de Argentina.

Más información: www.instagram.com/turismobolivar

www.facebook.com/disfrutabolivar

TANDIL

10º Isla Fest

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 al lunes 12, de 11:00 a 00:00, en la Isla del Lago, Centro Náutico del Fuerte.

Descripción: Cerveza artesanal, gastronomía local, música en vivo y actividades para toda la familia, en el marco del décimo aniversario de la fiesta. Entrada arancelada. Menores de 14 años gratis. Organiza el Centro Náutico del Fuerte con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información: www.instagram.com/islafesttandil

www.facebook.com/islafest.tandil

EVENTOS DEPORTIVOS

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

60° Fiesta Nacional Corvina Negra

Fecha, hora y lugar: Viernes 9 al lunes 12, en distintos horarios y espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Paseo gastronómico, kermes, feria de artesanías, emprendimientos, desfile institucional y espectáculos musicales, desde las 14:00 hasta las 00:00, en la plaza Pereyra. Entrada gratuita. El domingo, a las 9:00, torneo de pesca desde la Playa Norte. Inscripción arancelada. Organiza el Club Social de Pesca y Naútica con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa.

Más información: www.instagram.com/p/Dbb4l59puKv

www.instagram.com/turismolacosta

MAR CHIQUITA (Mar de Cobo)

6º Corriendo por Mar De Cobo

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, a las 16:00; domingo 11, a las 7:30, en la Asociación de Fomento Mar de Cobo.

Descripción: Sábado 10, de 16:00 a 19:00, acreditaciones en el polideportivo de Santa Clara del Mar. Domingo, 7:30 a 9:00, acreditaciones. Largada a las 9:30. No se inscribe el día de la carrera. Distancias 10 y 5 kilómetros por asfalto, bosque y playa. Actividad arancelada. Organiza la Asociación de Fomento Mar de Cobo, y la Secretaría de Deportes de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/fomentomardecobo

www.facebook.com/fomento.mardecobo

www.instagram.com/deportesmarchiquita

www.facebook.com/deportesmch

TRES ARROYOS (Claromecó)

Campeonato Nadadores de Aguas Frías

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 ,a partir de las 13:00; y domingo 11, a las 9:30, en calle 9 y la playa de Claromecó.

Descripción: Sábado, acreditaciones, charla motivacional y técnica; prueba de aclimatación y reconocimiento de la zona; merienda de cortesía. Domingo, concentración y acreditación; pruebas de 500 metros, y de 1 y 2 kilómetros. A las 13:00, almuerzo de camaradería, cierre y premiación. Inscripción arancelada. Organizan Nadadores de Agua Frías de Argentina, Clínica de Mar Claromecó con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/campeonato-nadadores-de-aguas-frias/

CORONEL ROSALES

Bajo Hondo Rural Bike 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 11, a las 10:00, en la plaza Principal de Bajo Hondo.

Descripción: Competencia en un circuito 100% rural, apto tanto para bicicletas de MTB como de Gravel. Los participantes podrán elegir entre dos distancias de 25 y 50 kilómetros. Actividad arancelada. Premios en efectivo. Organiza Bahia In Bike con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Rosales.

Más información: www.instagram.com/turismo_mcr

www.facebook.com/turismoMCR

LA PLATA

La Salud es la Meta

Fecha, hora y lugar: Domingo 11, a las 8:00, en el Paseo del Bosque.

Descripción: Carrera a beneficio del Hospital San Martín en las modalidades de 10 y 5 kilómetros, competitivos; y 1,5 kilómetros, participativa y kids. Inscripción arancelada. Organiza el Hospital San Martín y el Círculo de Atletas Veteranos con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/higasanmartinlp

FERIAS Y EXPOSICIONES

BAHÍA BLANCA

Feria Internacional del Libro de Bahía Blanca

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 8 al domingo 11, desde la mañana, en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia.

Descripción: Feria de librerías, editoriales y autores; presentaciones de libros, charlas y talleres. Entrada gratuita. Organiza la Cooperativa Cultural Trafkintu con el acompañamiento del Municipio de Bahía Blanca, entidades públicas y privadas.

Más información: www.instagram.com/fil_bahiablanca

www.facebook.com/FILBahiaBlanca

BAHÍA BLANCA

35º Encuentro Nacional de Artesanas y Artesanos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 8 al lunes 12, a partir de las 10:00, en la Plaza Rivadavia.

