¿Cuánto dura una alegría? - 12072021

Dale un manotazo al botón del despertador. Aplazá cinco minutos la alarma del celu. Es un ratito más, como cuando éramos chicos y tocaba ir a la escuela. No se puede pasar tan rápido el fin de semana largo en que la selección masculina de fútbol volvió a levantar una copa. Estoy seguro de que te quedan un montón de memes por ver y todavía no escuchaste a todos los parientes de los jugadores contar una anécdota. Para la difusión del nuevo índice de inflación todavía quedan cuatro días. Para el cierre de listas legislativas, dos. Ya sé lo que me vas a decir: para ir al super falta menos y eso va a doler. Está bien, pero te apuesto que tu día va a mejorar un 16% si mirás una vez más este video de Messi desplomándose de emoción en el Maracaná cuando escucha el silbato del juez marcando el final del partido. Mirá la alegría en la cara de los compañeros que corren para abrazarlo. ¿Ya sonreíste? Listo, ahora salí de la cama. Hermosa mañana, ¿verdad?

No se puede pagar con goles. ¿Una nueva estrategia económica?

El economista jefe de EcoLatina, Matías Rajnerman, plantea que el gobierno prepara cambios para el segundo semestre. A principio de año priorizó desacelerar la suba de precios por sobre impulsar la recuperación de las variables reales. Puso la meta de 29% para las paritarias y probó con moderación del gasto. No funcionó. Ahora la apuesta es reabrir las paritarias, aumentar los salarios y el gasto público asumiendo el riesgo de la inflación, pero apostando a aumentar el consumo y reactivar la economía. Se lee acá.

¿La rosca como sigue?

Diego Genoud plantea que la campaña electoral trae el orden dentro de las alianzas políticas. A falta de dos días para el cierre de listas, en Juntos por el Cambio al menos ya se sabe quién lidera. En el Frente de Todos el escenario todavía es más incierto. La única certeza es que una derrota haría perder a todos los integrantes de la alianza. Pablo Ibañez desarrolla las opciones que estudia el gobierno y se pregunta sobre la posibilidad de haya una PASO bonaerense. Martín Rodriguez repasa casos de outsider que entraron a la política a partir de la candidatura de Facundo Manes y explica por qué para Alberto el hecho de no poner un ministro de candidato puede ser leído como una demostración de poder. por último Andrés Fidanza reflexiona sobre la candidatura de Vidal por CABA: ni macrista ni larretista.

¿Lilita en el espejo?

El diputado Rodolfo Tailhade reivindica su rol como “denunciador serial” y asegura ser “una marca” que representa la contrafigura de Carrió en el Frente de Todos. "Nosotros podemos tener algún corrupto, pero el macrismo tiene una matriz corrupta", agrega en esta entrevista de Gabriel Sued.

Escuchate esta: ¿por qué los políticos no le hablan al moderado?

Algunas explicaciones en este podcast de María Esperanza Casullo y Andrés Malamud.

Vuelve la discusión por el etiquetado frontal en el Congreso.

El proyecto, que busca aplicar sellos de advertencia a los alimentos con exceso de azúcares, grasas y sodio, genera fuerte rechazo en la industria. El martes se trata en un plenario de comisiones en Diputados. Las dos vías que mantiene abiertas el Gobierno y un viaje clave de la ministra Vizzotti a México. Por Delfina Torres Cabreros.

La Aduana investiga el envió de armas a Bolivia.

La pesquisa "se propone determinar la eventual existencia de un delito en el egreso y posterior reingreso de las armas de fuego y otros materiales controlados", señaló el organismo. Frederic dijo que el delito que se podría configurar por estas irregularidades es el de contrabando.

Las constructoras que más obras ganaron con el gobierno de Kicillof.

Alejandro Rebossio continúa analizando el ranking de empresas que más licitaciones ganaron en las principales jurisdicciones del país. Ya lo hizo con el ejecutivo nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora le tocó el turno a la Provincia de Buenos Aires adonde entre las compañías contratadas figuran algunas de larga trayectoria pero poco renombre y otras de propiedad de empresarios involucrados en causas judiciales, como Gualtieri, Gerbi y Weiss. El gobernador bonaerense apuesta a que proyectos en rutas, puertos, cloacas, recursos hídricos, barrios populares y centros de atención primaria de la salud reactiven la economía y mejoren la situación social en el año electoral. Acá todos los detalles.

Ploteame la camioneta igual que la otra

¿D10S existe?

Los primeros torneos internacionales desde el fallecimiento de Maradona lo encontraron omnipresente. En un mismo fin de semana la selección argentina de fútbol masculino salió campeona de la Copa América contra Brasil en el Maracaná e Italia ganó la Eurocopa contra Inglaterra en Wembley (la crónica de la final europea la hizo Martín Zariello). Messi se acordó de Maradona al celebrar el triunfo argentino en las redes. Y recibió el gesto más lindo de parte de otro enorme número 10. Neymar Jr, el crack brasileño que cayó derrotado en casa, esperó a Messi en el tunel del vestuario para felicitarlo y al día siguiente subió este mensaje a su cuenta de Instagram. 😍

Manifestaciones contra el gobierno cubano y denuncias de desestabilización.

Miles de personas participaron ayer de una inédita protesta contra el gobierno en Cuba en varias ciudades de la isla. El presidente Díaz-Canel acusó a EEUU de estar detrás de las manifestaciones en una jornada en la que se batió un nuevo récord de contagios y muertes por Covid-19 (6.923 y 47 respectivamente).

Columnas para todxs.

Sobre los finales o por qué miramos The Bold Type. Por Tamara Tenenbaum.

Salmones en el Riachuelo. Por Roy Hora.

“Sí es sí”, a menos que lo digan las putas. Por María Riot.

Diario de los 39 Scaloni. Por Fabián Casas

La resaca de la Copa.

