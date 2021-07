Tengo una ley con agujeritos - 01/07/21

Como el corazón de esa triste niña del hogar Rincón de Luz, la ley de alquileres está llena de agujeritos. A un año de su sanción, la norma que buscó mejorar la situación de los inquilinos es masivamente incumplida. Según datos de una encuesta realizada en el AMBA por el CELS y la UNSAM, más de la mitad de los contratos hoy son “de palabra” y por lo tanto sin garantías. En los hogares de menores ingresos la proporción de inquilinos en situación irregular asciende hasta el 74%. El mismo relevamiento dice que el 30% de las personas que alquilan tienen deudas y entre la población desocupada el porcentaje llega al 48%. Delfina Torres Cabreros muestra la radiografía de una situación que, lamentablemente a diferencia de la serie de Cris Morena, no se cura con mimitos.

Farmacity no pasa de la General Paz.

La Corte consideró que la ley que le impide a las sociedades anónimas instalar farmacias en territorio provincial es constitucional y por lo tanto el gigante comercial no podrá desembarcar en la provincia de Buenos Aires. La noticia parece ejemplar para analizar cómo funcionan las puertas giratorias del poder. Dos magistrados del tribunal supremo tuvieron que excusarse de votar por sus vínculos con Farmacity: el presidente Carlos Rosenkratz, cuyo estudio jurídico representó a la cadena de farmacias en la demanda ante la Corte; y Horacio Rosatti, que había trabajado anteriormente con la actual directora del área jurídica de esa compañía. Farmacity, además, había sido fundada por Mario Quintana, exvicejefe de Gabinete durante la presidencia de Mauricio Macri. Fue precisamente en ese período que la empresa pidió la intervención de la Corte para que se habilite su presencia en la provincia. Poco después el procurador interino Eduardo Casal, que asumió durante el gobierno cambiemita, dictaminó en su favor. Hoy, con otro equilibrio de influencias, el fallo le fue contrario.

El aumento de salarios en el último año fue 10 puntos inferior a la inflación.

El INDEC informó ayer que el índice de salarios aumentó 3,2% en abril de 2021 respecto de marzo y 36,7% interanual. ¿Te acordás cuánta fue la inflación de ese mismo período? 46,3%. Se viene la nota: “los laburantes despiden al poder poder adquisitivo del salario en redes”. Acá el análisis.

El Ministerio de Trabajo frenó el paro de trabajadores de Salud.

Dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto salarial del gremio de Sanidad. La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina mantiene un reclamo salarial y había anunciado un paro nacional de 4 horas por turnos para este jueves y viernes. El gremio lo acepto “responsablemente” pero consideró que era una “medida injusta”.

El Coronavirus sigue ahí.

Se confirmaron 638 muertes y 22.673 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La ocupación de camas de terapia intensiva, sin embargo, acumula unos días de caída y ya está al 67,7% a nivel nacional. Ayer mostramos cómo venía la vacunación en las distintas provincias. Acá Julieta Roffo analiza por qué Misiones es la que inmuniza más lento. Apenas aplicó el 70% de las vacunas que recibió cuando la media nacional es 84,2%.

Los números para envasar la Sputnik 2 en Argentina no cierran.

El lunes comenzará el fraccionamiento y llenado de las vacunas en la planta de MR Pharma, un laboratorio que alquiló Richmond en Tortuguitas para llevar a cabo esta tarea. Diego Genoud habló con distintas fuentes para conocer el proceso productivo y también la rentabilidad del negocio. Aquí detalla las versiones oficiales y las cosas que por ahora no cierran.

El Estado se hace cargo de la hidrovía, al menos por un año.

El gobierno decidió retrasar la licitación de la hidrovía y se hará cargo de su mantenimiento por un año. En septiembre reemplazará a la concesionaria integrada por las empresas Emepa y Jan de Nul, pero contratará compañías privadas para cumplir esa función y no emprenderá obras nuevas. El ministro de Transporte, el massista Alexis Guerrera, insiste con volver a concesionarla en 2022, pese a la presión reestatizadora de dirigentes y funcionarios kirchneristas.

Y si….

Metenté, quequeré. Porque en Infusión somos muy autoexigentes (no lo sean en sus casas) procuraremos no repetirnos. Pero quiero que sepan que no es fácil con la cantidad de memes que regala este mes y con lo divertidos que son. Ayer Adán, un infusionista comprometido, me escribió para comentarme que si alguien conocía dos canciones del papá de Enrique seguro ya podía pedir la vacuna sin turno en la mayoría de las jurisdicciones del país. Y a propósito de edades y vacunación, recuerden la campaña de Abuelas de Plaza de Mayo: si te estás vacunando en estos días podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Si tenés dudas, comunicate con Abuelas. #UnaDosisDeIdentidad

Cannabis con el sello Hecho en Argentina.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, defendió el cannabis industrial en el Senado y dijo que podría crear 10.000 nuevos empleos. "Apuntamos a que la Argentina sea posicionada con una marca país que pueda ser relacionada con la calidad de sus productos”, aseguró. El proyecto saltó la grieta y podría tener dictamen el lunes próximo. Lo cuenta Alejandro Marinelli.

La izquierda unida…

La referente del PTS Myriam Bregman escribió una columna de opinión reflexionando sobre las recientes elecciones en Jujuy donde el Frente de Izquierda salió tercero a nivel provincial (y segundo en la capital). También plantea “la necesidad de unir a toda la izquierda” de cara a las próximas elecciones legislativas a nivel nacional.

Bonus track ambiental y sustentable

A otro lado con tus criaderos de salmón. Tierra del Fuego es pionera en el mundo al prohibir su instalación en la provincia. El gobierno de Macri había firmado un acuerdo con Noruega para que se instalarán pero por la reacción ambientalista la Legislatura provincial lo rechazó.

Que la yerba siga siendo de quien la trabaja. El Gobierno limitó el cultivo de yerba mate para evitar una crisis de sobreoferta. El Instituto Nacional de la Yerba Mate dictó una norma para limitar el aumento de plantaciones hasta 5 hectáreas por año con el fin de evitar la concentración y alterar el esquema actual de manera perjudicial. Del total de productores registrados, más del 70% tiene menos de 10 hectáreas. Lo cuenta Delfina Torres Cabreros

"Alimentazo" en el Congreso. Comerciantes, nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), buscaron visibilizar la problemática del sector y dar impulso al proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, de acceso a créditos blandos con los que financiar tierras para cultivos, entre otros objetivos. Aquí una galería de fotos del reclamo en el que donaron 10 mil kilos de verduras.