Descripción: Con más de 400 puestos de artesanos y artesanas de todo el país, performances en vivo, concursos, reconocimientos y premiaciones. Entrada gratuita. Organizan los artesanos independientes locales con el acompañamiento del Municipio de Bahía Blanca.

Más información: www.instagram.com/feriaartesanalbahiablanca

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BRANDSEN

63º Exposición Ganadera, Comercial e Industrial - Fiesta Nacional del Holando

Fecha, hora y lugar: Jueves 8 al domingo 11, desde la mañana, en el predio de la Sociedad Rural de Brandsen.

Descripción: Exposición ganadera, comercial e industrial y Fiesta Nacional del Holando, con más de 120 stands. Jueves 8, a las 11:00, acto de apertura; inauguración del Patio Lechero y pabellón municipal. Exposición de ponchos, pinturas y soguería. Muestra homenaje al Dr. Frutos Ortiz en el Museo. Almuerzo. Charlas, juegos infantiles de la Dirección de Deportes municipal. Desde las 17:30, espectáculos. Viernes 9, desde las 10:00, jura, veredicto y premiación. Almuerzo. Remates. A las 19:00, espectáculos con Brandseños y Estudio de Danzas de Carmen Trivillín y Héctor López “Inmigrantes”. A las 20:00, cena campera para expositores y cabañeros Criollos; y, a las 21:00, remate Estrella con Sáenz Valiente. Sábado 10, a las 10:00 y a las 15:00, Concurso de Aperos clasificatorio Palermo 2027. De 18:00 a 21:00, premiación stands, y Expo Talento. Remates. A las 21:00, Peña Huella. Domingo 11, Misa de campo; a las 11:00, acto de inauguración de la 63° Exposición. Pericón Nacional. Desfile. Almuerzo. A las 16:30, caballos Criollos, entrega de premios Funcionales en pista. Desde las 17:00, espectáculos en el escenario de la Municipalidad de Brandsen. A las 19:00, cierre de la exposición con La Clave Santiagueña y La Corte. Organizan la Sociedad Rural de Brandsen, la Cámara de Comercio, Industria y Producción local, con el apoyo de la Municipalidad de Brandsen, entidades locales y provinciales.

Más información: www.instagram.com/sociedadruralcoronelbrandsen

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CORONEL SUÁREZ

107° Expo Rural de Coronel Suárez

Fecha, hora y lugar: Viernes 9 al lunes 12, desde las 10:00, Sociedad Rural de Coronel Suárez, Alfonsina Storni 1100.

Descripción: Exposición de ganadería, industria y comercio con ganadería y cabañas; maquinaria y novedades del sector; industria, comercio y stands; actividades vinculadas al mundo rural; gastronomía; espectáculos. Entrada arancelada. Organiza la Sociedad Rural de Coronel Suárez. Además, en el marco de la Expo se llevará a cabo la 47º Tantanakuy Suarense, organizada por el Centro de Artesanos suarenses.

Más información: www.instagram.com/sociedadruralcs

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LINCOLN

53° Expo Rural de Lincoln

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 9 al lunes 12, a las 11:00, en el predio de la Sociedad Rural.

Descripción: Shows en vivo, food trucks, salón y concursos de quesos de especialidad y charlas y exposición sobre campo, industria y comercio. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de Lincoln, la Sociedad Rural y el Centro Unión de Comercio e Industria de Lincoln.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln

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SALADILLO (Pueblo Turístico Cazón)

15° Expo Vivero Cazón

Fecha, hora y lugar: Sábado 10 al lunes 12, a partir de las 11:00, en Ruta Nacional 205, kilómetros 170.

Descripción: Más de doscientos paisajistas y viveristas de todo el país comercializarán plantas forestales, ornamentales, flores, cactus, suculentas, orquídeas, cítricos e insumos. Además, patio gastronómico, café botánico, cantina del Club Cazón y juegos para toda la familia, espectáculos musicales, danzas folclóricas y cierre con Natalia Pastorutti. Organiza la Asociación de Feriantes Saladillenses con el acompañamiento de la Municipalidad de Saladillo. Cazón pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo PBA.

Más información: www.instagram.com/expovivero/ - www.facebook.com/SaladilloTurismo

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Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

Crédito de las fotos: @turismopba