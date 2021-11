Gobierno argentino, el G20 está contigo - 01/11/2021

"Estoy satisfecho porque los objetivos que nos fijamos los logramos", celebró Alberto Fernández ayer por la noche. Se refería al resultado de su participación en la reunión del G-20 en Roma que concluyó con la firma de un documento que incluye los pedidos de su gobierno al FMI: que se revisen los sobrecargos que cobran a los países deudores con economías más débiles y la recomendación de crear un fondo de resiliencia para asistir a esos países. El respaldo es muy importante, pero no garantiza los resultados de una negociación con el Fondo que atraviesa días decisivos. Esta tarde, adelanta Pablo Ibáñez, 48 horas después de la reunión entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, volverán a juntarse autoridades del organismo internacional con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Probablemente allí los técnicos del FMI pidan garantías y detalles más concretos sobre el plan argentino para completar el repago de los 44 mil millones de dólares que le prestaron al gobierno de Cambiemos. También es probable, como cuenta Alejandro Rebossio, que le pidan agendar una fecha antes de fin de año para enviar una misión al país para seguir negociando ya con los resultados de las elecciones puestos y sus efectos procesados (no sea cosa que sigamos pendientes de la interna pública del Frente de Todos). Se entienden las dudas del FMI si hasta dentro del oficialismo hay incertidumbre por las elecciones y se las espera con miedo. Diego Genoud explica en su panorama que es un “temor a un nuevo golpe”.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

¿Qué hace Alberto en Escocia ahora? Fue a participar de la cumbre del Clima en Glasgow conocida como COP 26. ¿Y de qué se trata? De obtener compromisos para frenar el calentamiento global. En esta nota, todo lo que tenés que saber del evento que arranca hoy. Claro que los desafíos de la COP26 no son solo climáticos, con 25 mil personas de 200 países confluyendo en una misma ciudad dentro de un país en pleno rebrote de COVID, muchos ponen el eje en los controles sanitarios. Lo cuenta Marta Borraz, de elDiario.es.

La curva de fallecimientos por coronavirus en Argentina está acercándose a mínimos muy esperados. En los últimos dos meses fallecieron 1730 personas en el país. Para comparar, en los tres primeros días de junio de este año fallecieron 1869 argentinxs por coronavirus. pic.twitter.com/mux8dKRBJB — Santi Olszevicki (@SantiOlsze) 31 de octubre de 2021

¿Y en Argentina cómo estamos de COVID? Mucho mejor. Lo muestra la curva de fallecimientos por coronavirus que preparó el bioquímico Santi Olszevicki en el gráfico que comparto arriba.

Por eso empiezan a aparecer historias más optimistas. Asi son las de algunas de las personas que abrieron locales en plena pandemia y que Delfina Torres Cabreros y Alejandro Rebossio recuperan en esta nota. Según Fecoba, de los 21.000 locales comerciales que estaban cerrados en el peor momento de la pandemia, reabrieron 17.000. Cautela y adaptación al contexto parecen ser las claves de los nuevos negocios.

Solo lo lees en elDiarioAR

Los empresarios Vila y Manzano aparecen en Pandora Papers vinculados a un misterio panameño y un fideicomiso offshore. Los dueños de Edenor y Grupo América figuran en los registros de dos proveedores offshore.

Los dueños de Edenor y Grupo América figuran en los registros de dos proveedores offshore. Alfredo Coto figura en cinco sociedades offshore de Panamá e Islas Vírgenes Británicas para realizar inversiones inmobiliarias en Miami. El empresario, su esposa y socia, y sus cuatro hijos aparecen en los registros de OMC Group, un proveedor de compañías. Coto fue uno de los empresarios críticos del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas e incluso Alejandra, una de sus hijas (que aparece como accionista de una parte de las sociedades offshore), interpuso un recurso de inconstitucionalidad para frenar el cobro del impuesto. La justicia rechazó la cautelar y le ordenó pagar los 642 millones que le correspondían más otros 19 millones extra en concepto de tasa de justicia.

Este enorme trabajo es obra de Emilia Delfino, que integra el equipo de ICIJ junto a colegas argentinos de La Nación e Infobae. Sin embargo el hecho de que estas notas solo se publiquen en elDiarioAR muestra la importancia de hacer un medio cuyo compromiso principal sea con los lectores. Por eso les pedimos una vez más su apoyo para blindar nuestro trabajo de las presiones. Y si lo hacen con la cuota anual ojota que hay premio doble 👇

Los radicales se le animan al PRO y Larreta busca aplacarlos ofreciéndoles un lugar en el binomio presidencial para 2023 Con cuatro presidenciables anotados, la UCR afirma haber recuperado la autoestima perdida. Tensión entre Morales y Lousteau por la presidencia del partido. Toda la info en esta nota de Andrés Fidanza.

El sábado se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona y los que lo queremos atravesamos otro fin de semana lleno de emociones. Homenajes en las canchas profesionales y amateurs, peregrinaciones a lugares simbólicos y hasta paseos en bicicleta por Mar del Plata recreando su imagen corriendo con la pelota.

¿Te quedaste manija del 10?

Un DT herido de bala en un partido del Federal A. Es Mauricio Romero, ex jugador de Lanús y Colón, hoy DT de Ferro de Pico (La Pampa). Según un comunicado oficial del club, se encuentra "en buen estado y fuera de peligro". Según trascendió, los hechos de violencia se originaron a partir de disputas internas en la barra brava local.Elecciones en Malvinas: ¿qué se juega en la política de las islas? Los isleños se debaten entre un cambio cultural y lo que consideran su herencia. Hoy, solo un 47% de la población es nativa. Y de las quince personas que se presentan para ocupar las ocho bancas de la Asamblea Legislativa, diez han nacido en las islas y cinco vienen de fuera. Son los únicos políticos de las islas elegidos por voto, cada cuatro años, en una comunidad donde no existen partidos políticos. La vida cotidiana de una población que no comprende la idea de unas Malvinas argentinas. Notón de Ernesto Picco.

Nueve bomberos murieron por el desmoronamiento de una gruta en Brasil. En un principio, las autoridades informaron que 15 bomberos habían quedado sepultados, pero luego redujeron el número a 10, de los cuales uno fue rescatado con vida. El accidente ocurrió pasada la medianoche cuando 28 bomberos realizaban un entrenamiento en el interior de San Pablo.

Nueva encuesta en Chile sitúa primero al candidato ultraderechista Kast. No es el primer sondeo que muestra a este postulante como primera preferencia. Según los analistas, los desmanes durante las protestas o la reciente crisis migratoria son algunas de las razones por las que se vio favorecido.Lunes de columnas.